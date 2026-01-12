xs
xsm
sm
md
lg

“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพิ่งจะมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกแต่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” กลับปรากฏตัวในงานระดับโลกหลายต่อหลายงาน ล่าสุดขึ้นเป็นผู้ประกาศรางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่ 83


ลิซ่า ที่เพิ่งเปิดตัวการแสดงครั้งแรกใน The White Lotus ซีซัน 3 พาตัวเองไปไกลถึงงานประกาศรางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์และทีวีระดับโลก ทั้ง ออสการ์ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ และล่าสุดกับ ลูกโลกทองคำ หลังซีรีส์ที่เจ้าตัวร่วมแสดงอย่าง The White Lotus ซีซัน 3 มีชื่อเข้าชิงหลายรางวัล

ลิซ่า ได้ร่วมเดินพรมแดงถือเป็น การเดบิวต์พรมแดง Golden Globes ครั้งแรกของเธอด้วย มาในชุดเดรสซีทรูยาวสีดำจากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 ของ Jacquemus ประดับด้วย สร้อยคอโชกเกอร์แบบหลายชั้นจากแบรนด์คู่บุญ Bvlgari ดูมีเสน่ห์แบบคลาสสิกย้อนยุคและโมเดิร์นไปพร้อมกัน เธอเลือกแต่งหน้าแบบธรรมชาติให้ดูโกลว์ และปล่อยผมลงมาเป็นธรรมชาติ เสริมให้ลุคโดยรวมดูนุ่มนวลแต่ยังคงความโดดเด่นบนพรมแดง

แฟน ๆ และชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมทั้งทวีตและคอมเมนต์ เช่น “LALISA OH MY GOD”, “เธอสวยจนเหมือนไม่ใช่คนจริง ๆ”, “แม้แต่คำสาปของ Getty Images ก็ทำอะไรไม่ได้ เมื่อคุณคือ ลลิษา มโนบาล”

ไม่เพียงแค่เดินพรมแดงเท่านั้น ลิซ่า ยังได้ขึ้นบนเวทีร่วมเป็นผู้ประกาศรางวัล จึงถือเป็นคนไทยคนแรกและไอดอลเค-ป็อปคนแรกที่ทำสิ่งนี้

ลิซ่า ขึ้นเวทีพร้อมกับ ปริยังกา โจปรา เพื่อประกาศรางวัลในสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในฝั่งทีวี ซึ่งมอบให้แก่ โนอาห์ ไวล์ จาก The Pitt

ปริยังกา มาในชุดเดรสสีเข้มสั่งตัดจาก Dior Haute Couture โดย โจนาธาน แอนเดอร์สัน ส่วน ลิซ่า ในลุคผู้ประกาศบนเวทีชุดจากแบรนด์ Thom Browne คอลเลคชัน Spring 2026












































“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล
“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล
“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล
“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล
“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล
+17
กำลังโหลดความคิดเห็น