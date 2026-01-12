“โยชิ รินรดา” เปิดเรื่องลับที่คนไม่เคยรู้ สวยออร่าเหมือนลูกคุณหนู แต่จริงๆ เป็นลูกคนใช้!

ถูกมองเป็นลูกคุณหนูผู้ดีมาตลอด แต่ “โยชิ รินรดา ธุระพันธ์” สาวสองคนสวยเบอร์ต้นๆ อีกคนในเมืองไทย ได้ออกมาเล่าชีวิตตัวเองในรายการ PrimeCast with Punpun ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดไม่เป็นความจริงเลย โดยชีวิตของโยชิเหมือนในละครมาก เพราะพื้นเพโตมาจากการเป็นลูกคนใช้
“โยเป็นคนนึงที่โตมาแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงเลย ชีวิตเหมือนในละครมาก คนอาจจะเดาว่าโยโตมาในย่านทองหล่อ ลูกคุณหนูหรือเปล่า เรียนโรงเรียนติด BTS แต่เป็นโรงเรียนวัด บ้านอยู่ย่านทองหล่อ แต่เป็นบ้านเจ้านาย ซึ่งโยเป็นลูกหลานแม่บ้าน พูดภาษาบ้านๆ ก็คือเป็นลูกคนใช้ อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะ แต่เราโชคดีที่เจ้านายเอ็นดู ชอบเด็กเรียนหนังสือ แล้วเราก็เรียนหนังสือเก่ง เขาก็ส่งเราไปเรียนพิเศษเราก็ได้ข้อดีจากตรงนั้นมา
ความจริงโยชิก็คือลูกคนใช้อยู่ในบ้านของคนรวยย่านทองหล่อ เป็นบ้านคนรวยที่จะต้องมีการตั้งโต๊ะเสิร์ฟอาหาร โยจะเป็นคนเสิร์ฟ 6 โมงเย็นต้องไปชงวิสกี้ให้เจ้านาย 1 ทุ่มตั้งโต๊ะเสิร์ฟอาหาร ช่วงปิดเทอมก็ต้องตามเจ้านายไปที่เขาใหญ่ เขาก็จะพาเราไปเที่ยว เราไปก็ต้องคอยเสิร์ฟ คอยตั้งโต๊ะกลางวัน เย็น คือโยก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ไม่ค่อยได้อ่อนแอเท่าไหร่
มารู้ตัวว่าเป็นคนหน้าตาดีตอนมัธยมต้น ไปไหนมาไหนจะมีแต่คนชมว่ากับแม่ว่า ลูกเจ้าคือหน้าตาดีแท้ เราไม่รู้หรอกว่าการเป็นคนหน้าตาดีมันเป็นยังไง จนครูเริ่มจะมาให้โอกาสเราในการทำกิจกรรมเลยทำให้เราพอจะรู้ตัวว่าหน้าตาเราอาจจะจัดอยู่ในพื้นฐานที่ดี
เราก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้น ช่วงนั้นก็มาค้นพบว่าเราอาจจะเป็นผู้หญิงนะ ก็มีการแกรนด์โอเพนนิ่งกับเพื่อน จริงๆ ก็รู้ตัวมาตั้งแต่ประถมแล้วแต่ก็ยังไม่เต็มร้อย ด้วยความที่กะเทยสมัยก่อนมีน้อย ในโรงเรียนประถมมีกันแค่ 2 คน แล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราเปิดตัวไปเราจะโดนเพื่อนแกล้งไหม ตอนนั้นจะเป็นแอ๊บๆ พูดครับ ตอนม.1 ก็ยังแอ๊บพูดครับอยู่ แต่สายตาเราเริ่มสอดส่องสังคมในโรงเรียนว่าเรามีเพื่อนที่เป็นแบบเราเยอะนะ ชั้นนึงก็มี 10 กว่าคน ถ้าเราเปิดตัวเรามีเพื่อน มีสังคมของเรา
พอม.2 เราก็เริ่มเปิดเผยตัวตนว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิง เราจะเป็นสาวประเภทสองนะ ไม่ได้จะเป็นผู้ชาย ก็เริ่มแกรนด์โอเพ่นนิ่งจากการมัดจุก กางเกงนักเรียนที่สั้นขึ้นเรื่อยๆ จากกางเกงคลุมเข่าก็สั้นขึ้นไปเรื่อยๆในทุกปี จนสั้นมาก
แล้วก็มาได้อิทธิพลเริ่มกินยาคุมมาจากรุ่นพี่ที่เป็นสแตนเชียร์ เพราะอยากจะสวยเหมือนรุ่นพี่ เขาก็แนะนำให้กินยาคุม กินอาหารเสริม กินกูลต้า ฉีดฮอร์โมน ตอนอายุ 14 ตอนนั้นมันจะมีชุดความรู้ว่ายิ่งกินยาเยอะๆ แล้วจะยิ่งสวย มันเป็นความคิดที่ผิดมากๆ และมันส่งผลกับร่างกาย มันอ๊องๆ โชคดีมากที่ไม่ตาย เดินแล้วกระดูกลั่นตลอดเวลา ตอนนั้นแอบกลัวตายมาก จนต้องศึกษาอย่างจริงจังว่าเราจะสวยแบบปลอดภัยเราต้องทำยังไงบ้าง”