“ภณ ภวัสน์” ยิ้มรับปีทอง ละครแน่นจอ รัก “คุกกี้ ญดา” ยังหวาน แต่ขอทำงานก่อน

“ภณ ภวัสน์” ปีทองงานรุ่ง ละครจ่อคิวออนแอร์เพียบ หมอดูทักให้ระวังคำพูด ส่วนรักกับ “คุกกี้ ญดา” ยังหวานเสมอ แม้ป่วยบ้านหมุนจนอดไปแข่งวิ่งด้วยกัน
หลายคนแซวว่าพระเอกหนุ่ม “ภณ ภวัสน์ ภู่พันธัช” เป็นลูกรักของช่อง 3 แน่ๆ เพราะมีผลงานละครต่อเนื่องตลอดไม่เคยเงียบหาย ล่าสุดปีนี้ก็มีคิวละครอีกเพียบ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามีที่ถ่ายเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ออนแอร์ น่าจะได้เห็นหลายๆ เรื่องต่อเนื่องในปีนี้เลย
“เรียกว่าหยอดกระปุกมาเยอะ มีช่วงหนึ่งผมถ่ายละคร 7 วัน จันทร์ถึงอาทิตย์ แต่ไม่ได้ออนแอร์ ก็มาออนแอร์ตอนนี้ ภายในปีนี้ค่อนข้างเยอะ เรื่องหายจากหน้าจอ คนอื่นเขาออนฯ ไปแล้วไง ของผมยังไม่ได้ออนฯ อีกเยอะ คนแซวแบบนี้ไม่เขิน ป็นช่วงจังหวะ คนอื่นๆ เขาอาจจะถ่ายไปแล้ว ออนฯ ไปหมดแล้ว รวมเรื่องนี้ก็ 3 เรื่อง อย่างเพิ่งเบื่อนะครับ น่าจะมีทั้งปี อาจจะนะครับ งานใหม่ก็ติดต่อมาแล้ว เรียกว่าปีทองทั้งปี ทุกปีครับ สาธุครับ”
บอกพลาดไปวิ่งกับ “คุกกี้ ญดา สุวรรณปัฏนะ” เพราะป่วยบ้านหมุนซะก่อน
“ไตรกีฬาเมื่อปลายปีที่แล้วถือว่าทำได้ดีครับ ตามเป้า จริงๆ ช่วง 21 ธ.ค.ผมมีอีกงานหนึ่ง แต่ไม่ได้วิ่ง ผมบ้านหมุน เรื่องจริงนะ ช่วงวีกสุดท้ายของการซ้อม ผมขับรถไปต่างจังหวัด ขับรถนานด้วย พักผ่อนไม่พอ ซ้อมหนักด้วย พอวันแข่งคือสุดท้ายก่อนวิ่งผมนอนไม่หลับด้วยตื่นเต้น สุดท้ายตื่นมาบ้านหมุนไปวิ่งไม่ได้ ไปถึงตรงนั้นแล้ว เขาเลยไปวิ่งคนเดียวครับ แต่หลักๆ ไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเวลา แต่เน้นสนุกกับบรรยากาศด้วย งานเขาจัดดีมาก ต่างคนต่างวิ่งเพราะคนละความเร็วครับ มันจะมีจัดเปลี่ยนชนิดกีฬาก็อาจจะได้เจอกันบ้างครับ แต่ซ้อมด้วยกัน
คอนเทนต์กีฬาก็ฟีดแบ็กดีครับ ก็จะทำต่อไป ตอนแรกลงเล่นๆ แต่ฟีดแบ็กดีครับ คนน่าชอบเราออกกำลังกาย ผมเคยทำคอนเทนต์กินฟีดแบ็กประมาณหนึ่ง แต่ออกกำลังกายดีเลย ผมก็จะพยายามทำออกมาครับ ส่วนคอนเทนต์คู่ที่ไม่ใช่กีฬาก็มีครับ แต่จะเจอกันตอนไปออกกำลังซะส่วนใหญ่ แต่ไม่จำเป็นต้องวิ่งเสมอไปครับ หวานได้ทุกช่วงไหม มีเรื่อยๆ ครับ มีตึงเครียดกับการซ้อมบ้าง มีหลากหลายอารมณ์ บางทีมองหน้ากันเฉยๆ ก็ขำตลกก็มีครับ บทจะเอเนอร์จี้เยอะก็เยอะ บทจะอ่อมก็มี”
บอกยังไม่มีดวงแต่งปีนี้ แต่ให้ระวังคำพูดมากกว่า
“ปีนี้เขาให้ระวังเรื่องของคำพูด พูดกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง ส่วนในเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการงานก็ดีครับ หรืออาจจะได้อะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ เรื่องแต่งงานยังครับ ขอทำงานก่อน วันเกิดปีนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้ามีผมน่าจะจับได้ แต่เที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ยังครับ ช่วงวันเกิดผมมีแพลนจะไปที่นครพนม แล้วก็มีแฟนคลับไปร่วมด้วยครับ ก็จะขอพรให้ละครยิหวาดาตังเป็นที่รู้จักครับ ขอให้เป็นปีที่ปัง ละครปีที่แล้วก็มาต้นปีเหมือนกัน เรื่องคุณพี่เจ้าขาฯ ก็คิดว่าปีใหม่ก็เป็นปีอะไรที่ดีๆ เข้ามาเหมือนกันครับ”