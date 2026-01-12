“อาจารย์เบียร์” ยอมรับเปลี่ยนไปเพราะรวยขึ้น แต่ยังสอนธรรมะเหมือนเดิม ทำแฟนคลับเริ่มแอนตี้ สนใจหาเงินมากกว่าสอนธรรมะ

“อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” ลั่นยังสอนธรรมะเหมือนเดิมแม้จะรวยขึ้น ยอมรับตัวเองเปลี่ยนไปเพราะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว แต่มีแฟนคลับบางส่วนไม่พอใจ มองสนใจหาเงินมากกว่าสอนธรรมะ ถามกลับในเมื่อเราสามารถหาเงินได้เยอะแล้วเราต้องทำตัวเหมือนเดิม?
มีกระแสเป็นที่รู้จักจากการไลฟ์สดสนทนาธรรมแบบตรงๆ เข้าใจง่ายจนกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียล สำหรับ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” ในรายการ “ซุป'ตาร์พาตะลุย“ ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 “นิกกี้ ณฉัตร” พิธีกร ได้ชวนอาจารย์เบียร์พูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยอาจารย์เบียร์ยอมรับตนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รวยขึ้น จนทำให้แฟนคลับบางกลุ่มเลิกติดตาม อาจารย์เบียร์เล่าว่าแฟนคลับอยากให้กลับไปจนเหมือนเดิม
มีคนอิจฉาอาจารย์ไหม อาจารย์เปลี่ยนไป?
“มีเยอะแยะ บางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้อิจฉาทำไมต้องคิดว่าเขาอิจฉา พระพุทธเจ้าบอกว่าคนทะเลาะกันในโลกนี้มีได้แค่ 2 อย่างหนึ่งคือความอิจฉา 2 คือการตระหนี่ ก็มีอยู่แค่ 2 เรื่อง แล้วคำถามคือแสดงว่าตระหนี่ใช่ไหมไม่อยากให้เรารวย กับอีกอย่างหนึ่งก็คืออิจฉาไม่อยากให้เราได้ดีกว่าเขา”
มีไหมพออาจารย์รวยขึ้นแล้วคนเลิกติดตาม?
“มีหลายคนเลย ลูกศิษย์เอฟซีหลายคนบอกว่า อาจารย์เบียร์หิวเงินหาเงินเยอะขึ้น ดูรวยขึ้น ดูสนใจกับการหาเงินมากกว่าการสอนธรรมะ อย่างนี้เลิกติดตามดีกว่า เพราะว่าชีวิตประสบความสำเร็จมากเกินไป แล้วประสบความสำเร็จเสร็จก็อวด ไม่ใช่แล้ว แบบนี้มันไม่ได้แล้ว มันต้องกลับไปจนเหมือนเดิม แถมยังซื้อรถตู้ตัวท๊อปราคา 2.3 ล้านบาท ด้วยเงินสดอีกด้วย”
เราคิดว่าเราเปลี่ยนไป?
“ก็เปลี่ยนนะ แต่เปลี่ยนในทางที่มันดีขึ้นไง แต่การสอนธรรมะเรายังเหมือนเดิม การกินการนอนเรายังเหมือนเดิม ถือศีลก็ยังศีล 8 เหมือนเดิม นอนก็ยังนอนพื้นเหมือนเดิม กินข้าวก็ยังกินข้าวมื้อเดียวเหมือนเดิม พฤติกรรมเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยน แต่บริบทรอบด้านเรามันเปลี่ยนไง
คำถามคือในเมื่อเราสามารถหาเงินได้เยอะ แล้วบริบทรอบข้างทำไมเราต้องเหมือนเดิม? ก็ในเมื่อเรามีเงินเราก็เอาไปซื้อของที่มีมูลค่า ไปซื้อของที่มันมีประโยชน์เอาไว้ใช้ในอนาคต เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เรายังขายของได้ วันข้างหน้าเราจะรู้ได้ไงว่าเรายังขายของได้อีก อาจารย์อาจจะป่วยติดเตียงวันไหนก็ได้ใครจะไปรู้ แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จุนเจือตัวเองจุนเจือครอบครัวในอนาคต
แล้วอาจารย์สอนธรรมะ อาจารย์ไม่เคยสอนเสียเงิน อาจารย์ไม่เคยเก็บเงินใคร อาจารย์สอนฟรี แล้วเวลาสอนฟรีก็ต้องตั้งโรงทาน คำถามคือใครเอาเงินมาจ่ายให้อาจารย์ อาจารย์ก็ต้องซัพพอร์ตเลี้ยง ก็เอาเงินมาจากการซื้อของขายของ
อย่างล่าสุดอาจารย์บริจาคน้ำท่วมภาคใต้ไป บริจาคประมาณ 800,000 กว่าบาท เราเอาไปบริจาคคนยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงมีลูกลูกเขามาขออายุแค่ 10 กว่าขวบ อยากนั่งกินข้าวกับพ่อ เพราะว่าพ่อเขาลุกขึ้นไม่ได้เพราะติดเตียง เราก็บริจาคเตียงไฟฟ้าให้เขาเกือบ 30,000 บาท แล้วก็จ่ายค่าเทอมให้เขาด้วย”
เคยซื้อแบรนด์เนมไหมครับอาจารย์?
“ไม่มี ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร กระเป๋าก็กระเป๋าหนังธรรมดาใบละไม่ถึง 1,000 บาท ใช้แค่นี้พอแล้ว รองเท้าก็มีอยู่คู่เดียว จะไปที่ไหนก็ใส่อยู่คู่เดียวใส่มาตั้งแต่ยังไม่ดัง จนตอนนี้จะ 3 ปีแล้วก็ยังใส่เหมือนเดิม”
