“จูน นาตาชา” ว่าที่ ดร. ม.ธรรมศาสตร์ ดีกรีสุดหรู

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแนวหน้าที่สวยครบสูตร จริงๆ สำหรับนางเอกสาว “จูน นาตาชา มณีสุวรรณ์” ที่มีความสามารถไม่ธรรมดาหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเธอนั้น ที่ล่าสุดหลังจากเรียนจบปริญญาโทการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กำลังจะรับปริญญาในวันที่ 19 มกราคม 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตอนนี้เธอได้กลายเป็น ว่าที่ ดร.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปหมาดๆ โดยผ่านการสอบระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเธอบอกว่าที่เลือกเรียนสาขานี้ เพราะในยุคนี้ความรู้ด้านสหวิทยาการ เป็นสาขาที่มีประโยชน์กับโลกปัจจุบันมากๆ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาประชากร สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านอื่นๆ และการพัฒนาประเทศชาติได้ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้เธอยังจบหลักสูตรผู้นำจาก Harvard Business School หลักสูตร (online) สหรัฐอเมริกา และยังจบหลักสูตร พสบ.ทบ. ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รวมถึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์-ไอที พสบ.30 ระดับผู้บริหาร กองทัพบก 1 วาระอีกด้วย รวมถึงยังเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัท Marketing planner และเป็นประธานผู้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมประเทศไทย อย่างโครงการ "World Trend Soft Power" และ "Friend of June"
เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ สาขานี้มีจุดแข็งที่สำคัญคือ ด้วยสภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและโลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ ซี่งผู้ที่เรียนสาขานี้จะมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีความจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและ ในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้
อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญตรงตามที่หลักสูตรกำหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการสูงทุกคน ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus
และในหลักสูตร ยังมีทุนสนับสนุนให้นักศึกษาจำนวนมาก เช่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรผ่านการควบคุมของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และยังมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย เช่น การจัดโครงการสัมมนาวิชาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอหัวข้องานวิจัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในระดับศาสตราจารย์ด้วย
ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ จูน นาตาชา จะได้อัพสกิลตัวเอง และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป