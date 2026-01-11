“ติ๊ก กัญญารัตน์” น้ำตาแตก กว่าจะได้เป็นเจ้าแม่ Girl's Love หญิงรักหญิงมาแรง

“ติ๊ก กัญญารัตน์” โอดเป็นผู้ลงทุน หรือเป็นผู้ประสบภัย หลังลุยเมกะโปรเจกต์ซีรีส์ Girl's Love 4 เรื่อง กลั้นน้ำตาไม่อยู่ มีช่วงที่แย่จนส่งผลต่อสุขภาพ เครียดสะสม หัวใจเต้นเร็ว เพราะไม่เคยเจอคอมเมนต์บั่นทอน ขอบคุณทุกฟีดแบ็ก ทุกกำลังใจ จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาให้ดีที่สุด ยอมรับปัญหาระหว่าง “ฟรีน - เบ็คกี้” กับค่ายเก่า มีผลกระทบเรื่องคิว แต่ราบรื่นดีแล้ว
ทำเอาอดีตนักแสดงมากความสามารถ อย่าง “ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ” ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียว หลังถูกถามถึงการทำงานในฐานะผู้จัดซีรีส์ Girl's Love ครั้งแรก กับเมกะโปรเจกต์ซีรีส์ “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ที่ได้ดึงเอานักแสดงคู่จิ้นเบอร์ต้นๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น “อิงฟ้า วราหะ, ชาล็อต ออสติน, ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต, มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม, น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจ” และ “เนย กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล” มาร่วมงานด้วย โดยวันนี้ (11 ม.ค.) เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อ ในงานเปิดบ้านวาทินวณิช “4 Elements: The Grand Unveiling” ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ยอมรับว่าที่ผ่านมามีคอมเมนต์บั่นทอนเข้ามาบ้าง จนส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งเครียดสะสม และหัวใจเต้นเร็ว แต่ก็พยายามจะปรับปรุง และอุดรอยรั่วที่เป็นข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด
“โปรเจกต์นี้เล่นเอาติ๊กขนลุกเหมือนกัน เพราะตอนนี้เป็นทั้งผู้ลงทุน และมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะ…เราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่า (หัวเราะ) ก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์สำหรับเรา มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก้าวแรกแล้ว เราพยายามทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จจริงๆ เป็นมหาโปรเจกต์สำหรับติ๊ก จากนักแสดงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่ย่างก้าวเข้ามาเป็นผู้จัด อาจจะผ่านซีรีส์ ผ่านละครมาบ้าง แต่อันนี้มันเป็นเมกะโปรเจกต์จริงๆ ที่รู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบขึ้นมาเยอะมาก ทั้งในเรื่องของโปรดักชั่น การทำงาน การประสานงาน แม้กระทั่งงานหลังบ้านหน้าบ้าน รู้สึกว่ามันครอบจักรวาลมาก เพราะนอกจากซีรีส์เล็กๆ เรื่องหนึ่งแล้ว มันกลายเป็นว่าเรารวม 4 เรื่องด้วยกัน เลยรู้สึกว่าการทำงานมันจะค่อนข้างเครียดนิดหนึ่ง บางคนอาจจะเห็นติ๊กโพสต์ว่าเครียด มันมีการระบายบ้าง เพราะรู้สึกว่าเราเครียดจริงๆ กับการทำงาน เพราะเราอยากให้มันได้ดีที่สุด เติมเต็มที่สุด ให้ทุกคนพึงพอใจมากที่สุด เพราะฉะนั้นพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างค่ะ”
