“แอปเปิ้ล” ชม “ณิชา” เจ๋งมาก! ฟาดข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า หงุดหงิดแทนเพื่อน

“แอปเปิ้ล ลาภิสรา” ไม่เซอร์ไพรส์ “ณิชา” โพสต์ฟาดข่าวรีเทิร์นแฟนเก่า เข้าใจเจอมาตลอด ขนาดเป็นเพื่อนยังหงุดหงิด บอกเพื่อนเจ๋งมาก แต่อีกใจก็เป็นห่วง รีบโทร.หาหลังเห็นโพสต์ แต่เพื่อนไม่เครียด เพราะได้เคลียร์ตัวเองแล้ว เชื่อเพื่อนรับมือกับทุกปัญหาได้ เพราะเป็นคนคิดบวก
จากกรณีที่สาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ออกมาโพสต์ฟาดกลับ หลังถูกตีข่าวเป็นนางเอกดังมาก รีเทิร์นแฟนเก่า โดยบอกว่า “พอเถอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ต้องการอะไร อยู่นิ่งๆ อยู่ดีๆ ก็โดนเขียนอะไรมั่วไปหมด โสดค่ะ ไม่มีการกลับไปอะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดหนูอีก ส่วนคนที่คอมเมนต์ เดี๋ยวทนายติดต่อกลับไปนะคะ พอได้ละเนอะ ให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีค่ะ” ล่าสุดวันนี้ (11 ม.ค.) ได้เจอสาว “แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต” เพื่อนสนิทของณิชา ในงานเปิดบ้านวาทินวณิช “4 Elements: The Grand Unveiling” ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ก็เลยขอถามถึงประเด็นสักหน่อย ว่าได้พูดคุยหรือให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้าง
“แน่นอนค่ะก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้ว วันนี้ณิชาก็อาจจะมาให้กำลังใจแอปด้วยนะคะ ชวนมาดูค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเสร็จงานกี่โมง ถ้าเสร็จงานแล้วก็จะตามมา ทุกครั้งที่เพื่อนแอปไม่ว่าใคร ไม่ใช่แค่ณิชาคนเดียวมีปัญหา แอปก็จะให้กำลังใจอยู่แล้ว แต่ว่าเราอาจจะทักไปในส่วนตัว หรือว่านัดกินข้าวกัน เชื่อว่าเพื่อนๆ ของแอปทุกคน เป็นคนที่มีพลังบวก แล้วก็รักตัวเองมากๆ ดังนั้นเวลาที่เขาออกมาพูด ออกมาปกป้องตัวเอง แอปเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาอยู่แล้วค่ะ”
เผย “ณิชา” ไม่เครียดเลย พอได้ออกมาพูด ก็สบายใจขึ้นแล้ว
“ไม่เครียดเลยค่ะ เหมือนเขาได้พูดออกมา ได้ดีเฟนด์ให้กับตัวเองแล้ว หลังจากนั้นเขาก็เบาลงแล้ว เขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้ว”
ไม่เซอร์ไพรส์ที่เพื่อนออกมาโพสต์ เพราะเข้าใจความรู้สึก
“ก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มาก เพราะเข้าใจว่าเขาเจอกระแสต่างๆ แบบนี้มาตลอด อย่างเราเป็นเพื่อนเอง เราเห็นแล้วก็ยังแอบหงุดหงิดนิดหนึ่ง ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมถึง… เขาไม่อยากพูดถึงแล้ว ทำไมถึงคนยังพูดถึงอยู่เลย การที่เพื่อนออกมาพูดแบบนี้ มันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่า มันได้เคลียร์ตัวเองด้วย ก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเพื่อน”
ปกติที่ไม่ออกมาชี้แจง เพราะไม่อยากให้กระทบใคร
“ใช่ค่ะ ปกติเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดี ไม่อยากให้กระทบกับใคร”
รู้สึกว่าเพื่อนเจ๋งมาก แต่อีกใจก็เป็นห่วง
“ใจหนึ่งก็รู้สึกว่า เฮ้ย เจ๋ง ณิชาออกมาพูดสักที อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วง เพราะไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นยังไง พอเห็นปุ๊บก็รีบทักไปเลยว่ารู้สึกยังไง เขาแค่บอกว่าไม่อยากพูดถึงเท่านั้นเอง หมายถึงบอกกับเพื่อนๆ ด้วยว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ได้มั้ย อยากให้ทุกอย่างผ่านไป เพราะว่าเขาก็อยากไปข้างหน้าแล้ว”
เชื่อว่าเพื่อนรับมือกับทุกปัญหาได้ เพราะเป็นคนคิดบวก
“ใช่ค่ะ ณิชาเป็นคนเก่ง แล้วก็คิดบวก ดังนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรมันอาจจะมีบ้างที่สะกิดหัวใจเขา แต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ”