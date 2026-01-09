“เจิ้งส่วง” อัปหน้าใหม่จนหมดสวย? จากตกอับเป็นอู้ฟู่ใช้ชีวิตหรูที่อเมริกา

แม้จะโดนแบนและไม่สามารถโลดแล่นในวงการบันเทิงจีนได้อีก จนชีวิตเคยตกอับขั้นสุดไม่มีแม้เงินจะซื้อข้าวซื้อน้ำกิน แต่ล่าสุด “เจิ้งส่วง” นางเอกดังดูเหมือนชีวิตจะพลิกอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวใช้ชีวิตหรูในอเมริกา แถมอัปหน้าใหม่แต่ชาวเน็ตบอกไม่สวย
หลายคนตกตะลึงหลังจากได้เห็นภาพล่าสุดของ เจิ้งส่วง อดีตดาราสาวที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็น "เทพีแห่งความเยาว์วัย" ของวงการบันเทิงจีน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. สำนักข่าว 163 รายงานว่า ภาพถ่ายส่วนตัวของอดีตนักแสดงสาวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ปรากฏบนโซเชียลมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจและความกังวลอย่างมากของชาวเน็ตจีนได้อย่างรวดเร็ว
การปรากฏตัวโดยไม่แต่งหน้าของ เจิ้งส่วง ในลุคปัจจุบันทำให้ผู้ชมประหลาดใจ ชาวเน็ตสังเกตเห็นสีหน้าที่แข็งทื่อ อาการบวมที่เห็นได้ชัด และริมฝีปากที่อิ่มผิดปกติ บางคนถึงกับบอกว่าแทบจำเธอไม่ได้เลย
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้ทำให้หลายคนคาดเดาว่าเธออาจเข้ารับการทำศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นหัตถการที่เกี่ยวข้องกับการฉีดฟิลเลอร์ที่ใบหน้าและริมฝีปาก บางคนบอกว่าผลลัพธ์ออกมาดูไม่ธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปาก ทำให้ลือว่าเป็นการทำศัลยกรรมผิดพลาด หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าหากไม่ได้เอ่ยชื่อเธอ พวกเขาคงจำเธอไม่ได้เลย โดยสังเกตว่าเธอเปลี่ยนไปอย่างมากนับตั้งแต่ออกจากวงการบันเทิงไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ในช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆ เจิ้งส่วง เป็นที่รู้จักจากใบหน้าที่งดงาม แก้มเนียนสวย และรอยยิ้มหวาน ซึ่งภาพลักษณ์นี้ช่วยให้เธอกลายเป็นดาราขวัญใจมหาชน และครองใจนักแสดงหนุ่ม จางฮั่น รวมถึงแฟนๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ความกังวลของสาธารณชนก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรูปร่างของเธอดูผอมลงและใบหน้าดูคมขึ้น เจิ้งส่วง เองเคยยอมรับว่าเคยเข้ารับการศัลยกรรมเสริมความงาม โดยยอมรับว่าเธอสูญเสียความสมดุลตามธรรมชาติของใบหน้าเดิมไปแล้ว
จากภาพถ่ายล่าสุด เจิ้งส่วง ดูมีความสุขมากขึ้น กำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องนั่งเล่นกว้างขวางตกแต่งด้วยเครื่องลายครามหรูหรา แหล่งข่าวในวงการบันเทิงระบุว่า อดีตนางเอกดังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักธุรกิจ เย่เหยียนเหว่ย หลังจากคลอดลูกให้เขาเมื่อปีที่แล้ว มีรายงานว่าเธอได้ย้ายไปอยู่วิลล่าหรู อัพเกรดเป็นรถยนต์รุ่นพิเศษ และได้รับสิทธิ์ช้อปปิ้งด้วยบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงิน
ในช่วงต้นเดือนมี.ค. 2025 ฟู่เอ๋อไต้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ อากะ ผู้ใช้งาน TikTok ได้ออกมากล่าวหาต่อสาธารณะว่าพ่อของเขามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับ เจิ้งส่วง และโอนเงินหลายสิบล้านหยวนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือเธอ โดยอ้างว่าแม่ของเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากเรื่องนี้ ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีที่แล้ว มีรายงานว่า เจิ้งส่วง ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงส่วนตัวที่จัดโดย เย่เหยียนเหว่ย และพวกพ้อง และไม่ได้ปิดบังความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกต่อไป
เย่เหยียนเหว่ย ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวในข้อหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร้ายแรง และจะถูกจับกุมทันทีหากเขากลับเข้าประเทศ รายงานอ้างว่า เจิ้งส่วง เข้าไปพัวพันกับเขาในปี 2024 หลังจากที่เงินของเธอหมดและเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากเจ้าหนี้ เธอมีหนี้สินมากกว่า 200 ล้านหยวน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอิงตามรายงานของสื่อและข้อกล่าวหาในโลกออนไลน์เท่านั้น
จุดเริ่มต้นของความตกต่ำของ เจิ้งส่วง เริ่มขึ้นในปี 2021 เมื่อ จางเหิง อดีตแฟนหนุ่มของเธอ กล่าวหาว่าเธอใช้การอุ้มบุญ และพยายามยุติการตั้งครรภ์ในระยะท้าย และทอดทิ้งลูกแฝดหลังคลอด ซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประชาชน ต่อมาเธอยังเข้าไปพัวพันกับคดีหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้ทางการจีนสั่งห้ามเธอเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเด็ดขาด อาชีพที่เคยรุ่งโรจน์ของเธอจึงจบลงในชั่วข้ามคืน
หลังจากถูกห้ามเข้าสู่วงการบันเทิงของจีน เจิ้งซวงจึงย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันลูกแฝดของเธออยู่ในการดูแลของ จางเหิง โดยมีรายงานว่า เจิ้งส่วงได้รับอนุญาตให้เยี่ยมลูกได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น