“บอนนี่” ห่วง “เอมี่ ทสร” โดนซาแซงประชิดตัว วอนแฟนคลับให้เกียรติกัน

“บอนนี่ ภัทราภัสร์” ห่วง “เอมี่ ทสร” หลังถูกซาแซงบุกประชิดตัวจนตกใจ ชี้การกระทำแบบนี้ทำให้ศิลปินผวา เผยตอนนี้ค่ายได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มขึ้นแล้ว วอนแฟนคลับโปรดให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ทำเอาหลายคนเป็นห่วงสาว “เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม” เอามากๆ หลังจากมีคลิปที่เจ้าตัวโดนซาแซงชายรายหนึ่งเข้าประชิดตัว ซึ่งภาพในคลิปวิดีโอก็เห็นถึงสีหน้าของเอมี่ที่ดูตกใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งล่าสุดได้เจอ “บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์” เจ้าตัวก็ยอมรับว่าแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย แต่พอเห็นคลิปก็รู้สึกตกใจและเป็นห่วงเอามากๆ
“คือหนูก็เห็นคลิปพร้อมทุกคนว่ามีการเข้าถึงตัว หนูก็บอกพี่เขาว่าเดินออกมาเลย ก็เป็นห่วงเขา ส่งหนูเข้าไป (หัวเราะ) คือตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เห็นคลิปก็สงสารพี่มาก เหมือนเขาก็ตกใจ เพราะเข้ามาประชิด จริงๆ การกระทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเกิดกลัว คือหนูก็ไม่รู้เหตุผล หนูเชื่อว่าไม่มีใครอยากขึ้นชื่อว่าเป็นซาแซงหรอก แต่ละคนก็คงมีเหตุผลของเขา แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเหตุผลที่จะเข้าไปถึงตัวศิลปินมันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่า ก็อยากให้ช่วยกันคิดเยอะๆ
จริงๆ ตอนนี้ก็มีพี่ๆ เออาร์ทุกคนคอยคุ้มครอง คอยอยู่ข้างๆ พวกเราค่ะ แต่ส่วนตัวหนูไม่เคยเจอ แต่ก็ไม่อยากเจอ หนูเชื่อว่าหลายๆ คนก็น่าจะรู้แหละ ไม่มีใครอยากเป็นซาแซงหรอก เพราะการที่มาทำแบบนี้ ศิลปินไม่ได้มองคุณในทางที่ดีอยู่แล้ว ถ้าเราอยากทำให้ศิลปินรักเราก็ให้เกียรติกันดีกว่า ถ้าคุณให้เกียรติเรา เราก็ให้เกียรติคุณ ถ้าคุณรักเรา เราก็รักคุณ ทำแบบนี้ดีกว่า เราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย”