ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่า “แกล้งเหนื่อย” ดราม่า "เจนนี-BLACKPINK" หลังเวที Golden Disc Awards

แม้งาน Golden Disc Awards จะผ่านไปแล้วสองวัน แต่ชื่อของ เจนนี ก็ยังคงถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ จากกรณีดราม่าที่หลายคนถึงกับอึ้งว่า “ข้อกล่าวหาแบบนี้ก็มีด้วยหรือ?”
ต้นตอมาจากคลิปสั้น ๆ ที่ถูกอัปโหลดในโซเชียล ซึ่งมียอดวิวทะลุเกือบ 5 ล้านครั้ง ภายในเวลาไม่นาน คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นเจนนี่กำลังเดินกลับไปนั่งที่หลังเวที หลังจากเพิ่งแสดงบนเวทีเสร็จ โดยเธอมีท่าทีเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด และทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้
ปัญหาอยู่ที่ ผู้โพสต์คลิปกลับเขียนแคปชันกล่าวหาว่า เจนนี่กำลัง “แกล้งทำเป็นเหนื่อยต่อหน้ากล้อง เพื่อเรียกความสงสารจากสาธารณะ”
ทั้งที่ก่อนหน้านั้น เจนนี่เพิ่งขึ้นแสดง 3 เพลงฮิตติดต่อกัน ในโชว์ยาวเกือบ 8 นาที ที่ต้อง ร้องสด แร็ป เต้น และทำโน้ตสูง อย่างต่อเนื่องแบบไม่พัก
เมื่อคลิปแพร่กระจาย ปฏิกิริยาของชาวเน็ตส่วนใหญ่กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้กล่าวหา หลายคนโต้กลับว่า การแสดงระดับนั้น “เหนื่อยจริง” เป็นเรื่องปกติทางร่างกาย และไม่มีอะไร “เฟค” เลย
แฟน ๆ ชี้ว่า ศิลปินคนไหนก็ตาม หากต้องเต้นแรง ร้องสด และคุมการแสดงต่อเนื่อง 8 นาที ย่อมต้องหอบ เหนื่อย และใช้พลังงานมหาศาล การที่เจนนี่นั่งทรุดหลังจบโชว์จึงเป็นภาพที่ “สมจริง” มากกว่า “จัดฉาก”
กรณีนี้ยังไปกระตุ้นความไม่พอใจของแฟน ๆ ที่มองว่า เจนนี มักถูกจับผิดมากกว่าศิลปินคนอื่น
หลายคนมองว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าของ anti-fan ที่พร้อมจะตีความทุกพฤติกรรมในแง่ลบ ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ตั้งแต่สีหน้า การเต้น ไปจนถึง… การเหนื่อยหลังโชว์
บางคอมเมนต์ระบุว่า นี่คือภาพสะท้อนของ แรงกดดันที่ไอดอลหญิงระดับท็อปต้องเผชิญ แม้แต่การ “หอบ” หลังการแสดงก็ยังถูกนำไปโจมตี
หลังจากถกเถียงกันหลายชั่วโมง กระแสในเว็บบอร์ดและโซเชียลเริ่มชัดเจนว่าสาธารณะอยู่ข้าง เจนนี จนเริ่มมีผู้คนตั้งคำถามว่า “ศิลปินที่ทุ่มสุดตัวบนเวทีจนหมดแรง ควรถูกชื่นชม ไม่ใช่ถูกกล่าวหา”
ต้นตอมาจากคลิปสั้น ๆ ที่ถูกอัปโหลดในโซเชียล ซึ่งมียอดวิวทะลุเกือบ 5 ล้านครั้ง ภายในเวลาไม่นาน คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นเจนนี่กำลังเดินกลับไปนั่งที่หลังเวที หลังจากเพิ่งแสดงบนเวทีเสร็จ โดยเธอมีท่าทีเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด และทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้
ปัญหาอยู่ที่ ผู้โพสต์คลิปกลับเขียนแคปชันกล่าวหาว่า เจนนี่กำลัง “แกล้งทำเป็นเหนื่อยต่อหน้ากล้อง เพื่อเรียกความสงสารจากสาธารณะ”
ทั้งที่ก่อนหน้านั้น เจนนี่เพิ่งขึ้นแสดง 3 เพลงฮิตติดต่อกัน ในโชว์ยาวเกือบ 8 นาที ที่ต้อง ร้องสด แร็ป เต้น และทำโน้ตสูง อย่างต่อเนื่องแบบไม่พัก
เมื่อคลิปแพร่กระจาย ปฏิกิริยาของชาวเน็ตส่วนใหญ่กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้กล่าวหา หลายคนโต้กลับว่า การแสดงระดับนั้น “เหนื่อยจริง” เป็นเรื่องปกติทางร่างกาย และไม่มีอะไร “เฟค” เลย
🚨 K-netizens mock Jennie after she acts very full of herself and pretends to be tired after her lame, stiff, mid & boring performance at GDA 2026 pic.twitter.com/zoUyNQnc39— KpopInsider (@kpop___insider) January 10, 2026
แฟน ๆ ชี้ว่า ศิลปินคนไหนก็ตาม หากต้องเต้นแรง ร้องสด และคุมการแสดงต่อเนื่อง 8 นาที ย่อมต้องหอบ เหนื่อย และใช้พลังงานมหาศาล การที่เจนนี่นั่งทรุดหลังจบโชว์จึงเป็นภาพที่ “สมจริง” มากกว่า “จัดฉาก”
กรณีนี้ยังไปกระตุ้นความไม่พอใจของแฟน ๆ ที่มองว่า เจนนี มักถูกจับผิดมากกว่าศิลปินคนอื่น
หลายคนมองว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าของ anti-fan ที่พร้อมจะตีความทุกพฤติกรรมในแง่ลบ ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ตั้งแต่สีหน้า การเต้น ไปจนถึง… การเหนื่อยหลังโชว์
บางคอมเมนต์ระบุว่า นี่คือภาพสะท้อนของ แรงกดดันที่ไอดอลหญิงระดับท็อปต้องเผชิญ แม้แต่การ “หอบ” หลังการแสดงก็ยังถูกนำไปโจมตี
หลังจากถกเถียงกันหลายชั่วโมง กระแสในเว็บบอร์ดและโซเชียลเริ่มชัดเจนว่าสาธารณะอยู่ข้าง เจนนี จนเริ่มมีผู้คนตั้งคำถามว่า “ศิลปินที่ทุ่มสุดตัวบนเวทีจนหมดแรง ควรถูกชื่นชม ไม่ใช่ถูกกล่าวหา”