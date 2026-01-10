“ชมพู่ อารยา” เผยวิธีเลี้ยงลูกยุคโซเชียล สอนให้เข้าใจโลกคู่ขนาน ไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมด

“ชมพู่ อารยา” เปิดวิธีเลี้ยงลูกยุคโซเชียล ลั่นปิดกั้นไม่ได้ แต่ต้องสอนให้รู้ว่านี่คือโลกคู่ขนาน ไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมด พร้อมเล่าโมเมนต์สุดแฮปปี้หลังยกครอบครัวเที่ยวฝรั่งเศสขำๆ “น้องเกล” มีแบงก์เทาแล้ว 1 ใบ
ยกครอบครัวไปเที่ยวที่ฝรั่งเศส เล่นสกี ทำลูกๆ แฮปปี้มาก งานนี้ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ซึ่งออกงานพร้อมกับลูกสาว “น้องเกล” ในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ได้เผยว่าทุกคนชอบมาก เพราะอากาศเย็น ส่วนลูกสาวก็เข้าใจอะไรมากขึ้น
“ทริปล่าสุดก็แฮปปี้กันทุกคนแหละค่ะ เด็กชายก็แฮปปี้อยู่แล้ว เพราะน้องชอบสกีแล้วก็ชอบอากาศเย็น แม่กับพ่อก็แฮปปี้ คือการเดินทางมันค่อนข้างใช้เวลา ก็เลยสโลว์ไลฟ์ ไม่ต้องคิดอะไร แม่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลย ไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องแพลนอะไร ตื่นแล้วก็ค่อยว่ากันไปทีละวัน
คราวนี้ไปประมาณ 10 วันค่ะ เราเดินทางกันแบบค่อยๆ ไป ไม่รีบ พักตามเมืองต่างๆ เพราะพอลงเครื่องแล้วมันต้องขึ้นเขาไปอีก เราก็พยายามไม่รีบมาก เพราะเดินทางขึ้นเขาด้วยรถบัสมันอันตราย
เกลเขาเข้าใจเรื่องสภาพอากาศค่ะ แต่จะมีบ้างที่ไปถึงช้า เขาก็ถามว่าต้องนั่งรถไปอีกกี่ชม. ทริปนี้มีมเยอะเลยเหรอ (หัวเราะ) ก็อาจจะเพราะมีน้องไปด้วยกัน เขาก็ช่วยถ่าย ถ้าแม่ไม่ได้มีผู้ช่วยไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่าย ไม่ค่อยมีคอนเทนต์
เผยเกลเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น
“เขาก็เข้าใจอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นค่ะ คือถ้าน้องที่มีพี่ๆ เขาจะไปเร็ว เราจะรู้สึกเลยว่าตอนเลี้ยงพี่ที่ไม่ได้มีเด็กเล่นด้วย แรงขับเคลื่อนในการที่เขาอยากจะโต อยากจะทำได้เท่าพี่มันจะไม่เหมือนกัน แต่นี่เขามีพี่ชายสองคน ทริปนี้เกลรีวิวทุกอย่างจริง แล้วนางมีเจ็บใจด้วยนะว่านางลืม ไม่ครบนะนั่น (หัวเราะ) (เป็นพรีเซ็นเตอร์ที่น่ารักมาก พูดชื่อครบ?) ก็อาจจะมีบ่นๆ นิดนึง แต่ป้าเจี๊ยบก็จะบอกว่าไม่ได้ ต้องรักลูกค้าทุกคน ลูกค้ายังเข้าได้เรื่อยๆ นะคะ ยังรับต่อได้ค่ะ”
ขำๆ มีแบงก์เทาแล้ว 1 ใบ
“มี 1 ใบแล้ว แต่สีเขียวมีเป็นปึก”
แนะวิธีการเลี้ยงลูกในยุคโซเชียล ลั่นปิดกั้นไม่ได้ แต่ให้ซึมซับการใช้โซเชียล - ไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมด
“ชมก็ไม่ได้ถึงกับปิดกั้นนะ คือชมว่าแล้วแต่บางบ้าน บางบ้านเขาก็จะไม่ได้เลยพวกแท็บเล็ต มือถือ แต่ชมมองว่ามันปิดกั้นไม่ได้ แล้วเราเองก็สร้างรายได้จากโซเชียล เราสร้างตัวตน เราสื่อสารกับผู้ติดตามเราผ่านตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ให้เขาซึมซับว่านี่คือวิธีการใช้โซเชียลของแม่นะ อย่างพี่สาย พี่พาตอนนี้เขาเริ่มโตแล้ว ก็จะเริ่มสอนว่าเราใช้ประโยชน์จากมัน แต่เราไม่ได้ติดมัน
ก็มีบ้างบางทีเราอยู่ว่างๆ เรายังหยิบมือถือมาไถเองเลย อย่างเด็กเวลาขึ้นรถนานๆ หรืออยู่ในร้านอาหารชมก็ให้ แต่เราก็ควบคุมคอนเทนต์ เพราะยูทิวบ์ก็จะมีของเด็ก แล้วก็ดูประวัติการเสิร์จดูว่าเขาดูอะไรมาบ้าง เราก็จะเห็นหมดว่าแกเสิร์จอะไร พวกเกมที่โหลดในแท็บเล็ตเขาเราก็จะดูว่ามันมีเกมอะไรบ้าง เราให้เล่นไหม และเวลาที่เราจะไม่ให้เล่นอะไรเราก็จะอธิบายหมดว่าเพราะอะไร
ซึ่งเขาก็โอเคนะ คือเราให้อิสระเขาประมาณนึง แต่เราก็ต้องแชร์ทุกอย่างด้วย บางคนก็จะบอกว่าทำไมให้ลูกดู สำหรับชมคิดว่ามันปิดกั้นไม่ได้ และถ้าสมมติเขาทำหน้าที่เขาแล้ว ไปซ้อมกีฬา ไปซ้อมดนตรี ทำอะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่เขาอยากทำ ก็จะมีลิมิตให้ แต่ชมว่าแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกัน ก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จ มีช่วงเวลาอยู่เท่านี้ พอถึงเวลานอนก็มานอน”
น้องๆ เขาก็เข้าใจ แต่ก็มีอิดออดบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ผู้ใหญ่ยังติดจอเลย แต่เราจะให้เขาเข้าใจยังไงว่าอันนี้มันเอไอนะ หรือชีวิตที่ยูเห็นในโซเชียลมีเดีย ที่ยูเห็นว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ เขาเป็นครีเอเตอร์ อันนี้คือคอนเทนต์นะ มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตจริงเขาทั้งหมด ยูดูแม่สิ อันนี้คือสิ่งที่แม่เป็น คือพยายามสร้างค่านิยมให้เขาเข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นโลกคู่ขนาน ไม่ใช่ชีวิตจริงเรา อันนี้เป็นอวตาร ก็ค่อยๆ ซึมซับ เพราะเขาก็ยังเด็ก แต่ก็เริ่มใส่แล้วว่ามันไม่ได้จริงเสมอไปนะ ก็สอนค่ะ บอกว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์ แต่เราก็จะบอกเขาว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะ”