“บุ๋ม ปนัดดา” แจงคนถามทำไมไม่ยกสมบัติให้ลูก ยกให้แผ่นดินทำไม? ลั่นสบายใจได้ ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นประเด็นให้ออกมาชี้แจงในช่วงนี้กับ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” กับความตั้งใจวันเกิดในวัย 50 จะยกสมบัติส่วนตัว ก็คือที่ดิน ให้เป็นสมบัติของชาติ โดยตั้งใจยกให้กับสภากาชาดเพื่อเป็นสถานที่ช่วยเหลือคนไทยยามเกิดภัยพิบัติ “พออายุครบ 50 บุ๋มจะเซ็นยกทุกอย่างเป็นสมบัติของชาติ ทุกคนรู้ว่าบุ๋มไม่ได้เอาไรไปแน่นอน”

ทำชาวเน็ตเกิดความสงสัย ทำไมไม่ให้ลูกๆ ซึ่งในวันคล้ายวันเกิด ก้าวเข้าสู่อายุ 50 ปีพอดี (10 มกราคม) บุ๋ม ปนัดดา จึงขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า….

“ขอชี้แจงกรณีที่มีคำถามเกิดขึ้น ว่าถ้าบุ๋มเซ็นยกมูลนิธิให้เป็นสมบัติของชาติ แล้วลูกๆ ได้อะไร?

คือต้องชี้แจงก่อนว่าที่บุ๋มจะเซ็นให้ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างบนพื้นแผ่นดิน ที่ซื้อไว้เพื่อทำเป็นมูลนิธิตรงรังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานีค่ะ จะไม่มีอะไรเป็นชื่อของบุ๋ม หลังจากวันเกิดอายุครบ 50 ปีนี้ค่ะ (10 ม.ค.)

ส่วนทรัพย์สมบัติที่เตรียมไว้ บุ๋มมีแบ่งไว้หลายส่วนแล้วค่ะ ส่วนนึงเป็นค่าใช้จ่ายไว้ดูแลพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เฒ่า ส่วนบ้าน 3 ชั้นตรงรามอินทรา 23 ที่มี 15 ห้อง 200 ตร.วา ตรงนั้นคือมรดกที่มอบให้น้องอันดา ส่วนบ้านอีกหลังตรงถนน นวมินทร์ เป็นของอเล็กซ์กับอาเธอร์ (ซึ่งบ้านทั้ง 2 หลัง ซื้อตั้งแต่ก่อนมีมูลนิธิ)

ส่วนที่ดินตรงปทุม 1 แปลง เป็นที่ดินที่ลูกบุญธรรมทุกคนสามารถมาอยู่ได้ถ้าชีวิตลำบาก ส่วนการศึกษาส่งจนเรียนจบทุกคน และเงินเก็บอีกก้อนนึง บุ๋มเก็บไว้ใช้ดูแลตัวเองยามแก่เฒ่าเพื่อไม่เป็นภาระลูกหลานค่ะ

ถ้าลองสังเกตดีๆ บุ๋มเป็นคนชอบวางแผนชีวิตมากเลยค่ะ ต้องเรียนอะไร เรียนจบเมื่อไหร่ วางแผนการเงินยังไง มีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ บริหารจัดการมูลนิธิยังไง ดังนั้นอยากให้ทุกคนสบายใจได้ค่ะ ก่อนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ บุ๋มเชื่อเสมอว่าบุ๋มต้องดูแลตัวเองและลูกให้ดีก่อน ถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่นได้ค่ะ มันเป็นความท้าทายในชีวิตของบุ๋มหลายอย่าง แต่บุ๋มก็มีความสุขที่ได้ทำงานเพื่อสังคมค่ะ

ขอบคุณสำหรับความเห็นที่ทำให้ได้ตอบในสิ่งที่พยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดมาโดยตลอดนะคะ ขอบคุณที่เป็นห่วงบุ๋มและลูกๆของบุ๋มด้วยค่ะ รักทุกคนค่ะ”

งานนี้ชาวเน็ตเลิกสงสัย ปรบมือร่วมอวยพรวันเกิดปีที่ 50 แถมยังชื่นชมว่า บุ๋ม ปนัดดา เป็นคนดีทั้งกายและใจ










