xs
xsm
sm
md
lg

“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรมจับรางวัลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ชื่อ “อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อทิสมาโดยตลอด โดยกิจกรรมครั้งนี้มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 111 รางวัล และมีผู้ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 23,096 สิทธิ์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าทั่วประเทศ

การจับรางวัลจัดขึ้น ณ Atis Warehouse โดยเป็นการดำเนินการจับรางวัลจริง ณ สถานที่จัดงาน ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกติกาและกฎหมายทุกประการ ภายใต้การดูแลโดย ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ได้เชิญสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการจับรางวัล ได้แก่ด.ต.เศรษศาสตร์ ไชยสมบูรณ์ และ คุณสิริพร ยาหอม เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมลักษณะนี้โดยตรง

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลในแวดวงบันเทิงและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด นักแสดงสาวและผู้ใช้จริงผลิตภัณฑ์อทิส อัมริท รวมถึง บอย ฐิติพร จุติมานนท์ พิธีกรและสื่อมวลชนชื่อดัง เพื่อร่วมยืนยันความโปร่งใสของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี แต๋ง อาฟเตอร์ยำ หรือ กฤฏิ์กุล ชุมแก้ว ทำหน้าที่พิธีกร สร้างบรรยากาศความสนุก ตื่นเต้น และเป็นกันเองตลอดงาน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและลุ้นระทึกในทุกช่วงการจับรางวัล โดยเฉพาะการประกาศรางวัลใหญ่ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ผู้โชคดีครบทั้ง 111 รางวัล อย่างเป็นทางการ โดยผู้โชคดีในครั้งนี้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย สะท้อนถึงการเข้าถึงของแบรนด์อทิสในวงกว้างและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

ด้าน ดร.อั้ม อธิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบแทนลูกค้าอย่างจริงใจ และยืนยันว่าการจัดกิจกรรมทุกครั้งของอทิสจะยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นสำคัญ พร้อมแอบเผยว่าในครั้งต่อไป บริษัทฯ เตรียมจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นยิ่งขึ้น เพียงเป็นลูกค้าแบรนด์อทิส นอกจากจะได้ดูแลสุขภาพแล้ว ยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกมากมายในอนาคต”

ทั้งนี้ ผู้โชคดีทุกท่านจะต้อง ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลผ่านช่องทาง Inbox เพจ Facebook ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
















“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว
“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว
“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว
“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว
“อั้ม อธิชาติ” ตอกย้ำ “อทิส อัมริท” แจกจริง ไม่จกตา ประกาศผลผู้โชคดีครบ 111 รางวัล ในแคมเปญ“อทิส อัมริท แจกใหญ่ แจกจริง กว่าล้านบาท”เรียบร้อยแล้ว
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น