ต้อนรับวันเด็ก 11 วันเต็ม พร้อมขนทัพกิจกรรมและแจกเลโก้ฟรี กว่า 2,000 ชิ้น!! ในงาน “LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination”

เลโก้ ผนึกกำลัง สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mind ของทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดงานฉลองวันเด็กสุดยิ่งใหญ่ “LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination” ชวนเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้คุณหนูๆ ได้ปลดปล่อยไอเดียอย่างเต็มที่ตลอด 11 วันเต็ม!! พร้อมเนรมิตพื้นที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ให้กลายเป็นดินแดนแห่งจินตนาการที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์จาก LEGO พร้อมปาร์ตี้แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว กับของขวัญสุดพิเศษกว่า 2,000 ชิ้น ระหว่างวันที่ 8–18 มกราคม 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
ภายในงาน เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น ปาร์ตี้แห่งจินตนาการสุดยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้มาปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผ่านหลากหลายฐานกิจกรรมสุดครีเอทีฟจาก LEGO ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิด การเรียนรู้ และการจินตนาการในรูปแบบที่สนุกและเข้าถึงได้ง่าย โดยเด็กๆ จะได้ออกเดินทางท่องโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด สร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเอง สนุกไปกับวันเด็กสุดครีเอทที่เต็มไปด้วยสีสัน เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจ พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งความสุขและ แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ครอบครัวสุดคิ้วท์ เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และ โพก้าซัง ของสองหนุ่ม ที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจ เติมเต็มรอยยิ้มและความทรงจำดีๆ ให้กับคุณหนูๆ และทุกคนในครอบครัวตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ชัชวาล เอี่ยมพัฒนาสุข ผู้บริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสยามพารากอน ให้การต้อนรับครอบครัวคนรักเลโก้ อาทิ ครอบครัวแดน-วรเวช ดานุวงศ์ และแพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, ครอบครัวโบ-ธนากร
ชินกูล, ครอบครัวพลอย-ชิดจันทร์ ห่ง, ครอบครัวจ๊ะ-จิตตาภา แจ่มปฐม, ครอบครัวแคท-วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, ครอบครัว-หนิง ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ ครอบครัวบี-ปิติภัทร สารสิน ในพิธีเปิดงาน
ไฮไลท์ห้ามพลาด! กับฐานกิจกรรมสุดสนุกจาก LEGO ชวนคุณหนูๆ รวมพลังนักต่อตัวจิ๋ว มาสร้างสรรค์ปาร์ตี้แห่งจินตนาการให้เต็มไปด้วยสีสัน เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมครบตาม ที่กำหนด ก็รับทันที! ของขวัญสุดพิเศษจาก LEGO พร้อมเปิดประสบการณ์ความสนุกกับหลากหลายฐานกิจกรรมสุดครีเอทีฟภายในงานประกอบด้วย
• The Imagination Selection Bar : LEGO Brick Buffet Bar คือจุดเริ่มต้นของงานเฉลิมฉลอง สุดสร้างสรรค์ชวนคุณหนูๆ เข้าสู่โลกแห่งความสนุกผ่านพื้นที่ที่ออกแบบเหมือน “บาร์เลือกวัตถุดิบ” ในงานเลี้ยงสุดพิเศษ ก่อนจะเริ่มปาร์ตี้ เด็กๆ จะได้เลือกสรร LEGO Brick หลากสีสันราวกับตักเมนูโปรด แต่แทนที่จะเป็นอาหาร กลับเป็นชิ้นส่วนแห่งจินตนาการ ที่พร้อมนำไป
ต่อยอดผลงานในแบบของตัวเอง
• The Grand Build Table โต๊ะแห่งจินตนาการ ที่ออกแบบเป็น Long Play Table ชวนเด็กๆ มานั่งล้อมโต๊ะร่วมกันราวกับแขกในงานปาร์ตี้ เปิดพื้นที่ให้ปลดปล่อยไอเดีย ต่อ LEGO ตามจินตนาการของตัวเอง จนทุกผลงานค่อยๆ รวมกันกลายเป็น Celebration Table of Imagination งานฉลองสุดพิเศษที่เกิดขึ้นจากพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ทุกคน
• LEGO BEAT BUILDER ชวนคุณหนูๆ มาสนุกกับการสร้าง Mini Figure ในแบบของตัวเอง ก่อนนำไปวางบนฐาน NFC แล้วสแกนด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดประสบการณ์ฟังเพลงสุดมันส์ และรับผลงานกลับบ้านเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ เรียกได้ว่าสนุก ครบ และครีเอทีฟในกิจกรรมเดียว
• LEGO Hello My New Friend ชวนคุณหนูๆ มาร่วมสนุกกับการทำแบบทดสอบ Quiz สุดเพลิน เพื่อค้นหาเพื่อน LEGO Set ที่เข้ากับตัวตนและสไตของแต่ละคน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมจินตนาการและความสนุกไปพร้อมๆ กัน พร้อมสร้างโมเมนต์น่ารักและรอยยิ้มให้กับคุณหนูๆ ตลอดกิจกรรม
• LEGO MATCHING GAME ชวนคุณหนูๆ มาทดสอบสมาธิและไหวพริบด้วยการใช้ตะเกียบยักษ์ บังคับลูกบอลให้ไหลไปตามราง พร้อมควบคุมทิศทางให้ลูกบอลตกลงในช่องกลมที่มีสี LEGO Brick ตรงกัน ผู้เล่นยืนประจำจุด ใช้ตะเกียบจับหรือประคองลูกบอลอย่างระมัดระวัง ก่อนปล่อยให้ไหลลงตามราง และลุ้นให้ลงช่องสีที่ถูกต้อง เมื่อบอลตกลงช่องครบตามสี ถือว่าสิ้นสุด 1 รอบการเล่น สนุก ท้าทาย และได้ฝึกสมาธิไปพร้อมๆ กัน
• พิเศษเฉพาะวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2569 สำหรับเด็กๆ อายุไม่เกิน 12 ปี แจกฟรี!! เลโก้ Polybag 2,000 ชิ้น!! และ สำหรับ 500 คนแรก รับ LEGO Brick cup จากสายพานทันที
ร่วมเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ไปกับปาร์ตี้แห่งจินตนาการในงาน “LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination” สนุกสุดพลัง ต้อนรับวันเด็ก!พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ และของแถมจัดเต็ม! ลดสูงสุด 30%* ช้อปสนุกยิ่งขึ้นกับโปร ON TOP เพิ่มความคุ้ม ซื้อ 2 ชิ้น รับส่วนลด เพิ่ม5% ซื้อ 3 ชิ้น รับส่วนลด เพิ่ม 8% นอกจากนี้พิเศษสุด เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท รับฟรี! Bag Charm ซิลิโคน LEGO น่ารักสดใส และเมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป รับทันที Cash Coupon มูลค่า 200 บาท คุ้มต่อเนื่องเมื่อช้อปครบ 4,000 บาท รับฟรี! LEGO Cross Body Bag (มูลค่า 590 บาท) จัดหนักรับวันเด็กเมื่อช้อปครบ 12,000 บาทรับฟรี! Surprise Bagเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ของมีจำนวนจำกัด