รู้สึกเหมือนเป็นผู้ประสบภัย เพราะเก็บทุกอย่างมาใส่ที่ตัวเอง
“เพราะเราเป็นคนค่อนข้างเครียด แล้วเก็บทุกดีเทลของทุกคน บางทีเอาคอมเมนต์ เอาความรู้สึก เอาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของการทำงานมาใส่ที่ตัวเอง แล้วรู้สึกว่าแต่ละวันเราต้องมีการปรับจูน มีการแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา เพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ โปรเจกต์อะไรที่ทำให้เราต้องรวมพลังขนาดนี้ ปกติตอนนี้เรากำลังไปเที่ยวอยู่ เราจะรีแลกซ์ แต่ตอนนี้เรากลายเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่ง คือเรารับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างของทุกคน แล้วเราพยายามจะแก้ไขทุกเหตุการณ์ บกพร่องตรงไหน เราพยายามไปอุดรอยตรงนั้น ให้มันราบเรียบ ดีที่สุด เพอร์เฟกต์ที่สุด เลยเป็นนิยามกับตัวเองว่าเอ๊ะ… เราเป็นผู้ลงทุน หรือเป็นผู้ประสบภัย”
ยอมรับระหว่างทางมีท้อ และต้องการกำลังใจ
“จริงๆ เคยไม่ท้อ แต่บางครั้งก็มีท้อบ้าง ต้องพูดตรงๆ ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ ที่โปรเจกต์ใหญ่ๆ แล้วมันจะไม่ท้อ แต่ก็สู้ แค่บางทีขอกำลังใจบ้าง เราต้องการกำลังใจบ้าง ถ้าไปอ่านข้อความ มันก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกเครียด ให้เป็นกำลังใจบ้าง เพราะเราก็อยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จริงๆ”
ที่ผ่านมามีคอมเมนต์บั่นทอนบ้าง แต่ก็พยายามเติมเต็มทุกอย่างให้ดีที่สุด
“มันก็คงมีบ้าง เพราะสังคมโซเชียล มันก็มีที่รักมักที่ชัง แต่ว่าเราเป็นจุดกลาง เพราะฉะนั้นการที่เราต้องทำงานกับคนหลากหลายคน หลากหลายค่าย หลากหลายด้อม มันมีความรู้สึกว่าเราต้องประสานงานให้ดี พยายามเติมเต็มทุกอย่างให้ดีที่สุด เก็บรายละเอียดของทุกคน เวลาไปอ่านแล้วเจออันจี๊ด ก็รู้สึกว่าขอได้ไหม อย่าเพิ่ง เรามีเหตุผลนะ ไม่ว่าจะทำอะไร เราอยากเติมเต็มทุกสิ่งที่มันมีความผิดพลาดหรือมีรอยรั่ว เราอยากเติมเต็มตรงนั้นจริงๆ ค่ะ”
พยายามอุดรอยรั่วที่เป็นข้อผิดพลาด ให้เนี๊ยบที่สุด
“จริงๆ เราเก็บทุกรายละเอียดไปเรื่อยแล้ว ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้ คือเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด ตอนนี้รอยเหล่านั้นถูกสมานไปแล้วเรียบร้อย แต่มันเป็นงานใหม่สำหรับติ๊ก เป็นบิ๊กโปรเจกต์ เป็นผู้จัดที่กระโดดเข้ามา เป็นงานชิ้นใหม่ชิ้นแรก แม้กระทั่งงานวันนี้ ก็ถือว่าเป็นการรวมโปรเจกต์ที่บิ๊กโปรเจกต์อีกหนึ่งงาน เป็นแฟนมีตขนาดใหญ่อีกอันหนึ่ง เป็นก้าวแรก แน่นอนว่าทุกย่างก้าวของทุกคน มันมีข้อผิดพลาด แล้วติ๊กกับบริษัทก็น้อมรับที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น แล้วก็จะพัฒนางานต่อๆ ไป ก็คือทุกคนคิดแล้วแหละ ว่ามันจะต้องมีบ้าง แต่จะเอาความเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดัน ซึ่งงานต่อๆ ไปรู้แล้วว่าเราเกิดอะไรขึ้น มีอะไรเกิดขึ้น เราก็จะพยายามเติมเต็ม อุดรอยรั่วเหล่านั้น จะทำให้เนี๊ยบที่สุดเลยค่ะ”
ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน ที่ทำให้ได้หายใจต่อ
