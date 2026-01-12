xs
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น Top Fund Awards 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 Top Fund Awards 2025 ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สร้างรอยยิ้มให้คนไทย” 

ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 (Top Fund Awards 2025) ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สร้างรอยยิ้มให้คนไทย” 

ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนหมุนเวียนของภาครัฐ ได้เข้าร่วมงานพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอภารกิจ บทบาท และผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา รักษาการ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรกองทุนเข้าร่วมงาน 

นอกจากนี้ยังได้ บิว ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย เจ้าของ 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ราชอาณาจักรไทย ครั้งล่าสุด ปลื้มจิตร์ ถินขาว,วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน สร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนความสำเร็จจากการสนับสนุนด้านกีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 
นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่กำกับและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนจำนวน 113 ทุน ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำไปใช้สร้างโอกาส ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนนโยบายด้านการคลังของภาครัฐ ทั้งการสร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน และเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ” 

“ผมขอให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนทุกแห่ง ให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน” 

กิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ “พวกเราถือว่าเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติค่ะ ก็ต้องบอกว่าดีใจมาก ๆ ที่มีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทุนต่าง ๆ

สำหรับวงการกีฬา เรื่องของทุนถือว่าสำคัญที่สุดค่ะ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนทั้งสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงเวลาที่น้อง ๆ ประสบความสำเร็จ ก็ยังมีรางวัลเป็นกำลังใจ เป็นรางวัลแห่งชัยชนะให้กับเขา ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่วางระบบ วางแนวทาง และดูแลนักกีฬาทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถสร้างนักกีฬาให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้“ 

”สุดท้ายนี้ เมื่อ นักกีฬามีความสุข ก็สามารถส่งต่อความสุขไปยังพี่น้องชาวไทย เหมือนกับสโลแกนของงานในวันนี้ คือ “ทุนหมุนเวียน สร้างความสุขให้คนไทย” ก็อยากให้โครงการดี ๆ แบบนี้มีต่อไปเรื่อย ๆ และมีการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อพวกเรานักกีฬาทุกคนจะได้ตั้งใจสร้างผลงานที่ดีที่สุด เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และสร้างความสุขให้กับคนไทย” 

ด้าน บิว ภูริพล บุญสอน กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจจริง ๆ เพราะเปรียบเสมือนกับวงการกีฬาของเรา ที่จำเป็นต้องมี “ทุน” เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให้สามารถพัฒนาและยกระดับศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย การฝึกซ้อม หรือระบบการทำงานต่าง ๆ สำหรับผมแล้ว งานในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าอย่างมากต่อวงการกีฬา เพราะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนากีฬาไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง“












