“จ๋าย ไททศมิตร” โพสต์ปั่นอีก! ไม่เข้าใจคนเลือกส้ม เงินก็ไม่แจก เลือกทำไม?

ใกล้เลือกตั้งนายกฯ คนใหม่ ประเด็นการเมืองก็ยิ่งร้อนแรง ฝั่งคนบันเทิง ที่ออกมาโพสต์เรื่องการเมืองตลอดเวลา ไม่สนว่าจะโดนทัวร์ลง เห็นจะเป็น “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ที่มักออกมาปั่น ออกมาแซะ ในหลากหลายประเด็น โดยตัวจ๋ายเองนั้นจุดยืนชัดเจนว่า ส้มทั้งใจ เลือกพรรคประชาชน
ล่าสุดเฟซบุ๊กจ๋าย ก็ได้โพสต์ประชดประชัน ปั่นรัวๆ “ยุคนี้เป็นยุคที่พรรคการเมืองสามัคคีกันมากที่สุด จับมือกันข้ามสี อภัยให้กัน มองข้ามทุกคดี แถมรักชาติทุกคน คงมีแต่ส้มที่จ้องจะเช็กบิลเขา ส่วนประชาชนที่เคยเกลียดสีนั้นสีนี้เปลี่ยนมาเกลียดส้มแทน ถ้าไม่มีส้มประเทศคงเป็นสุขไปแล้ว ไร้คอรัปชั่น มีแต่ผู้แทนดีๆในประเทศ เนอะ”
รวมทั้งเขียนใต้เมนต์ดังกล่าวปั่นอีกว่า “พวกติ่งส้มไม่ต้องมาเมนต์ ที่นี่สำหรับคนมีน้ำใจ อภัยให้กัน, ไม่เข้าใจคนเลือกส้ม เงินก็ไม่แจก เลือกทำไม, ไปลองเป็นนายกฯ ก่อนนะเท้ง มีประสบการณ์ก่อนแล้วจะเลือก” ทำเอฟซีพรรคประชาชนเข้ามาเมนต์ขำและอวยเป็นจำนวนมาก