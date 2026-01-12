“แชมป์ ชนาธิป” แพลนขอ “แซมมี่” แต่งงานกลางธรรมชาติ ประทับใจถึงบ่นว่าลำบาก แต่ไปด้วยกันทุกที่

“แชมป์ ชนาธิป” ยอมรับตรงๆ มีทะเลาะ “แซมมี่” ตอนทริปลำบาก แต่หวานใจก็ไปด้วยกันทุกที่ รักหวานไม่เปลี่ยน แย้มแพลนขอแต่งงานกลางธรรมชาติ เตรียมเปิดช่องยูทิวบ์โชว์ความเรียลคู่รักสายลุย
เป็นคู่รักสายแอดเวนเจอร์อีกคู่ที่ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆ หลายคนคิดว่าดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ สำหรับคู่ของ “แชมป์ ชนาธิป โพธิ์ทองคำ” กับสาว “แซมมี่ เคาวเวลล์” ที่ฝ่ายชายก็สายลุยบุกป่าฝ่าดง ส่วนฝ่ายหญิงก็ออกจะสายแฟชั่นสวยงาม แต่จนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า 2 ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งลุยป่าและแฟชั่นไปด้วยกันได้ โดยหนุ่มแชมป์เปิดใจว่าพยายามหาจุดตรงกลาง มีทั้งที่ไปแบบลำบากและสบายๆ ด้วย
“ทริปสบายๆ มีนะครับ ก็เป็นการเดินซื้อของ ทริปสบายก็มีแหละ มีบ้างครับ ก็ถึงแม้ว่าจะต้องฟังเสียงบ่นเวลาเดินเยอะหน่อย แต่เขาก็ไปกับเราทุกที่ครับ ตอนนี้ก็ดีมากครับ เราก็พยายามหาตรงกลางครับ ด้วยความที่เราเป็นคนชอบลุยมากๆ อยู่แล้ว สมมติเราไปลำบากได้เลเวล 10 ก็อาจจะเหลือแค่ 5 เพื่อจะได้หาตรงกลางระหว่างกัน จริงๆ มันก็ไม่ได้ลำบากทุกทริปครับ ก็ต้องมีทริปสบายๆ บ้าง อย่างเช่นเราไปเที่ยวกัน 7 วัน ก็อาจจะลำบากแค่ 2-3 วัน ที่เหลือก็เป็นโรงแรมวิลล่าสบายๆ
ตอนนี้เขาเริ่มชินหรือยัง ก็ต้องถามเขาเลยครับ (หัวเราะ) ผมก็ถามเขานะว่าทำไมถึงชอบไปเดินป่า เพราะหลังๆ จะเป็นแซมที่เป็นคนอยากไปและเป็นคนหาที่ว่าที่นี่มันแมส ไปที่นี่ดูไหมไม่ค่อยมีใครไป จะได้ให้คนอื่นเห็นที่ใหม่ๆ และชาวบ้านแถวนั้นจะได้มีรายได้มากขึ้น เราได้ช่วยเขาด้วย จริงๆ ด้วยพื้นฐานแซมเขาเป็นคนลุยๆ อยู่แล้วครับ เป็นคนแต่งหน้าไม่เยอะ แต่งตัวไว อาบน้ำไว เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวแบบนี้มันง่ายมากกับการปรับตัวของแซมครับ ตอนนี้เขาก็น่าอินกับการเดินป่าประมาณนึงครับ”
เตรียมทำช่องยูทิวบ์ท่องเที่ยวด้วยกัน
“บางที่ที่มันลำบากมากก็ต้องอดทนนิดนึงครับ แต่ถ้ามีลูกค้าเข้าก็อาจจะไม่ต้องอดทนนะครับ (หัวเราะ) เพราะว่าหลังๆ ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนเรื่องการถ่ายโปรดักส์เรื่องอื่นๆ เวลาไปเที่ยวด้วย พอเราไปเที่ยวแล้วมันมีรายได้เข้ามา มันก็เป็นอะไรที่ได้ไปสนุก ได้ไปใช้ชีวิตและได้รายได้กลับมาด้วย ส่วนที่คนสงสัยว่าแซมมี่ไม่ได้ออกหน้าจอเลยเอาเงินที่ไหน คือเราก็มีสื่อโซเชียลนะครับ ทั้งไอจี ติ๊กต๊อก เฟซบุ๊ก ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ และเร็วๆ นี้เราจะทำยูทิวบ์ด้วยกัน จริงๆ ก็ถ่ายไปบ้างแล้ว ทยอยตัดอยู่ครับ คอนเทนต์ก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติครับ อาจจะเป็นการโร้ดทริป เดินป่า มีไปกันแค่สองคนด้วย แต่บางทริปก็มีเพื่อนๆ ไปด้วยครับ
