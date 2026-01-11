สุดว้าว! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดห้องผ่าตัดพาเด็กท่องอวกาศ ทำภารกิจพิชิตสุขภาพดี ในงาน “CRA Kids Health Space : ตะลุยจักรวาลสุขภาพ”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนเด็กๆ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 พาไปท่องโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตะลุยจักรวาลการแพทย์รูปแบบสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านฐานกิจกรรมเสมือนภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ สนุก เข้าใจง่าย และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ในงาน “CRA Kids Health Space : ตะลุยจักรวาลสุขภาพ” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดอนาคตของประเทศชาติ ดังคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังให้เด็กไทยไม่เพียงแต่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความกตัญญูและรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่านั้น แต่ยังต้องเป็นพลเมืองโลกที่มีความรู้ความเข้าใจในกระแสการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยมีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างนวัตกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ ตลอดจนสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา
“งานวันเด็กของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด CRA Kids Health Space : ตะลุยจักรวาลสุขภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเดินทางสู่จักรวาลแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพไปกับทีมแพทย์ พยาบาล อาจารย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการเป็นแพทย์ผ่านฐานกิจกรรมในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสรรค์จินตนาการไปกับโลกศิลปะ การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมเสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เติบโตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ”
ภายในงาน “CRA Kids Health Space : ตะลุยจักรวาลสุขภาพ” อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยจินตนาการพาเด็กๆ โลดแล่นไปในโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพ เริ่มด้วยการแสดงชุดไทยพระราชนิยม เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อวงการศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรากฐานและความภาคภูมิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนานัปการ
จากนั้น ได้นำพาเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฐานความรู้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ : Hospital Tour โดยเด็กอายุ 4-7 ปี ไปกับ “Route ดาวพุธ Mercury” เพื่อตะลุย 2 ภารกิจหลัก สนุก Kids Space Mission เรียนรู้บทบาทหมออวกาศตัวจิ๋ว การล้างมือป้องกันโรค การดูแลสุขภาพช่องปาก และ Jump to the Space การทำกิจกรรมบำบัด ในส่วนเด็กอายุ 7-15 ปี มีให้เลือก 3 เส้นทาง 1. Route ดาวศุกร์ Venus เรียนรู้การทำงานของหัวใจ Listen to Your Heart และเทคโนโลยีทางการแพทย์ CT/MRI Space Mission เรียนรู้ภาพวินิจฉัยโครงสร้างภายในร่างกาย 2. Route ดาวเสาร์ Saturn ฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมกิจกรรมรถพยาบาลฉุกเฉิน CPR Basic Life Support เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Ambulance to the Rescue รถพยาบาลฉุกเฉินค้นหาอุปกรณ์กู้ชีพ 3. Route ดาวเนปจูน Neptune เปิดประสบการณ์ห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ทางวิสัญญีแพทย์ Magic Air อุปกรณ์ห้องผ่าตัดและการดมยา OR Kids เปิดให้เด็ก ๆ ได้เข้าห้องเป็นหมอผ่าตัด
สำหรับกิจกรรมบนเวทียังมีเสวนาน่ารู้โดยทีมแพทย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หัวข้อ “บริการด้านสุขภาพเด็กให้เข้าถึงการรักษา OPD + IPD ที่มีคุณภาพ” โดย พญ.ปวีวรรณ จิรวิสิฐกุล หัวหน้างานกุมารเวชกรรม รพ.จุฬาภรณ์, พญ.พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และประธาน PCT กุมารเวชกรรม รพ.จุฬาภรณ์ การ Workshop สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR Hero) โดย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสวนาหัวข้อ “เข้าใจไข้ชักและพัฒนาการลูกน้อย สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้” โดย พญ.นฤภร เกษมลาวัณย์ แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก และ พญ.มนสิชา สิงหวีระสมร แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ระบบประสาท โดยมี หนูเล็ก-ภัทรวดี ปิ่นทอง และน้องวิน-วรภัทร จันทพันธ์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญ และการบรรยายในหัวข้อ “เมื่อลูกเป็นภูมิแพ้ และภูมิแพ้ผิวหนัง เราจะจัดการอย่างไร” โดย พญ.ณัฐนันท์ เรืองกิจไพศาล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พญ.นาริน พนมยงค์ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารศาสตร์จิตวิทยา รวมทั้งการแสดงความสามารถของเด็กๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ดำเนินรายการโดย หมอก้อง พันตรี นพ.สรวิชญ์ สุบุญ
ท่องอวกาศ เรียนรู้สาระน่ารู้บนเวทีแล้ว ยังมีฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ ฐาน Health & Science Space พบกับ มุม Anatomy Learning for kids มารู้จักร่างกายของฉัน โดย คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มุม Nurse Hero ฮีโร่พยาบาลพิชิตภารกิจร่างกาย โดย คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี มุม See-Move-Save สามพลังสุขภาพ โดย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุม The Science Kids นักปรุงกลิ่นตัวจิ๋ว โดย คณะวิทยาศาสตร์ มุม My Little Engineer วงจรหรรษา โดย หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ มุม MHFT Healthy Food for kids โดย หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ และมุม Galaxy Cupcake โดย โภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำหรับฐาน Art & Fun Space พบกับมุมระบายสีอวกาศ มุมเพ้นท์หน้าแฟนซี มุมโลกสวยด้วยมือเรา มุม Healthy Kids Fit & Firm แล้วไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกที่ Outer Space Photo Booth อีกด้วย
ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพไปด้วยกัน ติดตามกิจกรรมดี ๆกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ เฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (https://www.facebook.com/ChulabhornRoyalAcademy) หรือ LINE OA @chulabhornhospital และทางเว็บไซต์ www.cra.ac.th