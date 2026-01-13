xs
"เบียร์ เดอะวอยซ์" ลั่น โซ่ แส้ กุญแจมือมาแน่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายงานความคืบหน้าในการถ่ายทำโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 2 ของตนเองอย่างต่อเนื่องสำหรับ "เบียร์ เดอะวอยซ์" ที่ล่าสุดก็โพสต์ระบุว่า... "ตอนนี้เราก็ถ่ายกันมาได้ 60% แล้วนะคะ ยังเหลือคอนเซปต์ จึ้งๆ โซ่ แส้ กุญแจมือ ที่ยังรออยู่ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะถ่ายให้เสร็จภายในเดือนนี้ และเริ่มเข้าเล่มค่ะ"










