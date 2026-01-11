“BILLKIN” เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้ง “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” 13–15 มี.ค. 69 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เตรียมกดบัตร 7 ก.พ. นี้

การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสำหรับ “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของ “BILLKIN” (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13, 14, 15 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จัดเต็มทุกเสียง ทุกอารมณ์ กับคอนเสิร์ตที่เน้น Music Quality ในแบบ BILLKIN ที่พร้อมส่งคลื่นความรู้สึก ผ่านทุกบทเพลง และโชว์พิเศษครบทุกอารมณ์ พร้อมเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างศิลปินและแฟนๆ ให้รู้สึกไปด้วยกัน ร้องไปด้วยกัน อินไปด้วยกัน และเก็บทุกโมเมนต์ให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษ
สำหรับแฟนๆ ที่ไม่อยากพลาด สามารถไปสัมผัสความสนุกใน “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” จัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบการแสดง ในวันที่ 13, 14, 15 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จะเปิดขายบัตรในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ในเวลา 10:00 น. (GMT+7) - 12:00 น. (GMT+7) โดยจะเปิดจำหน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นเวลา 12:00 น. (GMT+7) จะเปิดจำหน่ายผ่านทั้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เว็บไซต์ www.allticket.com โดยบัตรมีราคา ดังนี้ 7,000 บาท / 6,500 บาท / 6,000 บาท / 5,500 บาท / 4,500บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท และ บัตร Live Streaming 1,200 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media : Billkin Entertainment
