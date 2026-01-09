“เต ตะวัน” คิดทุกคำแล้ว บอกชาวเน็ตใช้สมองก่อนคอมเมนต์ ย้ำรู้ขอบเขตบุคคลสาธารณะ - ไม่ต้องให้ใครมาสอน!

“เต ตะวัน” ลั่นคิดมาแล้วทุกคำโพสต์ความในใจลงโซเชียลพักใช้ไขสันหลังหันมาใช้สมองในการคอมเมนต์ ไม่ได้โดนอะไรแต่ที่โพสต์เพราะปรารถนาดีอยากให้สังคมโซเชียลน่าอยู่กว่านี้ ถึงจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องมีขอบเขต รู้ดีว่าการเป็นคนสาธารณะต้องเป็นยังไง ไม่ต้องให้ใครมาสอน
ทำเอาสะเทือนไปทั้งโซเชียลรับปีใหม่ 2569 กันเลยทีเดียวกับโพสต์ของ “เต ตะวัน วิหครัตน์” ที่โพสต์ความในใจลงโซเชียลเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2569 ว่า…
“เริ่มปีมาได้ 8 วัน สิ่งที่ไม่ควรไปต่อแห่งปี ได้แก่…
2026 แล้วนิสัยที่ไม่ควรไปต่อคือการกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะแสดงความคิดเห็น แบบไม่สนบริบท ไม่รู้หลักไม่รู้การ ไม่สนหูสนตา อ่านพาดหัวแล้วฟาดเลย ราวกับว่าถ้าไม่คอมเม้นเดี๋ยวนั้นแล้วจะสิ้นบุญทันที (อันนี้สำนักข่าวบางสำนักก็ควรปรับปรุงการนำเสนอด้วย)
หรือการคอมเมนต์แบบติเพื่อไม่ก่อ ชอบสอนแต่ไม่เหมาะเป็นครู ทำเป็นรู้แต่เป็นพวกอวิชชา ทำเซียนแต่ไม่เคยเรียนมา เคยมีประสบการณ์หรอก็ยัง รวมถึงคนที่ทนงในแอตติจูดและความรู้ที่ expired ไปแล้วด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ได้เป็นผลดีใครเลย คนได้รับสารก็รู้สึกไม่ดี คนคอมเมนต์ก็ดูน่าสมเพช เซฟตัวเองกันหน่อยจะได้ดูไม่เป็นคน Ngo ในสายตาคนที่เค้ารู้จริง ฝึกใจเย็นๆ ทุกเรื่องราวมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของมัน ค่อยๆอ่าน ค่อยๆคิด ค่อยๆแสดงความเห็น พักใช้ไขสันหลังหันมาใช้สมองแทนทั้งส่วนตรรกะและอารมณ์ให้สมกับเป็นคนที่เจริญแล้ว มี emphahy ต่อเพื่อนมนุษย์ซักหน่อย เห็นใจคนอื่นบ้าง ไม่ใช่เห็นใจแต่ตัวเองและวงศ์ตระกูล หรือถ้าลองแล้วยากเกินไปลองทำ if comment ดูไหม โลกที่วุ่นวายจะได้น่าอยู่ขึ้นมาบ้างครับ ด้วยรัก”
ล่าสุด เต ตะวัน และคู่จิ้น นิว ฐิติภูมิ มาร่วมงานงาน “LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination” โดยทั้งคู่เปิดใจพูดถึงสาเหตุที่โพสต์ข้อความดังกล่าวว่า…
เต : “พูดตรงๆ เราไม่ได้โดนอะไรหรอก เรียกว่าเป็นความปรารถนาดีที่มีให้”
นิว : “สังคมในโลกโซเชียลมันจะได้น่าอยู่มากขึ้น ไม่ใช่อยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ โดยที่ใช้แค่ไขสันหลังพิมพ์ ใช้สมองนิดนึง อันนี้ตีความออกมาให้แล้ว”
