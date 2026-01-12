ปิดจ็อบ 5 แห่ง! กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่งมอบสนามกีฬา–ไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง” ประจำปีงบประมาณ 2568

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน ผ่านกิจกรรมและบริการทางการกีฬา โดยจัดพิธีส่งมอบสนามกีฬา ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะทำงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ประกอบด้วย
1. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ในแต่ละแห่งได้รับเกียรติจากอดีตนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาปัจจุบันร่วมให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน อาทิ
• มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์
• อนุรักษ์ ศรีเกิด (โค้ชจุ่น) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
• อานนท์ นานอก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
• โสรยา พรมหล้า อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
• คันธรส ชูช่วย นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย และแชมป์โลกเปตอง ประเภทชู๊ตติ้ง ครั้งล่าสุด
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า“โครงการ CSR ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างพื้นที่และโอกาสด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน รวมถึงเครือข่ายสื่อพันธมิตร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง”
“จากสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาตนเอง ทั้งรอยยิ้มและแววตาของเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และชุมชน ล้วนเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเพียงใด การที่น้อง ๆ มีสนามกีฬาใหม่ มีอุปกรณ์กีฬาให้ใช้ฝึกซ้อม และสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง นับเป็นผลลัพธ์ที่เราภาคภูมิใจที่สุด”
“นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังมีโอกาสพบปะกับ ‘ฮีโร่นักกีฬาไทย’ จากหลายชนิดกีฬา ไม่ว่าจะเป็นมนัส บุญจำนงค์ อดีตเหรียญทองโอลิมปิก โค้ชจุ่น อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย รวมถึงน้องเลิฟ คันธรส ชูช่วย แชมป์โลกเปตองหญิง ประเภทชู้ตติ้ง ครั้งล่าสุดจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งล้วนเป็นบุคคลต้นแบบที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เงินซื้อไม่ได้ แต่เกิดจาก ‘ใจ’ ของทุกคนที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นจริง”
“โครงการได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชุมชน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสามารถสร้างพื้นที่กีฬา สร้างโอกาสในการออกกำลังกาย และส่งเสริมสุขภาวะให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านกีฬา”
“นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนยังสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยมอบเครื่องบริโภคและเครื่องกันหนาวให้แก่ชุมชนในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน และตอกย้ำความตั้งใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเป็นรูปธรรม”
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า
“ผมอยากขอบคุณแทนเด็ก ๆ ทุกคนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับ ปีนี้เราได้ทำงานร่วมกับกองทุนฯ ทั้งหมด 5 โครงการใน 5 โรงเรียน ส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ และช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มองเห็นอนาคตในสายกีฬา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนมาเสมอครับ และเชื่อว่าในปีงบประมาณต่อไป เราจะได้เดินทางไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังรอเราอยู่เช่นกันครับ”