ขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง !! เนย - ฤทธิ์ เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่า “ครอบครัวสมบูรณ์แบบ” พร้อมขอบคุณ GFC ที่มอบลูกชายสุดที่รัก น้องคีธ เข้ามาเติมเต็มความรักและความสุขในชีวิต

ได้สัมผัสกับวินาทีแห่งความสุขและได้รู้ซึ้งกับคำว่า “พ่อ กับ แม่” อย่างเต็มตัวหลังจากคุณแม่ป้ายแดง เนย วรัฐฐา ได้คลอดโซ่ทองคล้องใจลูกชายน้องคีธ ด้วยน้ำหนักตัว 2,916 กิโลกรัม เมื่อ (วันที่ 8 มกราคม 2569) ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อป้ายแดงฤทธิ์ กาไชย เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคุณแม่ป้ายแดงได้เปิดใจว่า
“ลูกชายเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเราทั้งคู่มากๆ ไม่รู้ว่าจะบรรยายคำว่า รัก ออกมายังไงให้หมด เพราะเขาคือคนที่ครอบครัวเรารอมานาน เมื่อพอได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรก เราทั้งคู่ก็จะขอมอบทุกเวลาของเราที่มีเลี้ยงดูแลใส่ใจให้ความรักกันแบบทุ่มสุดตัว ให้สมกับรอคอยของขวัญชีวิตที่พิเศษที่สุดนี้เราทั้งคู่ต้องขอขอบคุณทาง Genesis Fertility Center (GFC) ที่สานฝันครอบครัวของเรามอบ น้องคีธ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาเติมเต็มคำว่า ครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับพวกเรามากๆนะคะ”
โดยล่าสุด แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม (หมอมิ้งค์) พร้อมทีม GFC (Genesis Fertility Center) ผู้ที่สานฝันเติมเต็มคำว่า ครอบครัว ให้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง เนย - ฤทธิ์ ได้เข้าเยี่ยมร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น