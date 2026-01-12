“โดม ปกรณ์ ลัม” ตอบคอมเมนต์รัวๆ ลั่นฟังเสียงในหัวทีไร บรรลัยทุกที บอกคนแนะให้ปรึกษาแม่นาย น่าจะเละกว่าเดิม

หลังเจอดรามาถล่ม เหตุดื่มจนไม่มีสติ แล้วไปคอมเมนต์เชิงคุมคามในรูปของ “น้องจินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” จนกลายเป็นประเด็นร้อนข้ามปี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ก็ทำเอาหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” ไม่เข้ามาเคลื่อนไหวในโซเชียลถี่เหมือนเมื่อก่อน แต่ล่าสุดวันนี้ (12 ม.ค.) ในเพจเฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
“เดี๋ยวนี้ จะโพสต์อะไรนี่ คิดแล้ว คิด…อีก และ ที่คิด! ส่วนใหญ่! โพสต์ไม่ค่อยจะได้ด้วย!”
ก่อนต่อมาจะคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “อยากจะบอกว่า โพสต์นี้ แอดมิน 1 ใน 7 ของผมเป็นคนโพสต์นะครับ”
งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น โดยแฟนคลับคนแรกได้ตอบกลับคอมเมนต์ของโดมว่า “โอเคค่ะๆ แต่เจ้าของเพจรับจบนะคะ” ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้าตอบว่า “หนักแค่ไหน ฉันรับไว้เองงงง”
ด้านแฟนคลับอีกคนหนึ่ง ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “โพสต์แบบนี้ทัวร์จะลงอีกนะครับ จะมีคนบอกว่าแสดงว่าวันนั้นไม่ได้เมา ไม่ได้กรึ่ม แต่เป็นเสียงในหัวจริงๆ” โดยโดมก็ตอบกลับว่า “ไม่เมาอะไรหรอกครับ ภาพตัดไปเลย”
ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า “อย่าแพ้เสียงในหัวนะพ่อ” เจ้าตัวก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า “ผมเลิกฟังเสียงในหัวแล้วครับ ฟังทีไร บรรลัยทุกที”
รวมถึงคอมเมนต์ที่บอกว่า “แค่เลิกดื่มของมึนเมาก็ไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วครับพี่โดม” เจ้าตัวก็ตอบกลับว่า “เสียงในหัวคือน้ำมัน แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง สองอย่างนี้เจอกันบรรลัยแน่นอนครับ คอนเฟิร์ม!!”
และคอมเมนต์ที่บอกว่า “ให้ปรึกษาแม่นายก่อนโพสค่ะพี่โดม😂” เจ้าตัวก็ตอบกลับว่า “น่าจะเละกว่าเดิม”