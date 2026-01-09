xs
xsm
sm
md
lg

“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดตัว “Play Space” (เพลย์สเปซ) พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ขนาดกว่า 330 ตารางเมตร ณ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Your Community Playground – พื้นที่ที่ความสนุกเชื่อมผู้คน” มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน และเป็นพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ต่อยอดสิ่งที่สนใจร่วมกันของผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม พร้อมเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center - NKC) บนถนนราชดำเนินในอนาคต

วัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบัน พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ความสนใจ ความชอบ และการลงมือทำจริงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา TK Park จึงพัฒนา Play Space ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับกลุ่มคนที่มีความสนใจหลากหลาย ให้มีโอกาสได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และต่อยอดไอเดียร่วมกัน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การอ่านหนังสือแบบเดิม แต่ขยายขอบเขตไปสู่การ ‘เล่น’ ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

“Play Space ไม่ใช่แค่ห้องสมุดหรือห้องเล่นเกม แต่คือ ‘พื้นที่ทดลอง’ ที่เราออกแบบโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เราเชื่อว่าพื้นที่เรียนรู้ที่ดีต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้คน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่จะถูกนำไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการออกแบบพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศอย่างโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางปัญญาอย่างยั่งยืน” นายวัฒนชัยกล่าว

4 โซนไฮไลต์: พื้นที่ที่มากกว่าความบันเทิง

ภายใน Play Space ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว ประกอบด้วย:

1. Console Station (คอนโซล สเตชัน): ก้าวข้ามขีดจำกัดของความสนุกด้วยเครื่องเล่นเกมชั้นนำอย่าง PlayStation 5, Nintendo Switch และเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) โดย TK Park ได้คัดสรรซอฟต์แวร์เกมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
2. Comics Studio (คอมิกส์ สตูดิโอ): สวรรค์ของคนรักการ์ตูน ที่รวบรวมมังงะและกราฟิกโนเวลระดับพรีเมียมจากทั่วโลก พร้อมพื้นที่อ่านหนังสือแบบเอกเขนกที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับวิวเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา
3. Music Corner (มิวสิก คอร์เนอร์): สนับสนุนศักยภาพด้านดนตรีด้วยห้องเก็บเสียงส่วนตัว (Sound Box) สำหรับการซ้อมดนตรี ร้องเพลง หรือบันทึกเสียงเดโม่ พร้อมแหล่งค้นคว้าหนังสือด้านการผลิตดนตรี (Music Production) และทฤษฎีดนตรีที่ครบครัน
4. Community Playground (คอมมูนิตี เพลย์กราวด์): พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่มผ่านบอร์ดเกมกว่า 100 ประเภท ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลยุทธ์ขั้นสูง รวมถึงโต๊ะมิตติ้งอเนกประสงค์สำหรับจัดเวิร์กชอปเล็กๆ หรือการระดมสมองของกลุ่มสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่
เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีและเครือข่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดิจิทัล TK Park ได้วางระบบการเข้าถึงบริการที่สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน MyTK ซึ่งสมาชิกสามารถจองอุปกรณ์ล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะการใช้บริการ รวมถึงเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น eReader, Notebook Computer และหนังสือในหมวด Technology & Innovation ที่ตั้งอยู่รายรอบพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษที่เปิดให้สมาชิกสามารถยืมบอร์ดเกมและแผ่นเกมกลับไปเรียนรู้ต่อที่บ้านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กางโรดแมปปี 2569: ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ระดับประเทศ

นอกจากการเปิด Play Space แล้ว ในปี 2569 TK Park ยังมีแผนงานเชิงรุกเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นการให้บริการในพื้นที่ใจกลางเมือง ไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายบริบทและทุกพื้นที่ของสังคม

ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ใหม่ TK Park ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุกผ่านยุทธศาสตร์การกระจายโอกาสให้เข้าถึงผู้คนในทุกมิติ โดยเริ่มต้นจากการเปิดให้บริการ TK Mini ตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมทักษะการอ่านในระดับปฐมวัยด้วยการกระจายมุมหนังสือภาพไปยังศูนย์เด็กเล็กกว่า 101 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัวแนวคิด Pop-up Library หรือห้องสมุดเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ที่จะนำไปจัดแสดงในอีเวนต์ระดับเมืองอย่างงาน Read Fest ณ สถานีหัวลำโพง (23-25 ม.ค. 69) และงาน Bangkok Design Week (29 ม.ค. – 8 ก.พ. 69) เพื่อตอกย้ำว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างไร้ข้อจำกัด ยิ่งไปกว่านั้น TK Park ยังเตรียมขยายผลสู่ภูมิภาคด้วยการจัดเทศกาลการเรียนรู้ ณ จังหวัดลำปาง (27-28 ก.พ. 69) และต่อเนื่องที่กรุงเทพฯ (21-22 มี.ค. 69) พร้อมเปิดตัวบริการใหม่สำหรับสมาชิก Plus Member ในเดือนมกราคมนี้ เพื่อส่งมอบทรัพยากรและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เข้มข้นและหลากหลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนรู้ยุคใหม่อย่างครบวงจร

ปัจจุบัน TK Park ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่หลัก ณ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ไปจนถึงสาขาทรูดิจิทัลพาร์ค และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 27 แห่ง ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์ TK Read ที่มียอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“การเปิด Play Space ในต้นปีนี้ คือความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวไทย เราอยากเห็นพื้นที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง” นายวัฒนชัย กล่าวปิดท้าย

TK Park ขอเชิญชวนประชาชน ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ มาร่วมใช้พื้นที่ Play Space ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นปีด้วยการนำความสนใจของตนเองมาพบกับผู้อื่น ผ่านการเล่น การพูดคุย และการสร้างสรรค์ร่วมกัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Play Space และ TK Park ได้บนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th หรือติดตามอัพเดตข่าวสารได้ทาง Facebook: tkparkclub


















“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!
“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!
“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!
“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!
“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น