“ตอนนี้ก็ได้กำลังใจจากทุกคน ทุกค่าย ทั้งแฟนคลับของทุกคน ทั้งของตัวเอง ทั้งของน้องๆ จากทุกบ้าน มาให้กำลังใจเรา ก็ขอบคุณจริงๆ ได้อ่าน ได้รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันบ้าง ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆ ขอบคุณที่ให้พื้นที่เล็กๆ ให้เราได้หายใจต่อ บางทีมันหายใจแล้วมันแบบฮึบ มันไปยังไงดีนะ ตอนนี้เราก็ได้หายใจต่อ ได้กำลังใจดีๆ ได้เติมเต็มกำลังใจดีๆ เพื่อก้าวเดินกันต่อไป”
กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เมื่อต้องพูดถึงช่วงเวลาที่แย่ เพราะเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพ ไม่เคยโดดมารับคอมเมนต์อะไรแบบนี้
“อืม… (ร้องไห้) ปกติก็เป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วอยู่แล้วไง ก็มีช่วงหนึ่งที่มันเต้นเร็ว มันพูดไม่ถูก (ต้องไปหาหมอเลยไหม?) ไม่ค่ะ มันเป็นด้วยภาวะของตัวเองอยู่แล้วค่ะ คือจังหวะเวลามันเครียด หัวใจมันก็จะเต้นผิดปกติ จริงๆ คือมันเป็นภาวะจากไทรอยด์ด้วยค่ะ บางทีมันเครียดแล้วมันสะสม เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ครั้งหนึ่งเราเที่ยวเล่นสนุกๆ เป็นติ๊ก กัญญารัตน์ ไม่เคยกระโดดลงมารับคอมเมนต์อะไรแบบนี้”
เป้าหมายคืออยากส่งงานให้คนดูอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ถ้ามีโอกาสโกอินเตอร์ได้ก็อยากไป
“เป็นไปได้ก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด ส่งงานให้กับทุกคนได้สมบูรณ์แบบที่สุด (โกอินเตอร์เลยไหม?) (หัวเราะ) ก็อยากให้ไปถึง คือเราทำงาน เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้งานของเราเต็มร้อยในทุกงาน อย่างที่ผ่านงานของติ๊กที่โชว์ไปแล้ว ติ๊กก็เติมเต็มให้กับงานชิ้นนั้น พยายามเติมเต็มให้กับทุกชิ้นงานที่จะทำให้ได้ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเรามีหลากหลายค่ายที่มารวมกัน ติ๊กก็พยายามที่จะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุด แล้วก็อยากทำงานให้มันดีที่สุด เพราะหนึ่งมันก็คือชื่อเสียงของเรา สองมันเป็นชิ้นงานที่อยากให้คนกล่าวถึงว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่เด็กคนหนึ่งก็ทำได้”
ขอบคุณทุกฟีดแบ็กเข้ามา จะเอาประสบการณ์มาต่อยอดให้ดี
“ก็ค่อนข้างจะขอบคุณจริงๆ เลยค่ะ เพราะว่าหลายๆ คนก็มองว่าเราเป็นเจ้าแม่ GL บางคนก็บอกว่านายกสมาคม GL ก็ขอบคุณหลายๆ คำพูดที่แซวมา ก็สนุกดี มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆ สำหรับติ๊ก ที่ได้ก้าวกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เราเคยเป็นนักแสดง เอาสิ่งที่เราเคยเป็นผู้จัดมาผสมกับทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะ
"สำหรับซีรีส์ GL มันเป็นตลาดที่เติบโต และสามารถเติบโตได้อีก เพราะติ๊กรู้สึกว่าความรักในมุมมองของ GL มันเป็นความรักที่สวยงาม ละมุน มันมีความรักหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมันยังมีตลาดที่กว้างและไปต่อได้ มันไม่ได้จำกัดขอบเขตของความรัก ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ที่มันนำพาตลาด GL ไปได้เรื่อยๆ แน่นอนว่าทุกคนพัฒนาความเป็นตลาด GLไปได้อีก คือจะเห็นจากพล็อตเรื่องเลยว่า GL มันมาเป็นสเต็ป สเต็ปหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนเป็นหมอเยอะมาก สเต็ปต่อไปก็จะมีอาชีพอื่นๆ ต่อไป ล็อตต่อไปจะเห็นว่าทุกคนแต่งงานกันเร็วมาก มันก็จะเป็นตลาดที่ค่อยๆ เติบโตกันไปหลากหลายรูปแบบของการเล่าเรื่องในชีวิตของความรักในรูปแบบของ GL”
