“แอนนี่ บรู๊ค” สวนกระแสแม่ค้าออนไลน์ หาเวลาฝึกวิชาชีพ - เรียนฟรีด้วย ลั่นไว้เลี้ยงตัวตอนแก่ ไม่เป็นภาระลูก

ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งแต่ “แอนนี่ บรู๊ค” ก็ไม่คิดยอมจำนนหาหนทางทำมาหากิน เลี้ยงลูกดูแลครอบครัวมาตลอด กับวันนี้ในยุคที่ใครๆ ต่างผันตัวกันมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ แอนนี่ เลยออกมาโพสต์สวนกระแส แชร์ไอเดียนอกจากการขายของออนไลน์แล้ว เราก็ควรจะหันมาให้ความสำคัญกับวิชาชีพ เพื่อมีติดตัวไว้ในยามแก่วันที่วัยเราอาจจะไปไม่ทันตลาดออนไลน์แล้ว จะได้มีวิชาความรู้ไว้เลี้ยงดูตัวเองตอนแก่ ไม่เป็นภาระลูกหลาน
“8 ปีที่แล้วแอนไปเรียนวิชาชีพ ที่ม้วนบำรุงศิลป์ เรียนได้ 3 เมนูคนทางบ้านโทร.มาบอกว่าแม่ติดเตียงล้มสะโพกหักเดินไม่ได้ ตอนนั้นอุตส่าห์ตัดสินใจเลิกทำงานต่างประเทศ เลิกไปที่ไกลๆ เพราะลูกก็อยากอยู่กับแอนมากๆ ชีวิตที่กำลังเริ่มใหม่พังครืน
แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา แอนไปรับแม่แล้วเอามารักษาเหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา (3รอบใหญ่ๆ) แอนอยากยื้อชีวิตแม่อีกสักหน่อยก็ยังดี คิดอย่างนี้เสมอ แต่ครั้งนั้นมันหนักเพราะแอนต้องเลิกทำงานต่างประเทศ ต้องกลับมาเริ่มที่ติดลบ ที่นี้ก็มะรุมมะตุ้มแอนเลยคนเดียว
ช่วงนั้นถ้าจิตไม่แข็ง แอนคิดว่าไม่สามารถมีใครผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นไปได้แน่นอนมันยากมากสุดๆ ช่วงนั้นมองไปบนฟ้าแล้วถามว่า 'ทำไงดี' จนเริ่มทำน้ำพริกทำหมูฝอยทำขนมไปส่งผู้ปกครองที่โรงเรียน เสร็จแล้วก็เริ่มส่งทางออนไลน์น่าจะเป็นออนไลน์แรกๆ เลยแหละ ขอความช่วยเหลือจากสื่อช่วยกระจายให้เราได้ขายของตอนนั้นคนยังซื้อของออนไลน์ไม่เป็นเลย ก็เลยใส่เบอร์โทรในทีวีคนก็โทร.มาสั่งของ จนคนสั่งของเยอะขึ้นจนไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ เลยบอกทุกคนว่าให้กดมาดูในเพจแล้วสั่ง เพราะว่าเราต้องดูแลแม่และดูแลลูกด้วยเราไม่มีเวลารับโทร.จดชื่อที่อยู่เบอร์โทร.ขนาดนั้น
8 ปีที่แล้วไม่มีใครเข้าใจเรื่องการซื้อขายออนไลน์เท่าไหร่เลย ตอนนี้ 4 ปีมานี้เต็มที่กับออนไลน์อยู่ตรงนี้ บอกเลยสบายใจมาก เพราะทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากไม่ทำไม่ได้แค่นั้นเลย อยู่ที่ใจตัวเองล้วนๆ แต่ก็ยังอยากกลับไปเรียนม้วนบำรุงศิลป์อยู่ดี เพราะว่าเรียนวิชาชีพฟรีทุกอย่างหมดเลย
เดี๋ยวจะเริ่มหาวันเวลาไปหาวิชาชีพเสริมอีกแล้วอยากทำ แก่ตัวไปจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน ออนไลน์พอเราแก่ บางทีเราก็อาจจะไม่ทันโลกแต่ว่าวิชาชีพจะอยู่กับเราตลอดไป”
นอกจากนี้ แอนนี่ ยังโพสต์ในคอมเมนต์อีกว่า… “ถึงบอกว่าอย่าเห็นปลายทางคนอื่นแล้วมันง่าย เพราะระหว่างทางมันมีเรื่องราวมากมายอีกเยอะ กดติดตามไว้นะว่างๆ เธอเข้ามาดูนะ เธอจะได้ไม่ท้อเพราะฉันให้กำลังใจเธอได้จริงๆ จากประสบการณ์ พิมพ์หาดูนะ โรงเรียนฝึกวิชาชีพมีทุกที่ เรียนฟรี”