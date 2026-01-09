xs
เบบี๋มาแล้ว! “เนย วรัฐฐา” คลอดลูกชาย “น้องคีธ” สามีเฝ้าไม่ห่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังลุ้นกันจนเหนื่อยมา 2 วัน 2 คืน เพราะจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ปากมดลูกไม่ยอมเปิด ล่าสุดลูกชายคนแรกของคุณแม่ “เนย วรัฐฐา กาไชย” หรือ “เนย เนโกะจัมพ์” และคุณพ่อ “ฤทธิ์ กาไชย” ก็ออกมาลืมตาดูโลกแล้ว เมื่อค่ำวานนี้ (8 ม.ค.) และได้ตั้งชื่อน่ารักปนเท่ว่า “น้องคีธ”

โดยงานนี้คุณพ่อฤทธิ์ ได้รีโพสต์สตอรี่ไอจีที่เพื่อนๆ แท็กมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้า 3 คนพ่อแม่ลูก พร้อมยังบอกในกลุ่มแชตกับเพื่อนๆ ว่า “หน้าผิวเหมือนเนยเบยยยย” ก่อนจะลงรูปคู่กับลูกชาย และใส่แคปชั่นว่า “My whole world 🍼👶😎”

ด้านสาว “นิวเคลียร์ หรรษา” ที่มาเยี่ยมเพื่อน ก็ได้ลงสตอรี่ที่ถ่ายหลานขณะกำลังนอนหลับอย่างน่ารักน่าชัง พร้อมใส่ข้อความว่า “งื่อออ เจ้าหลานมาแล่วววว”












