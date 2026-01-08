“หนุ่ม กะลา” พ้อเอฟซีแอนตี้ไม่มีใครขอถ่ายรูปด้วย ลั่นจะเลิกร้องเพลงไปขายสครับแล้ว (คลิป)

เปิดตัวคลั่งรักกันฉ่ำๆๆ ไปเลยสำหรับคู่ของแม่ค้าออนไลน์ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” และนักร้อง “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ แม้ต่างฝ่ายต่างไปเคลียร์ประเด็นหย่าแยกทางกับครอบครัวเดิม เพื่อที่จะได้มารักกันอย่างถูกต้อง ถูกศีลธรรมแล้ว แต่ก็ยังมีแฟนๆ ไม่อิน เข้าไปคอมเมนต์บั่นทอนตลอดเวลา
ล่าสุด หนุ่ม กะลา และ จ๊ะโอ๋ ได้โพสต์คลิปสั้นๆ ของไลฟ์สดขายของไว้ตอนหนึ่งเอามาลงโซเชียลว่า…
หนุ่ม : “จริงๆ ไม่มีคนรู้นะว่าผมจะเลิกร้องเพลง ทีมงานคนที่เป็นพี่น้องกับผมจะรู้ว่าผมจะไม่ร้องเพลงแล้วนะ ผมจะไปเอาดีทางขายสครับแล้วนะ ทุกวันนี้ก็จะไม่มีคนถ่ายรูปกับผมอยู่แล้ว”
จ๊ะโอ๋ : “(อ่านคอมเมนต์) เสพผลงานค่ะ ไม่เสพเรื่องส่วนตัว”
หนุ่ม : “ส่วนพี่เป็นคนชอบเสพเรื่องส่วนตัว ไม่เสพผลงาน”
งานนี้เสียงแตกไปหลากหลาย อาทิ เลิกเลยค่ะ ให้จ๊ะโอ๋เลี้ยง , เขาสวยน่ารักนะ เอาจริงถ้าเขาไม่มีดีผุู้ชายคงไม่รัก คงเป็นเนื้อคู่กันแหละ คงหมดกรรมจากคนเก่า เขาคงมีกันแค่นั้นเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งรักโลภโกรธหลง ปกติ , ภาพลักษณ์เสีย ยากที่จะมองเหมือนเดิม , พี่หนุ่ม เขาเจอคนที่คู่ควรมากกว่าแม่ของลูกแล้ว เคมีเข้ากัน เหมาะสมกันดีแล้วค่ะ ยินดีด้วย , กูคนนึงที่ไม่สนับสนุนผิดศีลธรรม ผมไม่กลับไปหาเขาเเล้วยังก้องอยู่ในหัวกู , รักน้องให้มากๆ นะคะ น้องยังกล้าพูดกลางรายการว่าในหัวใจของจ๊ะโอ๋มีแต่พี่หนุ่มกะลาเท่านั้น นี่ดูตั้งแต่วันนั้นมาแสดงว่าน้องจ๊ะโอ๋รักหนุ่มกะลามากๆ ขอให้รักกันตราบนานเท่านานนะคะน่ารักทั้งคู่ , ก็ให้จ๊ะโอ๋เลี้ยงนั้นแหละดีแล้ว ชีเปย์มาตั้งแต่แรกแล้วนิ แค่นี้เองจะเป็นไรไป เป็นต้น
