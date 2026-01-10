“แพทตี้” เผยเคล็ดลับหน้าเด็กตลอดกาลเพราะมีความสุขจากข้างใน “แดน” ชมสวยกว่าเดิม นัมเบอร์วัน

“แดน - แพทตี้” กระเตงลูกแฝด “ลิกก้า-โรร่า“ ออกงานฟูลทีม แดนดีใจใครๆ ก็ชมภรรยามีลูกแล้วสวยเป๊ะกว่าเดิม หน้าเด็กตลอดกาล พยายามทำตัวเด็กเหมือนลูก แพทตี้เผยเคล็ดลับเพราะมีความสุขจากข้างใน ไม่น้อยใจแดนหอมลูกก่อนตน ลั่นเลือกโรงเรียนให้ลูกแล้ว ค่าเทอมไม่เกินตัวเกินเงิน
รับงานแบบฟูลทีมแล้วสำหรับครอบครัวของ “แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา”และ “แดน วรเวช ดานุวงศ์” ที่พาลูกแฝด “ลิกก้า-โรร่า” มาร่วมงาน “LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination” ซึ่งทั้งคู่เผยว่ามีความตื่นเต้นและลุ้นอยู่ไม่น้อย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
แดน : “จริงๆ เคยออกงานตอนเล็กๆ ส่วนวันนี้ห่วงเรื่องเดียวครับ ตอนนี้ 10 กว่ากิโลแล้วครับ ไม่คาดคิดว่าจะต้องอุ้มยาวนานขนาดนี้ โชคดีที่กล้ามแขนเราค่อนข้างเยอะ แขนสั่นเลย หนักจริงๆ ก็เป็นการบริหารร่างกาย
ก็พยายามคุยว่าพามาเล่นมากกว่า แต่พอเขาเห็นจริง นี่คือการท่องเที่ยวเหรอพ่อ (อธิบายยากไหม?) เขาใจ เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นงาน ทุกครั้งจะออกจากบ้านจะบอกว่ามาเที่ยวเสมอ ซึ่งเขาชอบเที่ยว ชอบนั่งรถเล่น ชอบมาเที่ยว อย่างโรร่าถือว่าประสบความสำเร็จนะ เพราะว่าเขาอยู่ในงานได้ยาวเลย แต่คนพี่ร้องไห้ อาจจะเกิดจากช็อกคน ลิกก้าเขาเป็นคนกลัวเสียงดังอยู่แล้ว เขาเจอจังหวะพลุ หลังจากนั้นควบคุมอะไรไม่ได้เลย โฮเลย”
แพทตี้ : “อาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มีความกังวลนิดหน่อย ช่วงเวลาเย็นๆ เป็นเวลานอน เราไม่เคยให้น้องเลทมาก่อน ก็โอเคกว่าที่คิด งานแรกตื่นเต้นดีค่ะ ตื่นเต้นมากกว่า”
แดน : “ผมชอบให้ออกงาน ชอบให้เจอคนมากกว่า อย่างงานที่มีคอนเซปต์แบบนี้น่าจะตื่นตาตื่นใจ เพราะว่าลำพังอยู่แค่บ้านเรา จะเหมือนว่าทุกอย่างเงียบสงบเหมือนอยู่ในป่า อยู่ในถ้ำมากๆ ออกงานแบบนี้เผื่อสมองได้พัฒนานิดนึง”
“แพทตี้” คุณแม่แข็งแรงอุ้มด้วย ถือไมค์ด้วย สามี “แดน วรเวช” ดีใจแทนใครๆ ก็ชมภรรยามีลูกแล้วสวยเป๊ะกว่าเดิม หน้าเด็กตลอดกาล
แพทตี้ : “ชีวิตประจำวันทำแบบนั้นอยู่แล้ว อุ้มลูกชงนมด้วย เหมือนกันกับพี่แดน อุ้มคนละคน (คนก็แซวว่าหน้ายังเด็กอยู่มาก?) ขอบคุณค่ะ เราพยายามทำตัวเด็กเหมือนลูก ขอบคุณมากค่ะ เป็นหลายๆ สิ่งที่หลายคนอยากเป็น หลายๆ คนชอบถามว่าทำยังไง ก็พยายามบอกว่ามีความสุขจากข้างใน มั้ง”
แดน : “ดีใจแทนเขาเลย สวยกว่าวันแรกที่เจอด้วยครับ นัมเบอร์วันเหมือนเดิม”
เข้าใจระบบให้ความรักลูกก่อนให้พ่อแม่
แพทตี้ : “มันไม่ใช่น้อยใจค่ะ อย่างเวลาเขาลงมาเขาจะไปหอมลูกก่อน (หัวเราะ)”
แดน : “นัมเบอร์วันเก็บไว้หลังสุด ฟอดใหญ่สุดกอดกันบ่อยๆ กอด หอม บอกรัก ทำกันบ่อยอยู่แล้ว อะไรที่เคยทำตอนคบกันก็ยังทำเหมือนเดิม ความถี่ในการบอกรักทุกครั้งที่มีอารมณ์ อารมณ์รัก”
เตรียมความพร้อมลูกไปโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้ลูกค่าเทอมไม่เกินตัว
แพทตี้ : “พัฒนาการน้องตอนนี้ดูแต่ละเดือนเลย สลับกันไป แต่ตอนนี้คือเริ่มจะพูด เริ่มค่อยๆ ฝึก”
แดน : “อย่างโรร่าชอบเต้น สายร้อง เวลาอุ้มอยู่นะเขาจะฮึมฮัมๆ อยู่เรื่อยๆ ถ้ายืนเขาจะร่ายรำ ส่วนลิกก้าชอบเครื่องยนต์กลไก ชอบเตะฟุตบอล อะไรกลมๆ ชอบเตะ”
แพทตี้ : “เขาอยากให้ลูกเป็นนักบอล”
แดน “โรงเรียนก็เตรียมไว้ทุกอย่างที่ทำได้ เรื่องพัฒนาการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ ใส่รองเท้าได้ ใส่เสื้อ แล้วก็พยายามเทรนเรื่องเข้าห้องน้ำปวดฉี่ให้บอก เรื่องค่าเทอม เราทำได้ เราก็ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนตามที่เราทำได้ ไม่ได้พยายามเกินตัวเกินเงินที่ครอบครัวเรามีครับ”
แพทตี้ : “เราทำได้”