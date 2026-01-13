xs
สุดยอดผัว! “ก๊อต อธิป” เปย์ที่ดิน 1 ไร่เป็นของขวัญวันเกิด “บุ๋ม ปนัดดา” ทดแทนบ้านสวนที่หายไป แต่งานนี้มีหักมุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ได้สามีดีจนน่าอิจฉา สำหรับ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” หลังอายุครบ 50 ปี สามีอย่าง “ก๊อต อธิป อนันทวรรณ” ก็เซอร์ไพรส์ด้วยการมอบที่ดินให้ 1 ไร่ โดยบุ๋มได้อัดคลิปเผยภาพโฉนดที่ดิน พร้อมเผยว่า ตอนแรกจะปลอบใจที่บ้านสวนหลังเดิมหายไป แต่ปรากฏว่าสามีไม่ได้ให้เอาไว้ปลูกผักทำสวนอย่างที่ตัวเองฝัน แต่กลับจะให้จอดเรือ และให้ทีมองค์กรทำดีมาพัก มาฝึกซ้อม โดยบุ๋มเผยขำๆ ว่าสามีอินกับองค์กรทำดี และงานมูลนิธิมากกว่าตนเสียอีก

“วันเกิดปีนี้ สามีให้ที่ดินหนึ่งไร่ เพื่อทดแทนบ้านสวนของอิชั้นที่หายไป แต่…… เอาไว้จอดเรือและให้ทีมมาพักมาฝึก แล้วแม่จะได้อยู่อย่างสงบไหม???? สรุปคุณสามีอินกับการทำงานมูลนิธิมากกว่าอิชั้นแล้วค่าาาาา

ดังนั้นปนัดดาก็ยังมีความฝันต่อไป พี่จะมีบ้านสวนเอาไว้ปลูกผักเอาไว้ปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุข จงฝันต่อไป”

ซึ่งในคลิป ก๊อต อธิปได้เผยว่าส่วนที่เป็นน้ำเอาไว้จอดเรือของมูลนิธิที่เอาไปช่วยคนน้ำท่วมแล้วแตกกลับมา ก็ใช้ส่วนตัวด้วย ใช้เพื่อคนเดือดร้อนด้วย มันคือที่ส่วนตัวและส่วนรวม บุ๋มบอกก็คือส่วนรวมไม่มีส่วนตัว ก็ทำเพื่อมูลนิธิอยู่ดี ดังนั้นนี่คือคำตอบที่ใครบอกว่า บุ๋มเซ็นยกของให้มูลนิธิ คนนั้น (ชี้ไปที่สามี) อินยิ่งกว่าอีก ท่ามกลางเอฟซีที่เข้ามาอวยยศสามีว่าเป็นสามีแห่งชาติ ได้สามีดีเป็นศรีแก่ภรรยา และศีลเสมอกันกับบุ๋ม ปนัดดา