เต : “ดูมันง่ายเกินไปที่จะมาแสดงความคิดเห็น พอง่ายเกินไปก็เลยคิดน้อยไปหน่อย ไม่ค่อยแคร์กับผลกระทบหรือจิตใจคนอื่น”
นิว : “หลังๆ โดนฟ้องกันเยอะ เริ่มเบาๆ ลง แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น ไม่โดนกับตัวก็ยังไม่รู้ไง บางทีคนที่เขาโดนต่อว่าเขาก็ไม่อยากจะยุ่งยากไปฟ้อง แต่ถ้ามันทำร้ายจิตใจ ทำให้รู้สึกแย่จนเกินไป ก็อาจจะเอาเรื่องได้ ก็เรียกว่าเป็นการเตือนมากกว่า”
เต : “โลกโซเชียลทำให้คนที่ไม่เคยเจอกันคอนเน็กกันได้ ฉะนั้นคอนเน็กกันในทางที่ดีเถอะ ให้สังคมโซเชียลมันน่าอยู่ ทุกวันนี้สังคมเรามันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้ว แค่เรื่องง่ายๆยังทำไม่ได้ แสดงว่าการคอมเมนต์มันเกินความสามารถของคุณไปแล้ว”
คิดไม่นานก่อนจะโพสต์ อยากออกตัวแทนน้องๆ ในค่าย Gmmtv โดนกันเยอะ
เต : “ไม่ได้นานนะ ตอนแรกเห็นหลายคนโดนกันเยอะ”
นิว : “พวกเราเจอทุกคนเราให้ความเฟรนด์ลี่ แต่การติดตามในลักษณะของซาแซงมันก็อีกแบบนึง พอพูดกันแล้วไม่เข้าใจ เขาพูดเหมือนเราจะต้องรับสิ่งนี้กันให้ได้ อย่างตามไปหน้าบ้านมันโอเคเหรอ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบริบท เรานี่ถือว่าไนซ์มากในการเจอคน ตั้งแต่ปลายปีมาน้องๆ ในค่ายเราโดนกันเยอะมาก”
ถึงจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องมีขอบเขต รู้ดีว่าการเป็นคนสาธารณะต้องเป็นยังไง ไม่ต้องให้ใครมาสอน
เต : “สิ่งที่เขาพูดมาก็เข้าใจได้ แต่มันก็ต้องมีขอบเขตของมัน แล้วเราเชื่อว่าเรารู้จักขอบเขตกันอย่างดี ฉะนั้นก็ไม่ต้องให้มาสอน เรารู้ตัวว่าเราจะเป็นคนสาธารณะยังไงอยู่แล้วว่าเราควรทำประมาณไหน เราถือว่าเราเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากแล้ว เวลาเจอใครเราก็ทักทาย ไม่ได้หยิ่ง คำพูดที่เราพิมพ์ออกไปเราวิเคราะห์มาหมดแล้ว เข้าใจง่าย”
โพสต์ไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ย้ำที่โพสต์เพราะอยากให้สังคมโซเชียลเป็นสังคมที่น่าอยู่
เต : “ก็ไม่เกิดอะไร คนก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรอยู่ดี ก็อ่านแล้วลองวิเคราะห์ดู รู้สึกยังไงมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าตีความกันยังไง เราไปบังคับใครไม่ได้”
นิว : “โลกโซเชียลมันก็มีหลายด้าน มีทั้งคนที่เข้าถึงสังคมที่ดีและคนที่ยังไม่เข้าถึงสังคมที่ดีขนาดนั้น การที่ทำให้สังคมเรามันน่าอยู่ขึ้นทั้งที่เจอหน้าและไม่เจอหน้ากัน จะไปว่าไปให้ร้ายคนอื่นทำไม ยิ่งพูดจากันดีๆมันยิ่งดีกับทุกคนบนโลกนี้อยู่แล้ว”