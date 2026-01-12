“ลิซ่า” ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อวดโฉมงานลูกโลกทองคำ พร้อมเป็นคนไทยคนแรกขึ้นประกาศรางวัล

เพิ่งจะมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกแต่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” กลับปรากฏตัวในงานระดับโลกหลายต่อหลายงาน ล่าสุดขึ้นเป็นผู้ประกาศรางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำครั้งที่ 83
ลิซ่า ที่เพิ่งเปิดตัวการแสดงครั้งแรกใน The White Lotus ซีซัน 3 พาตัวเองไปไกลถึงงานประกาศรางวัลใหญ่ของวงการภาพยนตร์และทีวีระดับโลก ทั้ง ออสการ์ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ และล่าสุดกับ ลูกโลกทองคำ หลังซีรีส์ที่เจ้าตัวร่วมแสดงอย่าง The White Lotus ซีซัน 3 มีชื่อเข้าชิงหลายรางวัล
ลิซ่า ได้ร่วมเดินพรมแดงถือเป็น การเดบิวต์พรมแดง Golden Globes ครั้งแรกของเธอด้วย มาในชุดเดรสซีทรูยาวสีดำจากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 ของ Jacquemus ประดับด้วย สร้อยคอโชกเกอร์แบบหลายชั้นจากแบรนด์คู่บุญ Bvlgari ดูมีเสน่ห์แบบคลาสสิกย้อนยุคและโมเดิร์นไปพร้อมกัน เธอเลือกแต่งหน้าแบบธรรมชาติให้ดูโกลว์ และปล่อยผมลงมาเป็นธรรมชาติ เสริมให้ลุคโดยรวมดูนุ่มนวลแต่ยังคงความโดดเด่นบนพรมแดง
แฟน ๆ และชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมทั้งทวีตและคอมเมนต์ เช่น “LALISA OH MY GOD”, “เธอสวยจนเหมือนไม่ใช่คนจริง ๆ”, “แม้แต่คำสาปของ Getty Images ก็ทำอะไรไม่ได้ เมื่อคุณคือ ลลิษา มโนบาล”
ไม่เพียงแค่เดินพรมแดงเท่านั้น ลิซ่า ยังได้ขึ้นบนเวทีร่วมเป็นผู้ประกาศรางวัล จึงถือเป็นคนไทยคนแรกและไอดอลเค-ป็อปคนแรกที่ทำสิ่งนี้
ลิซ่า ขึ้นเวทีพร้อมกับ ปริยังกา โจปรา เพื่อประกาศรางวัลในสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในฝั่งทีวี ซึ่งมอบให้แก่ โนอาห์ ไวล์ จาก The Pitt
ปริยังกา มาในชุดเดรสสีเข้มสั่งตัดจาก Dior Haute Couture โดย โจนาธาน แอนเดอร์สัน ส่วน ลิซ่า ในลุคผู้ประกาศบนเวทีชุดจากแบรนด์ Thom Browne คอลเลคชัน Spring 2026