“เอ็กซ์ อัศนัย” รุกฆาต เปิดตัวนักแข่งทีม YEDKAE ได้นักแข่งรุ่นใหญ่ “ออฟ หทัย” คุมทีม พร้อมประชันทุกสนามแข่ง

ขึ้นแท่นเป็น “พระเอก MV” จนคว้ายอดวิวไปกว่าแสนวิวแล้ว สำหรับเพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม” ของนักร้องน้องใหม่เสียงดี “เอ๋ เอลีชา” ค่าย Time Lives Music งานนี้นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี เอ็กซ์ อัศนัย เทศะวงศ์ เลยไม่พลาดที่จะพานักแข่งรถ YEDKAE TEAM มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MV ของ เอ๋ เอลีชา เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 ณ YACHT CLUB ถนนหทัยราษฎร์ ที่ผ่านมา
งานนี้เรียกได้ว่าขนกันมาหมดทั้งทีม พร้อมเปิดตัวพี่ใหญ่ “ออฟ หทัย ไชยวัณณ์” นักแข่งรุ่นพี่ที่คว้าถ้วยรางวัลมาแล้วเกือบทุกสนามแข่ง ให้เกียรติมาคุมทีมให้ โดย ออฟ เล็งเห็นความตั้งใจและความุ่งมั่นของ หนุ่มเอ็กซ์ที่จะสร้าง นักแข่ง ในนามของ YEDKAE TEAM ที่มีฝีมือและมีคุณภาพมาประดับวงการนักแข่ง
เพราะที่ผ่านมา หนุ่มเอ็กซ์ ได้สร้างผลงานทาง ด้านบันเทิง ที่ทุกคนจดจำภาพของเขาตั้งแต่ตอนเด็กที่แสดงตลกกับคุณพ่อ (หลวงพ่อหม่อมเหยิน) จนผ่านผลงานละครหลายต่อหลายเรื่อง เล่นคอนเสิร์ต เคยมีเพลงเป็นของตัวเอง Single แรกชื่อเพลง ลืมทำเรื่องสำคัญ Single ที่ 2 ชื่อ จมตีน และ Single ที่ 3 ชื่อ ทุกอย่างมันสาย และภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ปอบดิ๊บดิบ ที่หนุ่มเอ็กซ์ยังได้เป็น ผู้กำกับมุข คู่กับ โจอี้ กาน่า เชิญยิ้ม และ หลุยส์ ชวนชื่น อีกด้วย
นอกจากนี้ เอ็กซ์ ยังมีฝีมือด้านการขับรถอยู่พอสมควร แต่ต้องมาฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อต่อยอด เพราะมองว่า อนาคตน่าจะไปได้ไกล ด้วยความที่ เอ็กซ์ มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับรถอยู่แล้ว เพราะเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อน แต่ก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ ถ้าตั้งใจอีกหน่อยก็จะไปได้ไกลเหมือนลูกศิษย์ที่ หนุ่มออฟ ได้ปั้นมา
ปีนี้ ออฟ หทัย หมายมั่นปั้นนักแข่ง YEDKAE TEAM ให้เป็นนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตคว้าชัยชนะเหมือนนักแข่งรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายคน ซึ่ง ทั้ง ออฟ ทั้ง เอ็กซ์ และโจอี้ กาน่า จะลงแข่งในประเภท Endurance ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เน้นวัดความทรหดของ รถแข่ง และ นักแข่ง โดยมี รอบ และ ระยะทาง เป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดในการคว้าชัยในแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีฤดูกาลแข่งเร็วๆ นี้ รวมทั้งการแข่งขันประเภทอื่นๆ ด้วย มาจับตาดูว่า ออฟ หทัย จะเลือกใครระหว่าง Xyedkae, Leoyedkae, Austinyedkae, เด่นชัย, อุ้ม และ โจอี้ กาน่า มาลงแข่งในรุ่นไหนกันบ้าง
เด่นชัย ชัยนาท หรือ ชวลิต นาคทรัพย์ นักแข่งสายโม้ นักแข่งอารมณ์ดี เฟรนลี่กับทุกทีม เข้าได้กับทุกคน ทุกเพศทุกวัย (เพิ่งชนะการแข่งขันที่อุตรดิตถ์ในรายการ TOYO TIRES EXPLORAR RACING CAR THAILAND 2025 รุ่น C65 คลาส Open ได้ที่ 1 All ส่วนตัวทำธุรกิจออกแบบรับเหมา รับเขียนแบบบ้าน โรงงานตึกต่างๆ พื้นเพเป็นคนชัยนาท ชอบการแข่งรถกีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นที่รักใคร่ของทุกๆ คน ทั้งคนดู ทั้งคนขับรถแข่งด้วยกัน ทั้งผู้จัดรายการแข่งขัน จนกระทั่งมาเจอเพื่อนรุ่นพี่อย่าง Xyedkae ที่เป็นนักแสดงทางช่อง7HD ชักชวนเข้าวงการบันเทิงไปแล้ว
อุ้ม ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ ดาวรุ่งพุ่งแรง อายุ 17 แข่งรถมาตั้งแต่ 10 ขวบกว่า โดยมี คุณพ่อตุ้ม เป็นนักดริฟรถอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ได้ถ่ายทอดวิชากลยุทธ์ให้ น้องอุ้ม จนมีทักษะฝีมือคว้าแชมป์หลายสนาม เป็นที่จับตามองของในประเทศและต่างประเทศ มีทักษะในการขับรถที่มุทะลุดุดัน กล้าได้กล้าเสีย จนรุ่นพี่ต้องหลีกทางให้ จุดเด่นของน้อง เป็นเด็กที่ตัวสูง 190 หน้าตาดี หล่อได้พ่อเหมือนตอนวัยหนุ่ม ดีกรีนักเรียนนอก ตอนนี้มาเป็นนักแข่งในสังกัด (ออฟ-หทัย ไชยวัณณ์) ซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันกับ Xyedkae รุ่นพี่อย่าง หนุ่มเอ็กซ์ ได้เชิญน้องมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ ปอบดิ๊บดิบ ทำให้มีแมวมองสนใจ สนใจอยากเอาไปเล่นละคร ถ่ายเอ็มวี เดินแบบ ตอนนี้น้องอุ้มสนใจรับงานบันเทิงด้วย
ล่าสุด YEDKA TEAM ไม่ธรรมดามีนักแข่งพิเศษมาจากประเทศกาน่า ฉายา “ยุงเดินได้” มาดูกันว่ายุงกับรถใครจะแรงกว่ากัน และ ออฟ-หทัย จะให้ลงรายการไหน ฝากติดตามเค้าด้วยนะครับโจอี้กาน่า YEDKAE TEAM
และในฤดูกาลหน้าฝากติดตาม น้องลีโอ ชญนพ กลับลงสู่สนามอีกครั้ง ในรายการ TOYO TIRES EXPLORAR RACING CAR THAILAND2026 เป็นกำลังใจให้กับ น้องลีโอ ด้วย และตอนนี้ น้องลีโอ ก็มีผลงานทางด้านบันเทิงและเร็วๆ นี้จะได้เป็นพรีเซนเตอร์กับ น้ำมันเครื่อง รอติดตามชมกันนะ