จะซื้อไม่ยอมขาย! Paramount หันมาฟ้อง Warner Bros. สู้ดีล Netflix

Paramount Global เปิดศึกทางกฎหมายกับ Warner Bros. Discovery (WBD) อย่างเป็นทางการ หลังยักษ์สื่อฮอลลีวูดยื่นฟ้องศาลรัฐเดลาแวร์ บังคับให้ WBD เปิดเผยข้อมูลทางการเงินสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน ท่ามกลางศึกแย่งซื้อกิจการมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ระหว่าง Paramount และ Netflix
Paramount ส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้น WBD เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อธิบาย “ขั้นตอนถัดไป” ของข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ WBD ในราคา 30 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นเงินสด 100% โดยมีมูลค่ารวมของดีลราว 108.4 พันล้านดอลลาร์ จดหมายดังกล่าวลงนามโดย เดวิด เอลลิสัน ซีอีโอของ Paramount และย้ำชัดว่าบริษัท “มุ่งมั่นจะปิดดีลนี้ให้ได้”
ในจดหมาย Paramount ระบุว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะเสนอรายชื่อกรรมการชุดใหม่ เพื่อนำไปโหวตในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ของ WBD และจะระดมคะแนนเสียงเพื่อต่อต้านดีลที่ WBD ทำไว้กับ Netflix
Paramount ยังชี้ชัดว่า ข้อเสนอของตน “เหนือกว่าอย่างชัดเจน” โดยระบุว่า “เงินสด 30 ดอลลาร์ต่อหุ้นของเรา มีมูลค่าสูงกว่าข้อเสนอของ Netflix ที่ซับซ้อนและคลุมเครือ ซึ่งประกอบด้วยเงินสด 23.25 ดอลลาร์ บวกหุ้น Netflix มูลค่าปัจจุบันราว 4.11 ดอลลาร์ และหุ้นใน Global Networks ที่จะออกใหม่ ซึ่งเราประเมินแล้วว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์”
นอกจากศึกบนกระดาษแล้ว Paramount ยังเดินเกมในศาล โดยยื่นฟ้องต่อศาลรัฐเดลาแวร์ ระบุว่า ผู้บริหาร WBD ไม่ได้ให้คำอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า โครงสร้างหนี้ และรายละเอียดของดีล Netflix รวมถึงการแยกธุรกิจ Global Networks ออกเป็นบริษัทใหม่ Paramount เรียกร้องให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินได้อย่างโปร่งใสว่า ดีลใดให้ผลประโยชน์สูงสุด