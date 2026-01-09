“TK Park” เปิด Play Space พื้นที่ใหม่ให้ลอง เล่น และเรียนรู้สนุกใจกลางเมือง!

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดตัว “Play Space” (เพลย์สเปซ) พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ขนาดกว่า 330 ตารางเมตร ณ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Your Community Playground – พื้นที่ที่ความสนุกเชื่อมผู้คน” มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน และเป็นพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ต่อยอดสิ่งที่สนใจร่วมกันของผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม พร้อมเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center - NKC) บนถนนราชดำเนินในอนาคต
วัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบัน พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ความสนใจ ความชอบ และการลงมือทำจริงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา TK Park จึงพัฒนา Play Space ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับกลุ่มคนที่มีความสนใจหลากหลาย ให้มีโอกาสได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และต่อยอดไอเดียร่วมกัน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การอ่านหนังสือแบบเดิม แต่ขยายขอบเขตไปสู่การ ‘เล่น’ ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
“Play Space ไม่ใช่แค่ห้องสมุดหรือห้องเล่นเกม แต่คือ ‘พื้นที่ทดลอง’ ที่เราออกแบบโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เราเชื่อว่าพื้นที่เรียนรู้ที่ดีต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้คน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่จะถูกนำไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการออกแบบพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศอย่างโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางปัญญาอย่างยั่งยืน” นายวัฒนชัยกล่าว
4 โซนไฮไลต์: พื้นที่ที่มากกว่าความบันเทิง
ภายใน Play Space ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว ประกอบด้วย:
1. Console Station (คอนโซล สเตชัน): ก้าวข้ามขีดจำกัดของความสนุกด้วยเครื่องเล่นเกมชั้นนำอย่าง PlayStation 5, Nintendo Switch และเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) โดย TK Park ได้คัดสรรซอฟต์แวร์เกมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
2. Comics Studio (คอมิกส์ สตูดิโอ): สวรรค์ของคนรักการ์ตูน ที่รวบรวมมังงะและกราฟิกโนเวลระดับพรีเมียมจากทั่วโลก พร้อมพื้นที่อ่านหนังสือแบบเอกเขนกที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับวิวเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา
3. Music Corner (มิวสิก คอร์เนอร์): สนับสนุนศักยภาพด้านดนตรีด้วยห้องเก็บเสียงส่วนตัว (Sound Box) สำหรับการซ้อมดนตรี ร้องเพลง หรือบันทึกเสียงเดโม่ พร้อมแหล่งค้นคว้าหนังสือด้านการผลิตดนตรี (Music Production) และทฤษฎีดนตรีที่ครบครัน
4. Community Playground (คอมมูนิตี เพลย์กราวด์): พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่มผ่านบอร์ดเกมกว่า 100 ประเภท ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลยุทธ์ขั้นสูง รวมถึงโต๊ะมิตติ้งอเนกประสงค์สำหรับจัดเวิร์กชอปเล็กๆ หรือการระดมสมองของกลุ่มสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่
เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีและเครือข่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดิจิทัล TK Park ได้วางระบบการเข้าถึงบริการที่สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน MyTK ซึ่งสมาชิกสามารถจองอุปกรณ์ล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะการใช้บริการ รวมถึงเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น eReader, Notebook Computer และหนังสือในหมวด Technology & Innovation ที่ตั้งอยู่รายรอบพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษที่เปิดให้สมาชิกสามารถยืมบอร์ดเกมและแผ่นเกมกลับไปเรียนรู้ต่อที่บ้านได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กางโรดแมปปี 2569: ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ระดับประเทศ
นอกจากการเปิด Play Space แล้ว ในปี 2569 TK Park ยังมีแผนงานเชิงรุกเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นการให้บริการในพื้นที่ใจกลางเมือง ไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายบริบทและทุกพื้นที่ของสังคม
ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ใหม่ TK Park ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุกผ่านยุทธศาสตร์การกระจายโอกาสให้เข้าถึงผู้คนในทุกมิติ โดยเริ่มต้นจากการเปิดให้บริการ TK Mini ตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมทักษะการอ่านในระดับปฐมวัยด้วยการกระจายมุมหนังสือภาพไปยังศูนย์เด็กเล็กกว่า 101 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัวแนวคิด Pop-up Library หรือห้องสมุดเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ที่จะนำไปจัดแสดงในอีเวนต์ระดับเมืองอย่างงาน Read Fest ณ สถานีหัวลำโพง (23-25 ม.ค. 69) และงาน Bangkok Design Week (29 ม.ค. – 8 ก.พ. 69) เพื่อตอกย้ำว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างไร้ข้อจำกัด ยิ่งไปกว่านั้น TK Park ยังเตรียมขยายผลสู่ภูมิภาคด้วยการจัดเทศกาลการเรียนรู้ ณ จังหวัดลำปาง (27-28 ก.พ. 69) และต่อเนื่องที่กรุงเทพฯ (21-22 มี.ค. 69) พร้อมเปิดตัวบริการใหม่สำหรับสมาชิก Plus Member ในเดือนมกราคมนี้ เพื่อส่งมอบทรัพยากรและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เข้มข้นและหลากหลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนรู้ยุคใหม่อย่างครบวงจร
ปัจจุบัน TK Park ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่หลัก ณ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ไปจนถึงสาขาทรูดิจิทัลพาร์ค และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ 27 แห่ง ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์ TK Read ที่มียอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การเปิด Play Space ในต้นปีนี้ คือความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวไทย เราอยากเห็นพื้นที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง” นายวัฒนชัย กล่าวปิดท้าย
TK Park ขอเชิญชวนประชาชน ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ มาร่วมใช้พื้นที่ Play Space ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นปีด้วยการนำความสนใจของตนเองมาพบกับผู้อื่น ผ่านการเล่น การพูดคุย และการสร้างสรรค์ร่วมกัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Play Space และ TK Park ได้บนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th หรือติดตามอัพเดตข่าวสารได้ทาง Facebook: tkparkclub