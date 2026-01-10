“กวาง เดอะเฟซ” เข้าพิธีแต่งงานล้านนาแฟนหนุ่ม “เฮ้าส์ ปธานนท์” ที่ จ.แพร่ ไม่ซีเรียสเรื่องสินสอด ขอแค่อยู่กันไปจนแก่เฒ่า

เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาอย่างอบอุ่น ที่ จ.แพร่ บ้านเกิดเจ้าบ่าวแล้ววันนี้ (10 มกราคม 2569) สำหรับคู่ของ “กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล”หรือ “กวาง เดอะเฟซ”และหนุ่มนักธุรกิจ “เฮ้าส์ ปธานนท์ ตรีเทพชาญชัย” โดยจัดงานเล็กๆ อบอุ่นง่ายๆในครอบครัว ไม่กี่เดือนก่อน กวาง ได้เผยถึงความตั้งใจที่จะไปจัดงานแต่งงานที่ จ. แพร่ ที่บ้านเจ้าบ่าวไว้ว่า…
“จริง ๆ แล้วหม่าม้าของคุณเฮ้าส์เป็นคนชอบการจัดแจงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ด้วยความที่ว่าบ้านคุณเฮ้าส์เขามีลูกชายสี่คน ไม่มีใครแต่งที่แพร่เลย เราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ทางฝั่งคุณแม่เขาหน่อย ให้คุณแม่เขาได้ฟูลฟีลในใจ เราก็ต้องอยู่เป็นนิดนึง
(สินสอด?) ในสิ่งที่กวางคุยกับพ่อกับแม่กวาง พ่อกับแม่ก็บอกว่า คืออันนี้เป็นคำพูดของพ่อแม่กวางจริงๆ คือกวางดูแลพ่อกับแม่มาทั้งชีวิตแล้ว สิ่งที่เขาต้องการคือขอให้มีคนที่รักลูก ดูแลลูกไปจนแก่เฒ่า ขอให้ลูกมีความสุข สินสอดจะให้ไม่ให้ก็ได้ เขาไม่ซีเรียส อันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่พูดจริงๆ”
ขอบคุณภาพ Jolyjo