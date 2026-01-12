รัฐบาลโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ตรงถึงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา รวมกว่า 487 ล้านบาท จากการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ราชอาณาจักรไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (แทน) ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย,นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการโอลิคปิคแห่งประเทศไทยฯ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย , และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ รัฐบาลไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,365,000 บาท แบ่งเป็นเงินรางวัลนักกีฬา จำนวน 335,700,000 บาท ,ผู้ฝึกสอน จำนวน 50,955,000บาท และสมาคมกีฬา 100,710,000 บาท
โดยดำเนินการโอนเงินในรูปแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาโดยตรง จากผลงาน 500 เหรียญรางวัล ประกอบไปด้วย 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน และ 113 เหรียญทองแดง
ประกอบไปด้วย
- สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 36,832,500 บาท
ผลงาน 12 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยรับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 34,020,000 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 25,207,500 บาท
ผลงาน 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 24,585,000 บาท
ผลงาน 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 24,900,000 บาท
ผลงาน 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 22,185,000 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
18,225,000 บาท
ผลงาน 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 14,490,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 14,010,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 12,600,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง
- สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 12,150,000 บาท
ผลงาน 6 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 11,655,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 11,340,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
11,122,500 บาท
ผลงาน 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,920,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง
- สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,912,500 บาท
ผลงาน 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 10,350,000 บาท
ผลงาน 5 เหรียญทอง
- สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 9,892,500 บาท
ผลงาน 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,400,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,340,000 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
8,212,500 บาท
ผลงาน 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 8,100,000 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,987,500 บาท
ผลงาน 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,965,000 บาท
ผลงาน 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,740,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 7,275,000 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,862,500 บาท
ผลงาน 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,862,500 บาท
ผลงาน 14 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,412,500 บาท
ผลงาน 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 6,412,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
5,782,500 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,400,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,272,500 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
5,175,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,062,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,837,500 บาท
ผลงาน 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,725,000 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 4,410,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
4,387,500 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,937,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,600,000 บาท
ผลงาน 5 เหรียญทอง
- สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 3,360,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
3,262,500 บาท
ผลงาน 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน
3,037,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,812,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,587,500 บาท
ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,362,500 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,250,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 2,025,000 บาท
ผลงาน 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,687,500 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,575,000 บาท
ผลงาน 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
- สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,260,000 บาท
ผลงาน 1 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,237,500 บาท
ผลงาน 1 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง
- สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 1,350,000 บาท
ผลงาน 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญทองแดง
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า’ในนามของรัฐบาล ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติ เพราะประเทศไทยสามารถทำสถิติครองเหรียญรางวัลรวมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ความสำเร็จทั้งหมดนี้ เกิดจากความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความร่วมมือของทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการกีฬาประเทศไทยอย่างชัดเจน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลและความสำเร็จที่ทุกท่านได้รับ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพ สปิริต และความตั้งใจ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยต่อไป สำหรับนักกีฬาที่อาจยังไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน กีฬา มีแพ้ มีชนะ หากยังคงฝึกฝน พัฒนา และไม่ย่อท้อ โอกาสย่อมเป็นของทุกคนเสมอ”
สุดท้ายนี้ ในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทย ผมขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา และนักกีฬาทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนวงการกีฬาของชาติอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจ เพราะผลงานที่ท่านสร้าง ไม่เพียงเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว แต่ยังเป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติอีกด้วย”