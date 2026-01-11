GDH จับมือ One Cool Connect และ JAI Studios เปิดตัวหนังชวนตั้งคำถามชีวิต “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE”

เพราะ “ชีวิต” คือ “ออฟฟิศ” แรกของเรา!! งานนี้ GDH จับมือกับ One Cool Connect และ JAI Studios จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์ที่ชวนตั้งคำถาม กับชีวิต สังคม โลกการทำงาน และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ก่อนจะพาใครสักคนมาแจ้งเกิดเป็น “พนักงานใหม่” บนโลกใบนี้ เพราะในความเป็นจริง เราทุกคนต่างล้วนเป็น “พนักงานใหม่” ของโลกใบเดิมเสมอ ผ่านการรังสรรค์ผลงานคุณภาพโดยผู้กำกับมือรางวัล เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ และได้ ซีดี พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิต อีกทั้งยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกจาก GDH ที่ได้ฉายเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 82 (Venice International Film Festival) โดยมีทีมนักแสดงคุณภาพ เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม, พิมมา PiXXiE พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ รับหน้าที่ถ่ายทอดบทบาทของตัวละครสะท้อนชีวิตคนทำงาน นอกจากนั้นยังแท็กทีมขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถึงแนวความคิดและคำจำกัดความของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นหนังที่ไม่ได้ให้คำตอบ แต่เป็นการชวนคนดูมาตั้งคำถามพร้อมสะท้อนมุมมองของชีวิตในสภาพสังคมคนเมืองยุคปัจจุบัน ท่ามกลางแขกผู้เกียรติ พาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน ที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ AIS SIAM เมื่อวันก่อน
เริ่มต้นงานด้วยพิธีกร เผย วีณารัตน์ เลาหภคกุล กล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมเชิญผู้กำกับฯ เต๋อ นวพล ขึ้นเวทีมาพูดคุยถึงไอเดียและที่มาที่ไปของการทำภาพยนตร์เรื่องนี้จนได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก ถึง 21 เทศกาล จากนั้นก็ถึงคิวที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวอย่าง Trailer ภาพยนตร์ให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้ร่วมงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ต่อด้วยการเชิญทีมนักแสดง เอิงเอย,เพชร,อะตอม และ พิมมา มาร่วมพูดคุยถึงคาแรกเตอร์ที่ได้รับกับการสะท้อนมุมมองชีวิตของตัวละครในแต่ละสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ก่อนปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน นำโดย คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, คุณ Bobbie Wong Director One Cool Connect , คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ ใจ สตูดิโอ รวมถึงพาร์ทเนอร์, ผู้กำกับฯ, โปรดิวเซอร์ และทีมนักแสดง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาตั้งคำถามไปกับการสะท้อนระบบการคัดเลือก พิจารณา และการให้คุณค่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในองค์กรการทำงานเท่านั้น แต่เกิดกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่วินาทีแรกของการมีตัวตนบนโลกใบนี้กับ ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ 29 มกราคมนี้ ในภาพยนตร์
#พนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณา
#HumanResourceMovie