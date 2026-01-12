“หนิง ปณิตา” น้ำตารื้น หลังฟัง “น้องณิริน” ตอบชอบร้อง-เต้น เพราะทำให้ก้าวข้ามความทุกข์เรื่องพ่อ!

ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับน้ำตารื้น หลังได้ฟังคำตอบ “น้องณิริน” ลูกสาว หลังออกงานอีเวนต์ครั้งแรกกับคุณแม่ และให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องการชอบร้องชอบเต้น เพราะทำให้ก้าวข้ามความทุกข์ที่มีกับคุณพ่อ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” การทะเลาะกับพ่อทำให้เฟล สิ่งนี้ทำให้รู้สึกก้าวข้ามมันไปได้ และทำให้ครอบครัวภูมิใจ
“หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยอมรับลูกสาวโตไว ขอบคุณตัวเองในระยะ 2 ปีที่ยอมทิ้งอะไรหลายๆ อย่างแล้วโฟกัสอยู่ที่ลูก ความมีพลังของเด็กหญิงปณิรินคนเดิมมันกลับมาแล้ว
ที่ลูกพูดถึงพ่อฟังแล้วน้ำตาจะรื้น มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าลูกเราเก่งจังเลย ลูกเรามูฟออนได้แล้ว แล้วลูกหาจุดที่มูฟออนได้ว่าอะไร เพราะหนิงพยายามจะสอนลูก เราเองเวลาเลี้ยงลูกมักจะมีผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาหนิงหลายๆ คนดีมากๆ หนึ่งในนั้นที่ให้คำปรึกษาที่ดีมากๆ มา 5 ปีแล้วก็คือ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ซึ่งตู่สอนให้เลี้ยงลูกจากความเป็นจริง และใช้หัวใจเราที่อ่อนโยนเลี้ยงเขา
ได้เห็นคำตอบของเขาในวันนี้ และสิ่งที่เขาทำ รู้สึกว่าบนเวทีสิ่งที่เขาทำสมาร์ท ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกหนิง และขอบคุณที่เราโอบกอดกัน เข้าใจกัน และไปด้วยกัน เพราะเขาคือพลังให้ตน ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ชีวิตอุทิศให้ลูก
ส่วนกรณีที่อดีตสามีเปิดตัวแฟนใหม่ ขออนุญาตจริงๆ วันนี้ตนกับลูกมีความสุขมาก ขอไม่พูดเรื่องใคร ยังไงก็ได้ วันนี้ตนกับลูกมีความสุขที่สุดแล้ว ขออนุญาตไม่ขอตอบดีกว่า ณ วันนี้หนิงเข้มแข็ง และลูกก็เข้มแข็ง มีความสุข จบแล้ว ที่เหลือใครจะอะไรยังไง ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน