“กรีน อัษฎาพร” ยัน “ภูผา” หนุ่มติ๊กต๊อกเกอร์ ไม่ใช่คนที่ตนกำลังคุยๆ อยู่ ไม่รู้สึกอะไรต้องแบกหนี้สินครอบครัว ในขณะที่คนรุ่นเดียวกันไปมีครอบครัวกันแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กรีน อัษฎาพร” ยัน “ภูผา” หนุ่มติ๊กต๊อกเกอร์ ไม่ใช่คนที่ตนกำลังคุยๆ อยู่ เป็นแค่คนที่ช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพให้กันและกัน ไม่ได้มาจีบ ไม่ท้อชีวิตมีหนี้สิน แต่จะท้อถ้าชีวิตไม่มีงาน ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรที่ต้องมาแบกทุกอย่าง ในขณะที่คนอื่นรุ่นเดียวกับตนไปมีครอบครัวกันแล้ว

มีคู่จิ้นในติ๊กต๊อกแล้วสำหรับ “กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล”ที่แฟนๆ จับจิ้นกับ “น้องภูผา” หนุ่มโซเชียลนอกวงการ ซึ่งกรีนออกมายืนยันว่า น้องภูผาไม่ใช่คนที่ตนกำลังคุยด้วยอยู่ในตอนนี้ น้องภูผาเป็นแค่คนที่ช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพให้กันและกัน น้องไม่ได้มาจีบ

เป็นน้องที่รู้จักมานานแล้ว มันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กันและกัน จริงๆ เรารู้จักกันหลายคน เหมือนเราชนจอกันมันก็เลยมีโมเมนต์น่ารักๆ ลูกค้าเลยจ้างเราสองคน เขาเป็นคนตลก เราเลยเหมือนคุยกันเล่นๆ ว่ามันสร้างงานสร้างอาชีพได้นะ

กรีนเลยจะชนจอเขาบ่อยๆ แต่ก็ชนจอกับหลายคนนะ เขาเป็นคนตลก กรีนจะเอ๋อๆ งงๆ ก็มีคนซัปพอร์ต ฟีลเป็นด้อม เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวก็แยกกัน (ฟีลเหมือนเขาจีบ?) ขออธิบายว่าในโลกติ๊กต๊อกมันจะเป็นเรื่องของการเต๊าะอยู่แล้ว เป็นหยอกล้อเป็นโมเมนต์ในโซเชียล ไม่ใช่เรื่องราวในชีวิตจริง จะมองเป็นเรื่องของงาน ความสนุก คอนเทนต์มากกว่า”

เคลียร์มีคนคุยแล้ว ส่วน “ภูผา” แค่หนุ่มสร้างงานสร้างอาชีพในติ๊กต๊อก  
“มันก็มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเรามากกว่าว่าจะไปในทิศทางไหน ถ้าเราชัดเจนมันก็คือจบ กรีนเองมีคนที่คบที่คุยอยู่แล้ว ก็มียังไม่ใช่แฟน ยังเป็นคนคุย ในติ๊กต๊อกแค่สร้างงานสร้างอาชีพเฉยๆ เอาจริงๆหลายคนก็อยากให้กรีนมีความรักที่สวยงาม ด้วยอายุเราคนก็จะแบบแต่งงานหรือยัง กรีนก็จะบอกใจเย็นนะทุกคน ก็จะมีทั้งคนอยากให้เข้าร่วม บางคนก็อยากให้อยู่โสดๆ ก็ดี ณ ตอนนี้กรีนขอตอบว่ากรีนโฟกัสเรื่องงานค่ะ อยากให้เรื่องงานเป็นอันดับ 1 แล้วก็หนี้สินยังมี ยังต้องทำงาน”

ไม่ท้อที่มีหนี้สิน แต่ท้อที่ไม่มีงานมากกว่า ก็แล้วแต่มุมมอง ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรที่ต้องมาแบกทุกอย่าง ในขณะที่คนอื่นรุ่นเดียวกับตนไปมีครอบครัวกันแล้ว
ถ้ามีงานเข้ามาไม่ท้อเลย จะท้อเพราะไม่มีงานนี่แหละ งานมาเราสู้สุดใจเลย หนี้สินอันดับ 1 ต่อมาเป็นเรื่องของครอบครัว เป้าหมายของกรีนคือกรีนอยากทำให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย มันก็ต้องเดินด้วยเงิน ด้วยปัจจัย (เราต้องมาแบกทุกอย่าง ในขณะที่คนอื่นรุ่นเดียวกับเราไปมีครอบครัวกันแล้ว ความรู้สึกของเรา ณ ตอนนี้มันเป็นยังไง?) กรีนไม่ได้มองว่าความสุขจะต้องเป็นในมุมของครอบครัว แฟนหรือคนรักอย่างเดียว 

จริงๆ แล้วความสุขที่แท้จริงอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อยู่กับคุณแม่หรือเปล่า หรือความสุขอาจจะเป็นการแค่ได้จับมือแม่ไปกินข้าว ไปเที่ยว เราสบายใจตรงไหนตรงนั้นก็อาจจะเป็นความสุขของเราก็ได้ บางทีกับคนที่เรารัก คนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่ จะเป็นพ่อของลูกในอนาคต เราอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วสบายใจก็ได้ แล้วแต่มุมมอง

แต่ ณ ตอนนี้ กับคนนี้กรีนมีความสุขแล้ว เปิดปีมาอะไรหลายๆ อย่างเริ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นงานที่เข้ามามากขึ้น ได้เข้าไปจอยในโลกออนไลน์ที่ทำให้เรามีเงินมากขึ้นด้วย”










