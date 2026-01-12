"นิกกี้ เกลเซอร์" แซวยับ "ลีโอ" ทำได้ยัง? ประสบความสำเร็จทุกอย่าง ก่อนแฟนอายุ 30

ตลกหญิง "นิกกี้ เกลเซอร์" แซวยับ "ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ" ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำเรื่องที่เจ้าตัวเลือกที่จะคบกับสาวที่มีแฟนอายุไม่เกิน 25 โดยบอกว่า..."ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ มาที่นี่เพื่อ 'มัดผมทรงบันแบบผู้ชายๆ' ... คุณมีอาชีพการงานที่น่าทึ่งมาก มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นมากมาย"
"คุณได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังทุกคน คุณได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ 3 รางวัล รางวัลออสการ์ 1 รางวัล และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ก่อนที่แฟนสาวของคุณจะอายุครบ 30 ปี"
โดยมุกดังกล่าวก็ทำเอาดิคาปริโอ วัย 51 ปี ถึงกับยิ้มและก้มหน้าลง ซึ่งทาง กลาเซอร์ยังพูดติดตลกต่อไปว่า... "ลีโอ ฉันขอโทษที่พูดเล่นมุกนั้น มันดูไม่ดีเลย ฉันพยายามจะไม่พูดแบบนั้น แต่คุณก็รู้ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลย ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว เปิดใจคุยกันหน่อยสิ"
เพื่อพิสูจน์สิ่งที่เธอพูด นักแสดงตลกหญิงกล่าวว่าเธอ "ค้นหา" แล้ว และ "บทสัมภาษณ์ที่เจาะลึกที่สุดที่คุณเคยให้คือในนิตยสาร Teen Beat เมื่อปี 1991"
"อาหารโปรดของคุณยังคงเป็นพาสต้า พาสต้า และพาสต้าอีกใช่ไหม" เธอถาม ก่อนที่ดิคาปริโอจะหัวเราะ ชี้ไปที่กลาเซอร์ และยกนิ้วโป้งให้เธออย่างขี้เล่น