“หญิงลี” อัดคลิปยอมรับความพ่ายแพ้ ไม่ขอนับคะแนนใหม่ หลังพ่ายบ้านใหญ่ ศึกนายก อบต. บุรีรัมย์ แค่ 14 คะแนน (คลิป)

ภายหลังผลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ทั่วประเทศ ได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ หนึ่งในคนที่ถูกจับตามองคือนักร้องลูกทุ่ง “หญิงลี ศรีจุมพล”ที่ลงสนามแข่งด้วยที่ อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผลปรากฏว่าหญิงลีแพ้เลือกตั้งเพียง 14 คะแนน
ตอนแรกหญิงลีเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง โดยคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการ หญิงลีเบอร์ 1 คะแนนตามเบอร์ 2 อยู่ที่ 14 คะแนน โดยคะแนนของ ธิดารัตน์ ศรีจุมพล อยู่ที่ 1,788 และเบอร์ 2 อยู่ที่ 1,802 คะแนน คะแนนนำหญิงลีอยู่ที่ 14 คะแนน โดยเรียนแจ้งว่าจะขอ กกต.นับคะแนนใหม่ เพราะมีหลายหมู่บ้านที่คะแนนแตกต่างเพราะไม่ได้อยู่ในหลายจุดเลือกตั้ง ขออนุญาต ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของทุกคน ซึ่งก็ยอมรับความพ่ายแพ้ เพราะนี่ถือเป็นความท้าทายที่เราได้ทำ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง”
แต่ล่าสุดหญิงลี ได้เผยคลิปผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเองคิดทบทวนแล้ว กลัวว่าการร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ อาจใช้เวลานาน กลัวว่าจะสับสนในการทำงาน ถ้าร้องกันไปร้องกันมา อาจเกิดการเลือกตั้งใหม่อีก อาจเดือดร้อนอีก จึงขอส่งข่าวว่า อยากให้ 14 คะแนนนี้เป็นความทรงจำ พร้อมขอบคุณมากๆ สำหรับคนที่มาเลือกตั้ง
พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “หญิงแพ้ ฝั่งบ้านใหญ่ บุรีรัมย์ 14 คะแนน พี่น้องที่เลือกดิฉันก็อยากให้ขอยื่นเปิดหีบ หญิงขอตัดสินใจไม่เปิดยื่นเปิดหีบนะคะ เพื่อให้ผู้ชนะ ได้ทำงาน พัฒนาน้องพี่น้อง ต.บ้านต่อไป”