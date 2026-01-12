xs
“จ๋าย ไททศมิตร” โพสต์ปั่นอีก! ไม่เข้าใจคนเลือกส้ม เงินก็ไม่แจก เลือกทำไม?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใกล้เลือกตั้งนายกฯ คนใหม่ ประเด็นการเมืองก็ยิ่งร้อนแรง ฝั่งคนบันเทิง ที่ออกมาโพสต์เรื่องการเมืองตลอดเวลา ไม่สนว่าจะโดนทัวร์ลง เห็นจะเป็น “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ที่มักออกมาปั่น ออกมาแซะ ในหลากหลายประเด็น โดยตัวจ๋ายเองนั้นจุดยืนชัดเจนว่า ส้มทั้งใจ เลือกพรรคประชาชน

ล่าสุดเฟซบุ๊กจ๋าย ก็ได้โพสต์ประชดประชัน ปั่นรัวๆ “ยุคนี้เป็นยุคที่พรรคการเมืองสามัคคีกันมากที่สุด จับมือกันข้ามสี อภัยให้กัน มองข้ามทุกคดี แถมรักชาติทุกคน คงมีแต่ส้มที่จ้องจะเช็กบิลเขา ส่วนประชาชนที่เคยเกลียดสีนั้นสีนี้เปลี่ยนมาเกลียดส้มแทน ถ้าไม่มีส้มประเทศคงเป็นสุขไปแล้ว ไร้คอรัปชั่น มีแต่ผู้แทนดีๆในประเทศ เนอะ”

รวมทั้งเขียนใต้เมนต์ดังกล่าวปั่นอีกว่า “พวกติ่งส้มไม่ต้องมาเมนต์ ที่นี่สำหรับคนมีน้ำใจ อภัยให้กัน, ไม่เข้าใจคนเลือกส้ม เงินก็ไม่แจก เลือกทำไม, ไปลองเป็นนายกฯ ก่อนนะเท้ง มีประสบการณ์ก่อนแล้วจะเลือก” ทำเอฟซีพรรคประชาชนเข้ามาเมนต์ขำและอวยเป็นจำนวนมาก