ส่วนที่จะได้เห็นในยูทิวบ์ถามว่าจะเป็นแนวคู่รักหรือแนวตะลุยเปิดโลก จริงๆ ผมก็ค่อนข้างใหม่มากนะในการทำยูทิวบ์ ต้องรอดูคนตัด (หัวเราะ) น่าจะเป็นแนวคู่รักแหละครับ อาจจะเห็นที่เราเคยลงในติ๊กต๊อกคลิปสั้นๆ แต่ในยูทิวบ์ก็จะเห็นอารมณ์ร่วมในการเที่ยวของสองคนมากขึ้น เช่นอาจจะได้เห็นแซมบ่นผมในยูทิวบ์ อยากให้เห็นมุมเรียลๆ ของทั้งคู่มากขึ้นครับ
คนโสดไม่อกแตกตายหรอกครับ หลักๆ เราอยากทำให้เป็นแรงบันดาลใจ เพราะเดี๋ยวนี้เทรนด์คนคืออยากออกไปทำอะไรที่มีความหมายมากขึ้น อยากทำตามใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่เป็นรูทีนชีวิตประจำวัน แต่ไม่ได้ทำอะไรที่เราชอบ เราก็เลยอยากให้สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าชีวิตมันมีแค่นี้ หาเวลาหาเงินแล้วออกไปทำมันเถอะ”
ยอมรับมีทะเลาะกันเวลาไปทริปบ้าง แต่สุดท้ายก็เข้าใจกัน
“จริงๆ ก็มีคนบอกเหมือนกันครับว่าไปตามสองคนนี้ แต่พอกลับมาก็ไม่ไปแล้ว (หัวเราะ) แต่ถามว่าคู่เรารักกันมากกว่าเดินไหม หรือเปล่า (หัวเราะ) ก็มีทะเลาะกันบ้าง บางที่ที่ไปมันก็ลำบากมากครับ แต่กลับมาเราก็เข้าใจกัน หรือบางครั้งพอเราผ่านความลำบากมากๆ แล้วเราสามารถพิชิตอะไรบางอย่างได้ มันก็รู้สึกตื้นตันใจนะ รู้สึกสะใจเหมือนกัน แต่ถ้าเราสัมผัสได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อย เริ่มไม่ไหว ผมก็จะนิ่งและฟังครับ ไม่สวนกลับ ผมจะนิ่งและฟัง หรือไม่ก็หูทวนลมไปเลย (หัวเราะ) แต่เราจะไม่เอาน้ำมันไปราดในกองไฟเด็ดขาด ขอเป็นเชื้อไฟแบบอบอุ่นแบบพี่ฮิวโก้ (จุลจักร จักรพงษ์) แล้วกัน”
ตั้งใจอยากขอแต่งงานในสถานที่ที่สวยงามมากๆ สักที่หนึ่ง
“ถ้าขอแต่งงานต้องไปขอในป่าไหม ที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินแบบนี้ เพื่อนผมก็ถามว่าถ้าจะมึงจะขอแซมแต่งงาน มึงไม่ต้องพาแซมไปเอเวอร์เรสแล้วขอแต่งงานกันเหรอ ผมก็เลยตอบว่ามันเสี่ยงตายไปนะเพื่อน แต่ผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงจะขอแต่งงานก็คงเป็นที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และต้องสวยงามมากๆ ที่นึง สวยพอจะทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดพิเศษสำหรับเรา
ส่วนระหว่างธรรมชาติสวย กับแซมสวย จะเลือกอันไหน ผมถามกลับว่า ผมมีสิทธิ์เลือกเหรอครับ (หัวเราะ) แต่ผมว่าเขาคงคิดว่าถ้าวันนึงจะต้องเป็นวันสำคัญมันก็ต้องให้เขาสวยด้วย เพราะเป็นวันของเขาเนอะ แต่เวลาเดินป่าหน้าสดเขาก็สวยนะ”