กะเอาให้จม? “เอ๋ มิรา” ฟาดเดือด ถูกหมาแจ้งสรรพากร ซัดสิ่งที่ทำรุนแรงมาก เตรียมไลฟ์สดแฉกลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือดปุดๆ จนทนไม่ไหว โพสต์ระบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สำหรับ “เอ๋ มิรา ชลวิรัลวานิศร์” อดีตภรรยา “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” โดยฟาดเดือดว่าถูก “หมา” ร้องเรียนให้สรรพากรมาตรวจสอบตนเอง

“พอดีมีหมาไปร้องเรียนให้สรรพากรมาตรวจสอบหนูค่ะ วันนี้เลยเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะ อธิบายทุกอย่างให้หนูเข้าใจ หนูจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมาย หมามันเลยได้แค่เห่า กัดไม่ได้ ไปทำสวนต่อดีกว่าค่ะ เสียเวลาชีวิต #ขอบคุณที่ใส่ใจหนูขนาดนี้นะคะ ทำตัวไม่น่าเคารพเลยน๊า

ทุกอย่างที่พวกคุณทำ มันรุนแรงมากนะ สรรพากรมาถึงบ้าน เต็มรถตู้เลย คิดดูว่าหนูไม่มีความรู้เรื่องนี้ หนูจะตกใจขนาดไหน แล้วมารู้ทีหลังว่า มีคนแจ้งสรรพากรให้มาลงหนู ยิ่งรู้ว่าเป็นพวกคุณ กะจะเอาหนูให้จมเลยหรอ หนูทำไรให้แค้นขนาดนั้นอะ

ยังไงมันก็ไม่จบใช่ไหมคะ งั้นพรุ่งนี้ตอน 1 ทุ่ม หนูจะไลฟ์ใน ตต เล่าทุกอย่าง ตอนนี้ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน ขอกำลังใจให้หนูผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ด้วยนะคะ”








