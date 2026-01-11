บุกจักรวาล “โมเน่โซล” แฝดน้อยขวัญใจพี่ๆ ต้อนรับวันเด็กหัวใจฟู!

ฉลองวันเด็กปีนี้ รายการ “ตีท้ายครัว” ชวนผู้ชมยิ้มตามแบบหัวใจฟู กับเทปพิเศษที่ทั้งน่ารัก สดใส และอบอุ่นเกินต้าน เมื่อทีมงานบุกบ้าน “จักรวาลของโมเน่โซล” แฝดน้อยขวัญใจพี่ๆ ทั่วประเทศ
เปิดบ้านซุปตาร์วัยละอ่อนครั้งแรก พร้อมพาไปส่องทุกมุมความน่ารัก ตั้งแต่ ห้องนอนของโมเน่โซล ที่เปิดให้ชมเป็นครั้งแรก เสน่ห์เกินต้านที่โปรยออกมาแบบล้านเปอร์เซ็นต์ จนทำเอาทั้งกองใจละลาย
ยังได้อัปเดตโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่ “พ่อแซก–แม่เมย์” เปิดใจถึงการเลี้ยงลูกในแบบฉบับบ้านนี้ ตั้งแต่ความรักแรกของพ่อกับแม่ ที่เริ่มต้นกันตั้งแต่สมัย ม.1 ในเรื่องราว “ยัยตัวร้ายกับนายกำแพง” ความรักที่เติบโตมาพร้อมกัน จนกลายเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
แม่เมย์เผยความภูมิใจที่บอกว่า “หนูก็จิ้มสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้ว” ขณะที่พ่อแซกขอรับตำแหน่งสามีสายตามใจแบบเต็มระบบ แม้จะมีโหมดเฟี้ยวบ้างเป็นบางเวลา แต่ทุกอย่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อลูก
พร้อมเมาท์เบาๆ เรื่องการเตรียมต้อนรับเบบี้คนที่ 3 และถามต่อถึงอนาคต บ้านนี้จะมีน้องคนที่ 4 เพิ่มอีกไหม? คำตอบคือ…ขอดูที่เวลา
ปิดท้ายด้วยความสามารถสุดน่ารัก เมื่อ “โมเน่โซล” อวดเสียงใส โชว์เพลงเด็ด ส่งความสุขให้แฟนๆ รับวันเด็กแบบเต็มอิ่ม
ร่วมเติมความสุข ความน่ารัก และรอยยิ้มให้หัวใจ ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33