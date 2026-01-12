“ทีโมธี - โรส เบิร์น” คว้านักแสดงยอดเยี่ยมงานลูกโลกทองคำ เบียดรุ่นเก๋าตัวเต็งตุ๊บหมดแผง

ในงาน Golden Globe Awards ครั้งที่ 83 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2026 ( ตามเวลาสหรัฐฯ) ณ เบเวอร์ลี ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ผลรางวัลปีนี้คึกคัก เพราะมนักแสดงดังเข้าชิงเพียบ
ยังเป็นสีสันอย่างต่อเนื่องทุกปีสำหรับการลุ้นผลรางวัล Golden Globes ก่อนงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ที่ปีนี้เหล่าตัวเต็งอวดโฉมกันพร้อมหน้า
ภาพยนตร์ตัวเต็งประจำนี้คือ One Battle After Another เข้าชิงมากที่สุดในฝั่งภาพยนตร์ถึง 9 สาขา รวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและตัวแสดงหลายคน ส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มตัวเต็งก่อนประกาศ มีทั้ง Sinners, Frankenstein, Hamnet
ส่วน The White Lotus (ซีซั่น 3) เป็นซีรีส์ทีวีที่เข้าชิงมากที่สุดในฝั่งทีวี 6 สาขา
และเป็นไปตามคาด ภาพยนตร์ One Battle After Another ชนะรางวัลหลายรางวัลสำคัญ รวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Motion Picture – Musical/Comedy)
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
นอกจากนั้น เทยานา เทย์เลอร์ ยังคว้ารางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Female Supporting Actor) จากผลงานในเรื่องนี้ที่เธอรับบทเป็นนักปฏิวัติและแม่ ขณะรับรางวัลบนเวที เธอหลั่งน้ำตาพร้อมกล่าวข้อความสร้างแรงบันดาลใจถึง “พี่น้องและเด็กผู้หญิงผิวสีน้ำตาล” ที่กำลังรับชมอยู่ว่า “เราเป็นส่วนหนึ่งในทุกห้องที่เราเดินเข้าไป เสียงของเรามีความหมาย”
ส่วนฝ่ายชายตกเป็นของ สเตลลัน สคาร์สการ์ด นักแสดงรุ่นใหญ่วัย 74 ปี ได้รับรางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Male Supporting Actor) จากผลงานใน Sentimental Value ซึ่งเป็นภาพยนตร์ดราม่าของนอร์เวย์ เจ้าตัวขึ้นรับรางวัลพร้อมบอกว่าตัวเองไม่ได้เตรียมคำพูดไว้ล่วงหน้าเพราะคิดว่า “ตนเองแก่เกินไป” และยังเชิญชวนให้ผู้คนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เพราะ “ภาพยนตร์นั้นควรจะได้ดูในโรง”
ทางด้านนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของ ทีโมธี ชาลาเมต์ จาก Marty Supreme (หมวด Musical/Comedy) นับเป็นรางวัล Golden Globe ครั้งแรกในชีวิตเอาชนะคู่แข่งมากฝีมือรุ่นเก๋าอย่าง ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จาก One Battle After Another , จอร์จ คลูนีย์ จาก Jay Kelly , อีธาน ฮอว์ก จาก Blue Moon ฯลฯ
ในเรื่องนี้เขารับบทเป็น มาร์ตี เมาเซอร์ ชายหนุ่มผู้ทะเยอทะยานในยุค 1950s ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักปิงปองมืออาชีพ เขาเป็นคนทำงานในร้านรองเท้าแต่ใฝ่ฝันจะเป็นสุดยอดนักปิงปองของโลก โดยเรื่องราวในหนังผสมทั้งความมุ่งมั่น ความตลก และความทะเยอทะยานในแบบฉบับภาพยนตร์กีฬา-คอมเมดี้
ส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ตกเป็นของ โรส เบิร์น (หมวด Musical/Comedy) เธอได้รับรางวัลจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง If I Had Legs I’d Kick You ซึ่งเป็นหนังแนวคอมเมดี้-ดราม่า ที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และผู้ชมว่าผลงานการแสดงของเธอเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของเธอในอาชีพนักแสดงยาวนานหลายทศวรรษ
รางวัลนี้นับเป็นรางวัล Golden Globe ครั้งแรกของเธอและเธอต้องแข่งกับนักแสดงชื่อดังหลายคนในสาขานี้อีกด้วย เช่น เอมมา สโตน, ซินเธีย เอริโว และ เคท ฮัดสัน ซึ่งทำให้ชัยชนะของเธอมีความหมายและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น
ส่วนเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ต้องยกให้ “Golden” – KPop Demon Hunters ที่ฮิตหนักและร้องกันติดปากทั้งเด็กและผู้ใหญ่
งาน Golden Globes นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ก่อนถึง Academy Awards (รางวัลออสการ์) และมีภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another เป็นหนึ่งในหนังที่ได้รับการเสนอชื่อหลายสาขาอีกด้วย