ตอนนี้ปิดกล้องไปแล้ว 2 จาก 4 เรื่อง ทันตามตารางออกอากาศแน่นอน
“ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จไปแล้ว 2 เรื่อง ปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าน้องๆ ก็ยังมาจอยกัน เรื่องที่ปิดกล้องไปแล้ว พี่ดิน วิวาห์ปฐพี และพี่น้ำ นทีร้อยเล่ห์ ก็ขอบคุณน้องๆ ขอบคุณแอปเปิ้ล มิ้ม ที่กำลังจะออกอากาศแล้ว เรื่องแรก วิวาห์ปฐพี แล้วก็ นทีร้อยเล่ห์ อิงฟ้า ชาล็อต แล้วก็ทีมน้องๆ ทุกคนที่มาร่วมเล่นกัน เป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน ยังมีอีก 2 เรื่อง เสน่หาวาโย และ โซ่รักอัคนี ที่กำลังเริ่มถ่ายทำ ตอนนี้ให้คิวกันมาเต็มที่แล้ว เร่งถ่ายทำเพื่อให้ตามตารางกำหนดออกอากาศ ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะ”
ยอมรับปัญหาระหว่าง “ฟรีน - เบ็คกี้” กับค่ายเก่า มีผลกระทบกับเรื่องคิวบ้าง แต่ตอนนี้ราบรื่นดีแล้ว
“จริงๆ เรื่องคิวถามว่ามีบ้างไหม มีบ้าง แต่ว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาในส่วนของน้องกับทางบริษัทเดิม ซึ่งอันนี้เราไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าเขาเกิดอะไรบ้าง เราอยู่ในส่วนของผู้ลงทุนในโปรเจกต์นี้ แต่ว่าหลังบ้านเขาติ๊กไม่ขอพูดถึงว่าเขาคืออะไรกัน แต่ติ๊กมารับหน้าเสื่อของอันนี้ ถามว่ามันก็ต้องมีรอยรั่วระหว่างการที่เขาเปลี่ยนถ่าย แต่มันก็มีการปรับเปลี่ยนกัน มีการมาเชื่อมกันใหม่ว่าเป็นการดูแลจากบริษัทนั้นมาสู่ของติ๊กโดยตรง เพราะฉะนั้นมันมีการโยกคิวอะไรบางส่วน"
"เรื่องตารางงานถามว่ามีผลกระทบบ้างมั้ย มันอาจจะมีผลกระทบบ้าง เพราะว่าตารางงานเดิมของน้องที่มีอยู่แล้ว กับตารางงานที่จะต้องมีการถ่ายทำของโปรดักชั่น มันก็เลยมีการเหลื่อมล้ำบ้าง เพราะว่าคิวเรื่องนี้ใช้คน 8 คน แล้วแต่ละคนก็ตัวเป้งๆ อาจจะมีตารางงานที่มันถูกเหลื่อมล้ำกันจริงๆ บางคนรับงานแล้ว คนนี้ยังไม่ได้รับงาน ตารางมันถูกสับเปลี่ยนกับคนนี้อะไรอย่างนี้ มันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละ เพราะปกติคิวที่ไม่ใช่คนคิวทอง ปัญหาเวลายังเยอะเลย ที่แบบว่าคนนั้นจะต้องไปนั่นนี่ มันก็มีบ้าง"
"เพราะฉะนั้นสำหรับคิวน้องทุกๆ คนไม่มีปัญหาตอนนี้ราบรื่นแล้ว เบ็คกี้เองก็น่ารักค่ะ ให้คิวเรามาแล้วทุกคิว เป็นการประสานงานกันอย่างลงตัว เดี๋ยวน้องจะกลับมาถ่ายทำเพราะว่าคิวน้องคิวทองมากตอนนี้ ฟรีน-เบ็คก็ ก็ค่อนข้างคิวทอง ว่าเขาจะตรงกันไหม เราต้องจับแมตซ์กันอีกระหว่างน้องๆ ทุกคน แต่ว่าการทำงานทุกอย่างราบรื่นปกติค่ะ เดี๋ยวจะเตรียมส่งเบื้องหลังมาให้ทุกคนดูตลอดด้วยค่ะ ว่าตอนที่น้องมาถ่ายแล้วเป็นยังไงมีความน่ารักแค่ไหน”
ฝากติดตามพร้อมกัน 24 มกราคมนี้ ทางช่อง 7HD เวลา 20.30 น.
“วันที่ 24 มกราคม นี้นะคะ จะออกอากาศกันแล้ว 20.30 น. ทางช่อง7 เปิดเรื่องด้วย พี่ดิน วิวาห์ปฐพี เป็นคู่ที่น่ารักมีความละมุนตะมุตะมิตามสไตล์ของพี่ใหญ่ของบ้าน มันจะมีความเฮี้ยวของระดับพี่น้องค่อยๆ ไต่ระดับกันไป ซึ่งแต่ละคนก็จะออกสเต็ปความรักกับสาวๆ ของเขาหลากหลายรูปแบบ แต่ละคนจะมีสเต็ปความรักที่มองสาวของเขาคนละมุมมองเพราะฉะนั้นต้องดูว่าแต่ละคนจะได้สะใภ้ แล้วก็ความรักไปแบบไหน”