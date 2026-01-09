ส่งมอบ “สุขแรกแห่งปี” แบบรักษ์โลกบนพื้นที่สีเขียวกับ เทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ Bangkok Bestival 2026”

อีกหนึ่งงานดี ๆ ที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ Bangkok Bestival 2026” ครั้งที่ 4 ที่เปิดให้เข้าฟรี ชวนมาปล่อยใจสบาย ๆ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว พร้อมฮีลกาย ฮีลใจไปด้วยกัน
นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมทำความดีเพื่อโลก ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี มาร่วมส่งต่อผ่านกิจกรรม SX REPARTMENT STORE เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยเปิดรับสิ่งของในหมวด รองเท้า กระเป๋า ตุ๊กตา และของเล่น ซึ่งจะนำไปจำหน่ายเพื่อการกุศล และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา
ไม่เพียงแค่นั้น ภายในงานยังจัดให้มี SX WASTE MANAGEMENT STATION จุดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกประเภท เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างเหมาะสม โดยบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดแยกจะนำไปมอบให้กับโครงการ “ชรารีไซเคิล” ของ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่ใช้แล้ว และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
พบกับ SX REPARTMENT STORE และ SX WASTE MANAGEMENT STATION ได้ในวันที่ 10-11 มกราคม 2569 เวลา 10.00-18.00 บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ
แล้วพบกันในเทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2026 เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2569 ณ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ FB:กรุงเทพดีต่อใจ
#กรุงเทพดีต่อใจ #BangkokBestival2026 #สุขแรกแห่งปี #สวนลุมพินี #สวนเบญจกิติ #อุทยานเบญจสิริ #สวนปทุมวนานุรักษ์ #กทม #ThaiBev #QSNCC #OneBangkok #SustainabilityExpo