“เนย ซินญอริต้า” อดีตนักร้องดัง อัปเดตชีวิตเลขานายกฯ ชลบุรี พร้อมเผยความรัก 10 ปีกับแฟนนักบอล

ชีวิตดี๊ดี “เนย ซินญอริต้า” แฮปปี้บทบาทนักการเมืองท้องถิ่น พรรคทาบแต่ยังไม่ลง สส. เผยรัก 10 ปีราบรื่นแม้ยังไร้แพลนแต่ง แต่เจอครอบครัวเร่งอยากอุ้มหลานแล้ว
หายหน้าหายตาไปนานทีเดียว สำหรับอดีตนักร้องสาว “เนย ซินญอริต้า” หรือ “ลลิตา สิงโตทอง” ที่ล่าสุดตอนนี้ไปทำหน้าที่เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ 1 ปีแล้ว หลังจากที่ผ่านการเป็นสจ. มา 4 ปีเต็ม ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานละครเวที ครรภ์กู” (CURFEW!) ณ โรงละคร ทิพวรรณ TIPAWAN THEATER โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สาวเนยบอกว่าเป็นงานที่สนุกและท้าทายมาก ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทุกวัน แต่ยังไม่พร้อมลงสมัครสส.
“ตอนนี้เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะ เมื่อ 4 ปีที่แล้วเป็นสจ. สมัยนึงนะคะ พอปีนี้ปีที่ 5 ก็เป็นเลขานุการนายกชลบุรีค่ะ ถามว่าลงสนามการเมือง 4-5 ปีเป็นยังไงบ้าง จริงๆ ก็ปรับตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะ แต่พอได้ลงไปทำก็ได้ฝึกประสบการณ์ของเราไปเรื่อยๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ค่ะ เราได้ลงไปช่วยเหลือชุมชน ได้ใช้ความสามารถของเราลงไปในพื้นที่ ได้รับรู้ปัญหาต่างๆ ไปช่วยเขาแก้ปัญหา
พอเปลี่ยนจากนักร้องไปเป็นนักการเมือง ก็ชินแล้วค่ะ เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เสมอ เพราะพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่อนข้างกว้าง ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆ ตลอด ได้แก้อะไรใหม่ๆ ตลอด เป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นเรื่องที่สนุกค่ะที่ได้ทำ ส่วนมีพรรคการเมืองมาทาบทามบ้างไหม ค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ยังชอบที่อยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่ได้ลงสมัครค่ะ ยังเป็นเลขาท่านนายกวิทยา คุณปลื้มอยู่ค่ะ”
เผยตอนนี้ไม่ได้บริหารทีมฟุตบอลบ้านบึง เอฟซีแล้ว
“ใช่ค่ะ เมื่อก่อนคือทีมบ้านบึง เอฟซี ซึ่งเป็นทีมที่ใช้นักฟุตบอลจากอคาเดมี่ของทีมชลบุรี เอฟซีค่ะ ซึ่งญาติของเนยเป็นผู้บริหารของทีมชลบุรี เอฟซีด้วย และมีอคาเดมี่ที่ผลิตเยาวชน เราก็เลยอยากมีทีมบ้านเกิดของเรา คือเนยเกิดที่อำเภอบ้านบึง อยากที่จะมีทีมของอำเภอของเรา ก็เป็นชื่อบ้านบึง เอฟซีค่ะ เมื่อก่อนเนยเป็นผู้จัดการค่ะ แต่ตอนนี้ทีมได้ให้ผู้มีประสบการณ์ท่านอื่นทำต่อค่ะตอนนี้
ถามว่าติดใจตรงไหนกับการทำงานบริหารส่วนท้องถิ่น จริงๆ ท้องถิ่นมันค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะเราอยู่กับชุมชน อยู่กับพื้นที่จริงๆ ทำให้เราได้รู้ว่าเขามีปัญหาตรงนี้แล้วเราจะแก้ให้เขายังไง ก็เหมือนจะค่อนข้างสนิทกับประชาชน และเราได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกๆ วัน ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ทุกวันค่ะ และจังหวัดชลบุรีเองมีเสน่ห์ มีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลาค่ะ”
ดีใจที่แฟนๆ ยังคิดถึงเสียงเพลง
“ถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นศิลปินไปร้องในงานเขา แต่เดี๋ยวนี้ไปงานเขาด้วยและไปขอเขาร้องเพลงด้วย (หัวเราะ) จริงๆ ก็อยากที่จะร้องเพลงนะคะ ถ้าเกิดมีโอกาสก็ฝากทุกๆ ท่านด้วยนะคะ ถ้าเกิดยังคิดถึงเสียงเนย ซินญอริต้าก็เรียกใช้ได้นะคะ ทุกคนก็ยังถามถึงค่ะ รวมถึงมีเพลงประกอบละครต่างๆ ที่มีคนกลับมาฟังอีกครั้ง ซึ่งเราจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ”
เผยความรัก 10 ปีกับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลยังแฮปปี้
“ก็ดีค่ะ (หัวเราะ) ยาวนาน 10 กว่าปีแล้วค่ะ เรารู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างโอเคหมดแล้ว และผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวก็โอเคหมด เพื่อนฝูงโอเคหมด เราก็พอใจในตรงนี้แล้ว ส่วนปีนี้จะมีข่าวดีไหม ขอไปถามโหร ถามพระแป๊บนึงนะคะ (หัวเราะ) แต่ 10 กว่าปีที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมเลยค่ะ เพราะเราอยู่กันเหมือนเพื่อน เหมือนครอบครัวอยู่แล้ว ก็เลยเป็นแบบนี้ ยั่งยืนไปด้วยกัน แต่เพื่อนศิลปินรุ่นเดียวกับเราก็มีลูก มีครอบครัวกันหมดแล้ว
แต่ถามว่าเนยมีภาพนั้นบ้างหรือยัง ก็ไม่แน่ใจว่ายังจะไหวอยู่หรือเปล่า เพราะอายุก็ไปเยอะแล้วค่ะ อาจจะเป็นคนสนุกกับการทำงาน และเวลาทำงานคือลุยเต็มที่มาก เราเต็มที่กับทุกๆ บทบาทมากๆ ค่ะ จริงๆ ครอบครัวก็มีเรียกร้องอยากอุ้มหลานบ้าง แต่ก็บอกทุกคนว่าใจเย็นๆ นะคะ แต่ทุกคนก็บอกว่าจะเย็นไม่ไหวแล้วนะ (หัวเราะ)”