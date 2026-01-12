“เจนเย่” โกอินเตอร์ ประเดิมหนังผีเรื่องแรก Phantom ผลงานผกก.ดัง ประกบพระเอกรางวัล Golden Bell Award

โกอินเตอร์! “เจนเย่ เมธิกา” ลัดฟ้าร่วมงาน Rhydian Vaughan รับบทนำในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรก ‘PHANTOM’ ผลงานกำกับโดย Lester Hsi ประกบพระเอกรางวัล Golden Bell Award
เปิดปี 2026 อย่างปังสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือ เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร หลังสร้างกระแสโด่งดังไปทั่วเอเชียจากซีรีส์ Netflix เรื่อง ‘Mad Unicorn (สงครามส่งด่วน)’ ที่โชว์ทั้งทักษะภาษาจีนและพลังการแสดงจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม ต่อด้วยซีรีส์ GL ‘Love Design’ ล่าสุดเธอเตรียมก้าวสู่เวทีภาพยนตร์ระดับนานาชาติ กับบทนำในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกในชีวิต ‘Phantom’กำกับโดยผู้กำกับสายสยองขวัญชื่อดัง Lester Hsi จากแฟรนไชส์ The Bridge Curse
เจนเย่ เผยถึงบทบาทสำคัญครั้งนี้ว่า “เรื่องนี้เจนรับบทเป็น Lin Youmo นักสังคมสงเคราะห์ ตัวละครนี้เก็บอารมณ์ไว้ข้างในเยอะมาก สิ่งที่ยากที่สุดคือการถ่ายทอดให้คนดูรู้สึกว่าเธอมีตัวตนจริง ๆ ต้องสื่อสารผ่านแววตาและรายละเอียดเล็กๆ ดีใจมากที่ผู้กำกับเห็นศักยภาพจากผลงาน Mad Unicorn และที่เจนสามารถพูดภาษาจีนได้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายมาก ทำการบ้านหนัก มีเวิร์กช็อปเยอะมาก อยากให้แฟน ๆ รอติดตามกันค่ะ”
สำหรับ ‘Phantom’ เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่นำตำนาน The Invisible Man มาตีความใหม่ ผ่านแนวคิดความเชื่อแบบลัทธิเต๋า โดยเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2026 พร้อมจับคู่การแสดงที่หลายคนคาดไม่ถึง ระหว่าง เจนเย่ และนักแสดงเจ้าของรางวัล Golden Bell Award Rhydian Vaughan เป็นครั้งแรกบนจอภาพยนตร์
ด้านผู้กำกับ Lester Hsi กล่าวถึงการเลือกนักแสดงว่า “Jane Yeh ไม่ใช่นางเอกที่ต้องคอยทะนุถนอม เธอมีพลังและความดุดันทางอารมณ์ ส่วน Rhydian Vaughan มีด้านมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้บุคลิกสุขุม เมื่อสองคนนี้มาอยู่ด้วยกัน มันเกิดแรงตึงเครียดบางอย่าง ไม่ใช่คู่ที่ปลอดภัย และนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด”
ก่อนหน้านี้ Phantom ได้เปิดตัวการขายลิขสิทธิ์ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ผ่านบริษัท Mokster Films จากสิงคโปร์ และสามารถปิดดีลเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้แล้วกว่า 7 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ภาพยนตร์ผลิตโดย D-Day Pictures Co., Ltd. ร่วมกับพันธมิตรจากหลายประเทศ มีกำหนดปิดกล้องก่อนเทศกาลตรุษจีน และวางแผนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปี 2027