“ชาย ชาตโยดม” แฮปปี้มาก กลับมาหุ่นแซบสุขภาพดี โอดอยากให้เมียหวงบ้าง ติวเข้ม “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ปั้นร่างทอง

“ชาย ชาตโยดม” ส่งต่อแรงบันดาลใจ เผยเคล็ดลับปั้นร่างทองให้ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ชี้วินัยสำคัญที่สุดในการรักษาหุ่น พร้อมอวดภรรยา “วิกกี้ สุนิสา” คือกำลังใจสำคัญ คอยซัปพอร์ตทุกอย่างตั้งแต่ตอนอ้วนยันหุ่นปัง
ตั้งแต่กลับมาปั้นร่างทองสำเร็จ นักแสดงมากความสามารถอย่าง “ชาย ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ” ก็ได้รับคำชื่นชมมากมาย แถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คนด้วย อย่างล่าสุดนักแสดงรุ่นพี่อย่าง “ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ” ก็ยังมาขอคำปรึกษาเรื่องการปั้นร่างทองด้วยเช่นกัน ทำเอาเจ้าตัวดีใจมากที่ได้ทำให้คนหันมาออกกำลังกายและรักษาสุขภาพกันได้
“พี่ป๋อถามมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้ว ตั้งแต่เริ่มดูแลตัวเอง เริ่มเปลี่ยนแปลง เจอพี่เขาอยู่เรื่อยๆ คอยถามว่ายากไหม ชายบอกพี่เขาว่าถ้าชายทำได้คนอื่นก็ทำได้ มันต้องตั้งใจ และก็เริ่มต้นทำมากกว่า ช่วงแรกเลยใช้เวลา 3-4 เดือน ที่เปลี่ยนเลย ต้องตั้งใจเต็มที่ ทั้งเรื่องอาหาร เรื่องออกกำลังกายทุกอย่าง
แต่มันไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนเข้าใจ คนกลัวเหนื่อยหรือกลัวลำบาก แต่ถ้าทำแล้วมันเห็นผล มันจะเริ่มมีกำลังใจมากขึ้น อยากทำต่อ ก็ตั้งเป้าหมายไว้ พอสำเร็จนี่แหละเป้าหมายชีวิต แต่การรักษามันไว้นี่ยากกว่า (หัวเราะ) มันคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ถ้าไม่ทำมันก็จะกลับไปเหมือนเริ่มต้นนั้นแหละ ของชายมีความตั้งใจคืออยากรักสุขภาพ ก็มีเป้าหมายชัดเจน อยู่เล่นกับลูก มีความสุขกับครอบครัวได้ ก็วางเป้าหมายไกล แล้วทำมัน
แต่ชายไม่ได้ลงไปสุดเหมือนตอนนั้น ตอนนี้หาบาลานซ์ ใช้ชีวิตปกติ ทำในสิ่งที่อยากทำ กินในสิ่งที่อยากกิน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งที่เราทำมา มันเปลี่ยนจริงๆ คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ อย่างที่พี่ป๋อมาถามก็จะรู้สึกว่าเราเป็นแรงใจให้คนอื่นได้ ถ้าเราทำได้แบบนี้ มันก็ไม่ยากเกินไปกว่าคนอื่น ตอนนี้ก็เหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัว อาทิตย์หนึ่งต้องทีเจอกัน 3-5 วัน ที่เราออกกำลังกายด้วยกัน มันเป็นกิจกรรมที่ดี ครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆ”
จุดเริ่มต้นจากแขนชาจนเกิดความกลัว
