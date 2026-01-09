xs
อยู่ด้วยกันตลอดไปนะ “กบ สุวนันท์” โพสต์หวานถึง “บรู๊ค ดนุพร” ครบรอบแต่งงาน 17 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นคู่ชีวิตที่ครองรักกันมายาวนาน สำหรับ “กบ สุวนันท์ ปุณณกันต์” และสามี “บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์” ซึ่งวันที่ 9 ม.ค.69 ตรงกับวันครบรอบแต่งงาน 17 ปีของทั้งคู่ งานนี้นางเอกชื่อดังได้โพสต์ภาพคู่สามี พร้อมข้อความหวาน “Happy 17th anniversary ka ♥️💐 อยู่ด้วยกันตลอดไปนะค้าาพี่บรู๊ค😚 9/9/26 😍”








