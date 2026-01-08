โปรแกรม Ultraformer MPT เครื่องยกกระชับผิว ปรับรูปหน้า

โปรแกรมUltraformer MPTเป็นหนึ่งในหัตถการยกกระชับผิวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในวงการความงาม เพราะช่วยฟื้นฟูความกระชับของผิวได้โดยไม่ต้องใช้เข็มหรือการผ่าตัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหน้าให้เต่งตึง ผิวกระชับ แลดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น
บทความนี้จะพามารู้จักว่าโปรแกรม Ultraformer MPTดีอย่างไร ทำจุดไหนได้บ้าง พร้อมแนะนำวิธีเตรียมตัวก่อนและหลังทำโปรแกรมอัลตร้าฟอเมอร์MPTอย่างเหมาะสม
โปรแกรม Ultraformer MPT คืออะไร? ยกกระชับผิว โดยไม่ผ่าตัด
โปรแกรม Ultraformer MPT คืออะไร ?
โปรแกรม Ultraformer MPT คือ เทคโนโลยียกกระชับผิวด้วยพลังงานคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูง (Micro & Macro Focused Ultrasound: MMFU) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวลึก (ชั้น SMAS) โดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นเครื่องยกกระชับที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศเกาหลีใต้ และถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์ความงามอย่างแพร่หลายทั่วโลก เครื่อง Ultraformer MPT ทำงานโดยการรวมพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูง แล้วส่งลงไปยังชั้นผิวในระดับความลึกที่แม่นยำ ทำให้เนื้อเยื่อเกิดการหดตัวและกระตุ้นการฟื้นฟู ช่วยให้ผิวกระชับขึ้น พร้อมทั้งช่วยสลายไขมันส่วนเกินในจุดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรม Ultraformer MPT มีประโยชน์อย่างไร ช่วยอะไรบ้าง?
โปรแกรม Ultraformer MPT เป็นเทคโนโลยียกกระชับผิวที่ออกแบบมาเพื่อดูแลปัญหาผิวและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม Ultraformer MPT หลัก ๆ มีดังนี้
• ยกกระชับผิวหน้าและปรับกรอบหน้าให้ชัดขึ้น ช่วยให้โครงหน้าดูได้สัดส่วนมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งการศัลยกรรม
• ยกแนวโหนกแก้มและปรับรูปหน้าให้สมดุล โดยการส่งพลังงานลงสู่ชั้นผิวลึกเพื่อกระตุ้นการหดตัวของเนื้อเยื่อ
• ลดเลือนริ้วรอยตื้นลึก เช่น ร่องแก้ม ตีนกา หรือรอยย่นระหว่างคิ้วให้ดูเรียบเนียนขึ้น
• ช่วยยกหางคิ้วและปรับผิวบริเวณรอบดวงตา เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาหนังตาตกหรือผิวรอบตาหย่อน
• ลดไขมันใต้ผิว เช่น บริเวณเหนียงหรือกรอบหน้า ด้วยพลังงานความร้อนที่ช่วยสลายไขมันเฉพาะจุดและกระตุ้นผิวให้กระชับขึ้น
• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ในผิวชั้นลึก ทำให้ผิวแน่น ดูเรียบเนียน และยืดหยุ่นมากขึ้น
• ทำได้หลายบริเวณของร่างกาย เช่น ใบหน้า ลำคอ เหนียง หรือบางส่วนของลำตัว โดยไม่มีบาดแผลและไม่ต้องพักฟื้น
โปรแกรม Ultraformer MPT ทำจุดไหนได้บ้าง ?