“มาจากสุขภาพตัวเอง เมื่อกี้ได้ยินเรื่องแขนชาที่พี่ป๋อบอก ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆ 2 ปีที่ผ่านมาคือแขนซ้ายมันชา มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา มันเกิดความกลัวขึ้น หลายคนเป็นถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัว หรือจุดที่ทำให้เราคิดได้ว่าต้องเปลี่ยนตัวเอง บางคนรอให้เกิดแล้วแก้ไข ก็โชคดีที่มันแก้ไขได้ทัน ตอนนั้นชาเป็นอาทิตย์เลย ไม่ได้แล้วเราต้องหาหมอดูว่าเกิดอะไรขึ้น หมอบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมารักสุขภาพ แม้เราจะออกกำลังกายแล้ว คุมเรื่องอาหารแล้ว แต่จริงๆ ด้วยวัยที่เปลี่ยนไปที่เราว่าเราทำแล้วมันอาจจะไม่พอก็ได้
แต่ตอนนี้แฮปปี้มากกับสุขภาพตัวเอง พอมันได้ลิ้มรสความสดชื่น ความสดใส แรงมันกลับมา มันต่างจากจุดที่เราแย่มากๆ เราได้กลับมาทำอะไรที่อยากทำอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นรู้สึกว่าละครน่าจะเล่นไม่ไหวแล้ว เวลาไปอยู่ตามกองถ่าย หลายคนคิดว่าเป็นนักแสดงสบาย แต่เวลาไปอยู่ตามกองมันลำบาก โทร.บอกวิกกี้ว่าไม่รู้จะนั่งทำแบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ มันใจแป้วเหมือนกัน มันคือสิ่งที่เรารักที่เราทำมาตลอดชีวิตจริงๆ ถึงจุดหนึ่งที่ยอมรับแล้วว่าเราทำไม่ได้ มันพลิกไปเยอะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นแย่แน่”
เผย “วิกกี้ สุนิสา” คอยเป็นคนซัปพอร์ตทุกอย่าง
“กี้ไม่เห็นหวงเลย (หัวเราะ) ไม่หึงไม่หวง ก็พยายามแหย่ๆ อยู่ว่าหวงบ้างได้ไหม คือเขาชอบให้โชว์ เขาภูมิใจที่เราทำ อย่างน้อยเราก็เห็นว่ากี้เขาเริ่มสนใจดูแลสุขภาพ มันเลยเป็นกิจกรรมครอบครัว ไม่ใช่แค่มิค (บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ) กับชายนะ วิกกี้เขาก็มาด้วย ตอนนี้เหลือเบนซ์ (พรชิตา ณ สงขลา) นะ ยังคุยกันอยู่เลย ส่วนที่กี้ไปออกรายการแล้วชมผม เขาเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ เป็นคนที่ซัปพอร์ตชาย ทั้งเรื่องกำลังกายกำลังใจ เขาเป็นคนคอยซัปพอร์ตในทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องก่อนหน้านี้เขาซัปพอร์ตจนเกินเบอร์เหมือนกัน ก่อนหน้านี้คือทิ้งตัวแล้ว กินสนุกทุกอย่างเต็มที่ เขาบอกเป็นความสุขของชาย ไม่เบรกกันเลย
กี้เขาไม่เชื่อเรื่องความรัก ไม่เชื่อเรื่องสถาบันครอบครัว คือครอบครัวเขาเคยแตกแยกมาก่อน แต่เราก็ให้การเรียนรู้กันไป ให้ความอบอุ่นให้สถาบันครอบครัว ว่าแข็งแรงยืนอยู่ได้จริงๆ ถ้าเราร่วมกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยสื่อสารกันตลอด เวลาเขาไปคุยที่ไหนเขาจะอวยเราเสมอ มันก็ใจฟู อย่างครอบครัวชายเองพี่น้องก็คอยซัปพอร์ตกันอยู่เสมอ พอกี้เข้ามาไม่ว่าเราจะทุกข์หรือจะสุขเราก็อยู่ด้วยกันเสมอ เราซัปพอร์ตกัน อย่างน้อยชายก็มีเซฟโซนของชายนะ ถ้าล้มไปทางไหนก็ยังมีคนมีคนซัปพอร์ต”