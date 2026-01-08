“เจฟ ซาเตอร์” ฝืนกินทรมาน เร่งฟิตหุ่นเพิ่มน้ำหนักตั้งเป้า 65 กิโล ลุยโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ร่างกาย

“เจฟ ซาเตอร์” ลุยฟิตหุ่นเต็มกำลังหลังได้นอนพัก 7 วันเต็ม ลั่นนอนเฉยๆ มีความสุขที่สุดแล้ว ตั้งเป้าเพิ่มน้ำหนักสู่ 65 กิโลเพื่อโปรเจกต์ใหม่ แม้ต้องทนกินแบบทรมาน บอกถึงลงภาพเซ็กซี่ แต่ไม่เคยเจอคุกคาม อยากให้เคารพซึ่งกันและกัน แย้มครึ่งปีแรกงานแน่นมาก เตรียมรับแรงกระทุ้งได้เลย
เป็นหนุ่มฮอตที่สุดคนหนึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลย สำหรับ “เจฟ ซาเตอร์” ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงาน OPPO Reno15 Series 5G Launch Event เปิดตัว ‘OPPO Reno15 Series 5G’ ณ UOB LIVE ชั้น 6 EM SPHERE ยอมรับว่าช่วงหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาได้ชาร์จพลังร่างกายด้วยการไปพักผ่อนมา 7 วัน ได้ใช้เวลานอนเต็มที่
“ใช้คำว่าพักผ่อนได้ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์บ้าง ส่วนมากก็จะเป็นการหมักหมมงานไว้ด้วย ก็ต้องกลับไปเคลียร์งานด้วย สำหรับผมคำว่าพักผ่อนคือการนอนครับ เป็นสิ่งที่ผมมีแพสชั่นมากนะครับ แต่ไม่ค่อยได้ทำ (หัวเราะ) ก็ค่อยๆ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ได้นอน ได้นั่งแบบเหม่อๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนจริงๆ ก็กันไว้เลยอยากพักยาวๆ แต่รูปที่ปารีสนั่นเป็นรูปเก่าครับ นี่ก็พักอยู่เมืองไทย ใช้เวลาพัก 7 วัน คือเหมือนเปลี่ยนที่นอนเฉยๆ ก็ไปนอนแล้วก็เปื่อยๆ ก็เป็นความสุขที่สุดแล้ว ไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนเลย อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆ
แต่ก็ได้นอนอิ่มเลยครับ นอนตากอากาศเย็นๆ ก็ไม่เชิงปิดโทรศัพท์ แต่ก็วางไว้อยู่ไกลตัวเรา อ่านหนังสือบ้าง ดูซีรีส์บ้าง ถามว่า 7 วันน้อยไปไหม จริงๆ ไม่น้อยนะ เพราะว่าระหว่างนั้นก็จะมีพัก 1-2 วันบ้าง แล้วเราก็เวิร์กแอนด์ทราเวลนิดนึง แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนได้รีชาร์จตัวเองนิดนึง ไปอยู่กับธรรมชาติ ก็หายใจคล่องครับ”
ตั้งเป้าฟิตหุ่น ปีนี้ได้เห็นโปรเจกต์ใหม่
“ออกกำลังกายนี่คือทรมานมากเลยครับผม บางทีผมกินอกไก่ คือเขาไม่มีที่เวฟไง เพราะเราซื้อแบบแช่เย็นมาก็กินเย็นๆ อย่างนั้นเลย แต่มันไม่เอื้อจริงๆ อย่างข้าวเปล่าหรืออกไก่ที่เราซื้อไป เราก็ทิ้งให้มันหายเย็นนิดนึง แล้วก็กินเลยอย่างนั้น เรารู้สึกว่าเราเหมือนสัตว์ป่าที่กินเพื่อดำรงชีวิตมากกว่าการกินเพื่ออร่อย (หัวเราะ) แต่ปีนี้มุ่งมั่นกับการดูแลตัวเอง คือจริงๆ มันต้องใช้หุ่น ก็เลยต้องกลับมาโฟกัสเรื่องหุ่น ปีที่ผ่านมาปกติจะลีนๆ กว่านี้ แต่อันนี้อยากให้มีความตัวใหญ่ขึ้นหน่อย คือมีโปรเจ็กต์ที่ต้องใช้ครับ อยากได้ประมาณ 65 กิโล อีกประมาณ 2.5 กิโล ก็ค่อนข้างตัวใหญ่ขึ้นมากเลยครับ
