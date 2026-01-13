“COCOLOVE” เปิดตัว COCOLOVE Z Friends “ปัน-มิน-เดียร์” ตัวแทนพลัง Gen Z ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % เขย่าเทรนด์สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น

หลังจากน้ำมะพร้าวแท้ 100% “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” ซึ่งมี “เบลล่า” ราณี แคมเปญ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ จัดแคมเปญ Love yourself , Drink for your health รณรงค์ให้คนไทยดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % “เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง” ประสบความสำเร็จได้รับผลตอบรับอย่างท่วมท้นตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ ทีมบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ลุยโปรเจ็กต์ใหม่ทัชใจ Gen Z เปิดตัว “COCOLOVE Z Friends” ได้แก่ “ปัน ปรัตถกร ขำสุนทร -มิน พรรณธร ฐานันดรสุข -เดียร์ ณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว” ที่จะทำหน้าที่เป็น Brand friend (เพื่อนชวนเพื่อน) เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ซึ่งจะเป็นตัวแทนพลังของคนรุ่นใหม่ ที่จะชักชวนกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และคนใกล้ตัว ให้หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100 % มากยิ่งขึ้น ณ ห้องลุมพินี 1-2 โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok สุขุมวิท
สำหรับ COCOLOVE Z Friends 3 คนแรกที่ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” เลือกมาเป็นตัวแทนของคนกลุ่ม Gen Z เป็นวัยที่มีพลังบวก สนุก สดใส และมีความสามารถในการสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี โดยจะทำหน้าที่เป็น Brand friend (เพื่อนชวนเพื่อน) สื่อสารกับกลุ่ม Gen Z ในแบบที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แบรนด์พูดฝ่ายเดียว แต่จะให้เป็นเพื่อนชวนเพื่อนหันมาดื่มน้ำมะพร้าวแท้100 % เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และนอกจากนั้น COCOLOVE Z Friends จะมีบทบาททั้งการทำ Content ทางออนไลน์ เช่น TikTok , IG ,คลิปชาลเลนจ์ รวมถึงการปรากฏตัวในกิจกรรมของ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) เช่น Roadshow, อีเว้นท์, บูธ , Campus Tour โดยมีเป้าหมายคือ ทำให้การดื่มน้ำมะพร้าวเป็นเรื่องสนุก เป็นแฟชั่นเพื่อสุขภาพและเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับวัยรุ่นไทยอีกด้วย
“ปัน” COCOLOVE Z Friends ของแบรนด์เผยว่า “ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว COCOLOVE จากที่พวกเรา COCOLOVE Z Friends มีโอกาสได้ร่วมหลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมา สิ่งที่สัมผัสและรู้สึกได้คือ ผู้บริหารแบรนด์ COCOLOVE ทุกท่านมี entrepreneurship mindset ที่ดี ที่อยากส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนในสังคมมีความจริงใจให้กับผู้บริโภค ในการผลิตเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่เติมสารเติมความหวานใดๆ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมถึงยังตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แบบเราที่อยากเลือกสิ่งดีๆ ให้กับร่างกายด้วยครับ”
“โดยเราจะช่วยสื่อสารให้คนเข้าใจว่า น้ำมะพร้าวไม่ใช่แค่เครื่องดื่มของผู้ใหญ่หรือสายสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน ดื่มหลังออกกำลังกายน้ำมะพร้าวก็ช่วยเติมเกลือแร่ได้ดีมาก เพราะมันคือพลังธรรมชาติที่เข้าถึงง่ายครับ สุขภาพดี เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ อย่างการเลือกเครื่องดื่มที่ดีให้กับตัวเอง Love yourself,drink for your health – ดื่มโคโคเลิฟ เพื่อคนที่คุณรักที่สุด คือ ตัวคุณเองครับ”
ส่วน “มิน” COCOLOVE Z Friends เผยว่า “ภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งหน้าที่ COCOLOVE Z Friends คือการเป็นเพื่อนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และพร้อมที่จะแชร์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพผ่านโซเชียลและกิจกรรมของแบรนด์ เราต้องทำให้สุขภาพกลายเป็นเรื่องสนุกค่ะ เช่น การจัดกิจกรรมหรือคอนเทนต์ในโซเชียลที่ทำให้เห็นว่า ดื่มน้ำมะพร้าวก็เท่ได้ ดื่มได้ในทุกโอกาส ไม่จำเป็นต้องสายคลีน ซึ่ง COCOLOVE ดื่มแล้วสดชื่นแบบธรรมชาติ ไม่หวานเกินไป ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมัน 0 % ดื่มได้ทุกวัน ไม่ต้องกลัวอ้วนหรือรู้สึกผิดกับร่างกายเลยค่ะ มาลองแล้วจะรัก COCOLOVE เหมือนพวกเราค่ะ”
ด้าน “เดียร์” COCOLOVE Z Friends เผยว่า “เดียร์รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังดีๆ จากธรรมชาติ เพราะน้ำมะพร้าวคือของดีที่เป็น Soft power ของประเทศไทย และโดยเฉพาะ COCOLOVE เป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% จากธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาล ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ดื่มแล้วได้ประโยชน์เต็มๆ ทั้งโพแทสเซียม และอิเล็กโทรไลต์ ช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกายและดีต่อสุขภาพค่ะ”
“ที่สำคัญแบรนด์ COCOLOVE ได้พรีเซนต์ออกมาในรูปแบบที่ทันสมัย เข้ากับพวกเรากลุ่ม Gen Z มากๆ เลยค่ะ จากกิจกรรม Road show ที่ผ่านมา เดียร์และทีมมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงว่า ดื่มน้ำมะพร้าวแบรนด์ COCOLOVE แล้วรู้สึกดีอย่างไร? ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากดูแลสุขภาพ หันมาดื่มน้ำมะพร้าวกันมากขึ้น เรียกได้ว่าทุกๆ กิจกรรมได้รับฟีดแบคมีเสียงตอบรับที่ดีมากค่ะ”
ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับภารกิจ COCOLOVE Z Friends ของ “ปัน-มิน-เดียร์” ในฐานะ Brand friend ของ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ได้ในทุกช่องทางของแบรนด์ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) อาทิ TikTok , IG ,คลิปชาลเลนจ์ รวมถึงการปรากฏตัวในกิจกรรมของ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) เช่น Roadshow, อีเว้นท์, บูธ , Campus Tour และ พบกับผลิตภัณฑ์ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ Tops, Big C, Lotus's, Foodland, Villa Market, Thaifoods Fresh Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart,Tops daily, Jiffy, Lawson108 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/Tiktok : Cocolove_thailand