ทำโปรแกรม Ultraformer MPT จุดไหนได้บ้าง ควรทำกี่ช็อต? โปรแกรม Ultraformer MPT เครื่องแท้สามารถใช้ยกกระชับผิวได้หลายบริเวณ โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและกำหนดระดับพลังงาน รวมถึงจำนวนช็อตให้เหมาะสมกับแต่ละบริเวณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละคน
จุดที่นิยมทำโปรแกรม Ultraformer MPT มีดังนี้
• บริเวณใบหน้า ได้แก่ หน้าผาก, คิ้ว, หว่างคิ้ว, รอบดวงตา, แก้ม, ร่องแก้ม, มุมปาก, กรอบหน้า, คางสองชั้น และลำคอ การทำโปรแกรม Ultraformer MPT จะช่วยยกกระชับ ลดริ้วรอย และปรับรูปหน้าให้ได้สัดส่วนมากขึ้น
• บริเวณลำตัว เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระชับสัดส่วนหรือลดไขมันเฉพาะจุด ได้แก่ ต้นแขน, หน้าอก, หน้าท้อง, ปีกหลัง, รอบเอว, เหนือหัวเข่า, ต้นขา, น่อง และเนื้อส่วนเกินใต้วงแขน
การเตรียมตัวก่อนทำโปรแกรม Ultraformer MPT มีอะไรบ้าง ?
สำหรับผู้ที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำโปรแกรม Ultraformer MPT ที่ไหนดี นอกจากการดูรีวิว รวมถึงพิจารณาว่าโปรแกรม Ultraformer MPT ราคาเท่าไหร่แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการอย่างถูกต้อง เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและป้องกันผลข้างเคียงต่าง ๆ ดังนี้
• ปรึกษาแพทย์ล่วงหน้า เพื่อประเมินสภาพผิว จุดที่ต้องแก้ไข และวางแผนจำนวน Shot ให้เหมาะสมตามปัญหาเฉพาะบุคคล
• แจ้งข้อมูลโรคประจำตัว เช่น ภาวะผิวบาง รวมถึงอาการแพ้ต่าง ๆ
• แจ้งข้อมูลการทำหัตถการก่อนหน้า เช่น เคยทำเลเซอร์หรือหัตถการอื่น ๆ มาก่อน
• งดรับประทานยากลุ่มแอสไพริน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามินต่าง ๆ ก่อนเข้าทำโปรแกรม Ultraformer MPT
• ทำความสะอาดผิวหน้า ให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับบริการ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางหรือทาสกินแคร์ที่อาจระคายเคืองผิว
• งดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารช่วยผลัดเซลล์ผิว เช่น Retinol, AHA หรือ BHA อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนทำ
• พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงความเครียดก่อนเข้ารับบริการ
วิธีดูแลหลังทำโปรแกรม Ultraformer MPT ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?
หลังทำโปรแกรม Ultraformer MPT ผิวยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟู จึงควรใส่ใจดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงจากอาการระคายเคือง ซึ่งการดูแลผิวอย่างเหมาะสมหลังทำหัตถการ มีดังนี้
• หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด 4–5 วันแรก ควรเลี่ยงออกแดดจัด ซาวน่า อบไอน้ำ หรือกิจกรรมที่ทำให้ผิวเผชิญความร้อนโดยตรง
• พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมผิวและการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติ
• รับประทานอาหารมีประโยชน์ เน้นโปรตีน วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยฟื้นฟูผิวจากภายใน
• ดื่มน้ำมาก ๆ ช่วยคงความชุ่มชื้น ทำให้ผิวกระชับและฟูขึ้นหลังทำหัตถการ
• งดการนวดหน้าแรง ๆ และทำหัตถการอื่น ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการรบกวนผิวในช่วงพักฟื้น
โปรแกรม Ultraformer MPT ตัวช่วยยกผิวกระชับ ปรับหน้าเรียว
โปรแกรม Ultraformer MPT ถือเป็นตัวช่วยยกกระชับผิวที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย และไขมันเฉพาะจุด โดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้นยาวนาน หากทำหัตถการกับแพทย์ในคลินิกที่ได้มาตรฐาน และมีวิธีเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังทำอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้ผิวหน้ากระชับ เรียวขึ้น แลดูอ่อนเยาว์ได้อย่างมั่นใจ