ก็ต้องวางตารางการกินด้วย แล้วก็คำนวณมาเลยว่าอะไรเท่าไหร่ยังไง ต้องวัดตัวอาหารเลย ส่วนโปรเจกต์นี้จะได้เห็นเมื่อไหร่ ก็น่าจะ…ก็มีถ่ายแหละครับ มันก็ทรมานนะครับ แต่พอได้เห็นหุ่นตัวเอง เพราะว่ามันอยู่ครั้งเดียวเนอะ อยู่บนจอมันก็อยู่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นก็ควรทำให้มันดี ก็ต้องเวทต้องกินให้หนัก จากปกติกินสองมื้อก็ต้องกินสามมื้อ แล้วก็ตวงอาหาร กินให้เยอะขึ้น บางทีข้าว 200 กรัมก็ยัดเข้าไป ก็รอดูดีกว่า จะทำให้ดีที่สุด แต่อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมาก แต่ภาพที่ปารีสตอนนั้นน้ำหนัก 59 เองครับ ตอนช่วงก่อนมาทำหุ่นคือประมาณ 58-59 ตอนนี้อยู่ประมาณ 62.7 ก็ขึ้นมาเยอะมาก
ผมว่ามันอยู่ที่วินัย มันเป็นเรื่องของการกิน แล้วก็เราตั้งเป้าหมายไว้ตรงไหน นอกจากมันได้เรื่องของหุ่น มันสอนเราเรื่องวินัยด้วยว่าเราต้องมีวินัยกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิตเนสหรือการเทรนเรื่องอื่นก็ตาม เพราะฉะนั้นมันต้องมีวินัย แค่อย่างเดียวเลยที่มันทำให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นหรือเรื่องเป้าหมายในชีวิตก็ตาม”
ไม่เคยเจอคอมเมนต์เชิงคุกคาม แต่ให้คิดเอาไว้ว่าต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน
“ตอนนั้นปารีสหนาวที่สุดเลย แต่เราอยู่ในห้องที่อบอุ่นไงครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง ผมไม่ป่วยอยู่แล้ว คนแซวว่าเสิร์ฟตั้งแต่ต้นปีเหรอ จริงๆ รูปหมดครับ ล้อเล่น แต่เป็นฟีลที่คิดถึงปารีส ผมบลอนซ์ เพราะปีนี้สิ่งที่ไม่ได้ไปต่อคือเรื่องของผมยาว ผมสี เพราะว่าต้องกลับมาทำผมสั้น ก็มีความคิดถึงนิดนึง สิ่งที่ไม่ได้ไปต่อช่วงต้นปีก็น่าจะเป็นการนอน ก็เลยไม่ได้ไปต่อเลย แล้วก็สิ่งที่ไม่น่าได้ไปต่ออีกก็ไม่น่ามีแล้วนะ ไปต่อหมดครับผม โดยเฉพาะคุณวันเสาร์นะครับ
คอมเมนต์ในเชิงคุกคาม ผมยังไม่ค่อยเห็นนะ แต่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ การที่เราคอมเมนต์ใครให้คิดว่าคนๆ นั้นเป็นคนที่เรารัก คนที่เราแคร์ เช่นอาจจะเป็นลูกสาวของเรา เพราะฉะนั้นผมว่าให้คิดตรงนั้นไว้ แล้วก็มีการเคารพซึ่งกันและกันดีกว่า เพราะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครรู้ก็จริง แต่เรารู้อยู่แก่ใจ ดังนั้นให้เราเคารพตัวเราไว้ดีกว่า จริงๆ ไม่ค่อยได้อ่านด้วย แต่คุณวันเสาร์ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็น เขาจะรู้ และเขาก็ค่อนข้างเคารพเราด้วย
คลิปที่แซวคนดู แซวเล่นๆ ก็มันก็เป็นการแซว แต่ถามว่าเป็นการดึงสติด้วยไหม ก็แล้วแต่จะคิดครับ แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโชว์แต่ละโชว์สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเป็นวิชั่นส์ของคนที่อยู่บนเวที ว่าเราจะทำอะไรตอนไหน เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้รู้ว่ามันมีตรงนี้ เราจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจัดการเอง แต่ไม่ได้โกรธ ผมก็แซวเล่น ก็แซวกลับไป ก็ขอบคุณที่ชื่นชม มันก็เป็นอะไรที่ดี สิ่งที่สำคัญคือต้องชื่นชมตัวเองด้วย ปีนี้จะได้รับแรงกระแทกอะไรจากผม บอกเลยว่า 6 เดือนแรกของปีนี้ ผมยุ่งมากๆ เลย ซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้แหละ ปีที่แล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้ แต่ปีนี้คือแน่นมากไปจนถึงเดือน 6-7 เลย ก็คือเตรียมรับแรงกระทุ้งเลย”